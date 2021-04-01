https://uz.sputniknews.ru/20210401/skolko-lyudey-v-moskve-zarazilis-koronavirusom-posle-vaktsinatsii-18069955.html

Сколько людей в Москве заразились коронавирусом после вакцинации

Сколько людей в Москве заразились коронавирусом после вакцинации

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Стало известно, сколько москвичей заразились коронавирусом после вакцинации. Об этом написали РИА Новости.

2021-04-01T08:05+0500

2021-04-01T08:05+0500

2021-04-01T08:05+0500

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коронавирус

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ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. Стало известно, сколько москвичей заразились коронавирусом после вакцинации. Об этом написали РИА Новости.Оказалось, что после прививки COVID-19 заболели около 1 тысячи человек. Уточняется, что у каждого человека формирование иммунитета происходит по-разному, поэтому в любом случае всем нужно соблюдать меры предосторожности.Напомним, вакцинация в Москве стартовала в декабре для врачей, учителей и соцработников. Уже в январе президент России Владимир Путин объявил о массовой вакцинации всего населения.Всего в столице сделали прививку около миллиона человек на данный момент.

/20210322/putin-poblagodaril-sozdateley-sputnika-v-17890890.html

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