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Сколько людей в Москве заразились коронавирусом после вакцинации
Сколько людей в Москве заразились коронавирусом после вакцинации
ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Стало известно, сколько москвичей заразились коронавирусом после вакцинации. Об этом написали РИА Новости.
2021-04-01T08:05+0500
2021-04-01T08:05+0500
россия
коронавирус
вакцинация
вакцина
москва
москва
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ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Стало известно, сколько москвичей заразились коронавирусом после вакцинации. Об этом написали РИА Новости.Оказалось, что после прививки COVID-19 заболели около 1 тысячи человек. Уточняется, что у каждого человека формирование иммунитета происходит по-разному, поэтому в любом случае всем нужно соблюдать меры предосторожности.Напомним, вакцинация в Москве стартовала в декабре для врачей, учителей и соцработников. Уже в январе президент России Владимир Путин объявил о массовой вакцинации всего населения.Всего в столице сделали прививку около миллиона человек на данный момент.
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коронавирус, вакцинация, вакцина, москва, москва

Сколько людей в Москве заразились коронавирусом после вакцинации

08:05 01.04.2021
770
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМассовая вакцинация от COVID-19 в России
Массовая вакцинация от COVID-19 в России - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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У каждого человека формирование иммунитета происходит по-разному, поэтому в любом случае всем нужно соблюдать меры предосторожности.
ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Стало известно, сколько москвичей заразились коронавирусом после вакцинации. Об этом написали РИА Новости.
Оказалось, что после прививки COVID-19 заболели около 1 тысячи человек.
"Более 76 процентов людей, которые прошли вакцинацию, переносят коронавирус в легкой и бессимптомной форме", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у каждого человека формирование иммунитета происходит по-разному, поэтому в любом случае всем нужно соблюдать меры предосторожности.
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Напомним, вакцинация в Москве стартовала в декабре для врачей, учителей и соцработников. Уже в январе президент России Владимир Путин объявил о массовой вакцинации всего населения.
Всего в столице сделали прививку около миллиона человек на данный момент.
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