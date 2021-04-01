https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-mejdunarodnoy-vystavke-innoprom-primut-uchastie-300-rossiyskiy-kompaniy--manturov-18074492.html

В международной выставке "Иннопром" примут участие 300 российский компаний – Мантуров

В международной выставке "Иннопром" примут участие 300 российский компаний – Мантуров

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В первой зарубежной международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в столице Узбекистана с 5 по 7 апреля, примут

2021-04-01T11:21+0500

2021-04-01T11:21+0500

2021-04-01T11:54+0500

экономика

иннопром-2021 в ташкенте

промышленность

выставка

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В первой зарубежной международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в столице Узбекистана с 5 по 7 апреля, примут участие триста компаний из России. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Узбекистан станет для форума первым местом проведения за пределами РФ. Ранее выставка ежегодно проходила только на территории России в Екатеринбурге. По словам Мантурова, республика является для РФ стратегический важным партнером, так как уже сейчас российские компании создают и планируют в будущем реализовывать крупные совместные кооперационные проекты в различных отраслях экономики.Как сообщает РИА Новости, Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. Известно, что вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили свыше $10 миллиардов. По итогам 2020 года среди основных партнеров Узбекистана РФ заняла второе место, уступив лишь Китаю. Общая доля внешнеторгового оборота между странами составила 15,5%.

/20210331/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-2021-18066930.html

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иннопром-2021 в ташкенте, промышленность, выставка