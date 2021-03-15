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Власти Узбекистана окажут помощь нуждающейся молодежи — постановление
Власти Узбекистана окажут помощь нуждающейся молодежи — постановление
Самозанятым молодым людям и юным предпринимателям, включенным в "молодежную тетрадь", покроют расходы на аренду нежилого помещения до 25-кратного размера БРВ 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T10:19+0500
2021-03-15T10:30+0500
общество
молодежь
помощь
постановление
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Принято постановление правительства "О дополнительных мерах по социальной поддержке молодежи", сообщает пресс-служба Минюста.Согласно документу, единовременная матпомощь до 4-кратного размера БРВ будет оказана подросткам с трудным материальным положением, включенным в "молодежную тетрадь".Кроме того, планируется возместить до 75% расходов негосударственным образовательным организациям на обучение молодежи предпринимательству и профессиональную подготовку.Помимо этого, самозанятым молодым людям и юным предпринимателям, включенным в "молодежную тетрадь", покроют расходы на аренду нежилого помещения до 25-кратного размера БРВ не чаще одного раза в год на срок до 12 месяцев. К тому же им выделят субсидии до 40-кратного размера БРВ для приобретения оборудования и необходимых рабочих инструментов.Также планируется возмещать расходы, связанные с лечением в стране или в иностранном государстве тяжелобольных детей из семей, включенных в "железную тетрадь".
/20200821/V-Uzbekistane-poyavyatsya-analogi-zheleznoy-tetradi-molodezhnaya-i-zhenskaya-14811396.html
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молодежь, помощь, постановление

Власти Узбекистана окажут помощь нуждающейся молодежи — постановление

10:19 15.03.2021 (обновлено: 10:30 15.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаДети во время встречи президента Таджикистана в аэропорту Ташкента
Дети во время встречи президента Таджикистана в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Самозанятым молодым людям и юным предпринимателям, включенным в "молодежную тетрадь", покроют расходы на аренду нежилого помещения до 25-кратного размера БРВ
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Принято постановление правительства "О дополнительных мерах по социальной поддержке молодежи", сообщает пресс-служба Минюста.
Согласно документу, единовременная матпомощь до 4-кратного размера БРВ будет оказана подросткам с трудным материальным положением, включенным в "молодежную тетрадь".
Кроме того, планируется возместить до 75% расходов негосударственным образовательным организациям на обучение молодежи предпринимательству и профессиональную подготовку.
Женщина с ребенком, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2020
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21 Августа 2020, 09:17
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Помимо этого, самозанятым молодым людям и юным предпринимателям, включенным в "молодежную тетрадь", покроют расходы на аренду нежилого помещения до 25-кратного размера БРВ не чаще одного раза в год на срок до 12 месяцев. К тому же им выделят субсидии до 40-кратного размера БРВ для приобретения оборудования и необходимых рабочих инструментов.

Отмечается, что детям из семей, включенных в "железную тетрадь", будет оказана помощь в виде оплаты до 50% за обучение в вузах (в общей сумме, не превышающей 50-кратный размер БРВ).

Также планируется возмещать расходы, связанные с лечением в стране или в иностранном государстве тяжелобольных детей из семей, включенных в "железную тетрадь".
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