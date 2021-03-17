https://uz.sputniknews.ru/20210317/bayden-nazval-putina-ubiytsey-i-skazal-chto-tot-za-vse-zaplatit-17811986.html

Байден заявил, что "хорошо знает" Путина и что тот "за все заплатит"

Байден заявил, что "хорошо знает" Путина и что тот "за все заплатит"

Накануне, 16 марта, Нацразведка США опубликовала доклад, в котором Россию обвинили во вмешательстве в прошедшие президентские выборы. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T17:23+0500

2021-03-17T17:23+0500

2021-03-17T17:47+0500

в мире

джо байден

внешняя политика

президент

владимир путин

сша

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Американский лидер Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает президента РФ Владимира Путина "убийцей".Неоднозначные высказывания глава Белого дома позволил себе, обсуждая "вмешательство" России в выборы США. Байден отметил, что еще в конце января созвонился с Путиным и предупредил его о санкциях, которые будут введены в отношении РФ за эти "действия".После последовал смелый вопрос от ведущего. Он спросил Байдена, что раз он знает Путина, то считает ли он российского лидера "убийцей" (в оригинале прозвучало слово "killer").Напомним, что накануне американская Нацразведка опубликовала доклад, в котором говорится о вмешательстве РФ в выборы США.Если быть точнее, то Москву обвиняют в попытках дискредитировать Джо Байдена во время избирательной кампании. Кроме того, Россия якобы искала способы обострить социально-политические разногласия в американском обществе и подорвать выборы в целом.В РФ подобные обвинения регулярно отрицают. Дело в том, что это не первый раз, когда Москву пытаются "приписать" к американским выборам. Так было при Трампе, когда он только пришел к власти. Так происходит и при Байдене.Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, складывается ощущение, что доклад, который накануне опубликовали американцы, нужен лишь для того, чтобы просто ввести очередные санкции в отношении России.Скандальное заявление Байдена уже прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он счел высказывание главы Белого дома оскорблением россиян и назвал это истерикой от бессилия.

/20210209/Starik-i-razboyniki-Bayden-poteryal-klyuch-k-Si-Tszinpinu-i-Putinu-15965292.html

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джо байден, внешняя политика, президент, владимир путин, сша