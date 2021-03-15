Власти Узбекистана окажут помощь нуждающейся молодежи — постановление

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Принято постановление правительства "О дополнительных мерах по социальной поддержке молодежи", сообщает пресс-служба Минюста.Согласно документу, единовременная матпомощь до 4-кратного размера БРВ будет оказана подросткам с трудным материальным положением, включенным в "молодежную тетрадь".Кроме того, планируется возместить до 75% расходов негосударственным образовательным организациям на обучение молодежи предпринимательству и профессиональную подготовку.Помимо этого, самозанятым молодым людям и юным предпринимателям, включенным в "молодежную тетрадь", покроют расходы на аренду нежилого помещения до 25-кратного размера БРВ не чаще одного раза в год на срок до 12 месяцев. К тому же им выделят субсидии до 40-кратного размера БРВ для приобретения оборудования и необходимых рабочих инструментов.Также планируется возмещать расходы, связанные с лечением в стране или в иностранном государстве тяжелобольных детей из семей, включенных в "железную тетрадь".
Помимо этого, самозанятым молодым людям и юным предпринимателям, включенным в "молодежную тетрадь", покроют расходы на аренду нежилого помещения до 25-кратного размера БРВ не чаще одного раза в год на срок до 12 месяцев. К тому же им выделят субсидии до 40-кратного размера БРВ для приобретения оборудования и необходимых рабочих инструментов.
Отмечается, что детям из семей, включенных в "железную тетрадь", будет оказана помощь в виде оплаты до 50% за обучение в вузах (в общей сумме, не превышающей 50-кратный размер БРВ).
Также планируется возмещать расходы, связанные с лечением в стране или в иностранном государстве тяжелобольных детей из семей, включенных в "железную тетрадь".