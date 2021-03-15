https://uz.sputniknews.ru/20210315/vlasti-uzbekistana-okazhut-pomosch-nuzhdayuscheysya-molodezhi--postanovlenie-17746510.html

Власти Узбекистана окажут помощь нуждающейся молодежи — постановление

Власти Узбекистана окажут помощь нуждающейся молодежи — постановление

Самозанятым молодым людям и юным предпринимателям, включенным в "молодежную тетрадь", покроют расходы на аренду нежилого помещения до 25-кратного размера БРВ 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T10:19+0500

2021-03-15T10:19+0500

2021-03-15T10:30+0500

общество

молодежь

помощь

постановление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/913/23/9132399_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_db080e3771e4658670ba6c96a9b1503c.jpg

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Принято постановление правительства "О дополнительных мерах по социальной поддержке молодежи", сообщает пресс-служба Минюста.Согласно документу, единовременная матпомощь до 4-кратного размера БРВ будет оказана подросткам с трудным материальным положением, включенным в "молодежную тетрадь".Кроме того, планируется возместить до 75% расходов негосударственным образовательным организациям на обучение молодежи предпринимательству и профессиональную подготовку.Помимо этого, самозанятым молодым людям и юным предпринимателям, включенным в "молодежную тетрадь", покроют расходы на аренду нежилого помещения до 25-кратного размера БРВ не чаще одного раза в год на срок до 12 месяцев. К тому же им выделят субсидии до 40-кратного размера БРВ для приобретения оборудования и необходимых рабочих инструментов.Также планируется возмещать расходы, связанные с лечением в стране или в иностранном государстве тяжелобольных детей из семей, включенных в "железную тетрадь".

/20200821/V-Uzbekistane-poyavyatsya-analogi-zheleznoy-tetradi-molodezhnaya-i-zhenskaya-14811396.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

молодежь, помощь, постановление