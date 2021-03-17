В Ташобласти построят гидроэлектростанцию стоимостью $143,8 млн

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Под Ташкентом приступили к возведению усовершенствованной гидроэлектростанции. Стоимость проекта составила $143,8 млн, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на сюжет телеканала "Узбекистан 24".По информации хокимията, новое водоочистное сооружение "Кодирия" позволит обеспечить питьевой водой жителей Ташкентского, Кибрайского и Зангиатинского районов. Отмечается, что после ввода объекта в эксплуатацию уровень питьевого водоснабжения в регионе увеличится с 60% до 92%. Таким образом, чистой питьевой водой снабдят 58 махаллей.
Новое водоочистное сооружение "Кодирия" позволит обеспечить питьевой водой жителей Ташкентского, Кибрайского и Зангиатинского районов.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Под Ташкентом приступили к возведению усовершенствованной гидроэлектростанции. Стоимость проекта составила $143,8 млн, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на сюжет телеканала "Узбекистан 24".
По информации хокимията, новое водоочистное сооружение "Кодирия" позволит обеспечить питьевой водой жителей Ташкентского, Кибрайского и Зангиатинского районов.