Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-mejdunarodnoy-vystavke-innoprom-primut-uchastie-300-rossiyskiy-kompaniy--manturov-18074492.html
В международной выставке "Иннопром" примут участие 300 российский компаний – Мантуров
В международной выставке "Иннопром" примут участие 300 российский компаний – Мантуров
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В первой зарубежной международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в столице Узбекистана с 5 по 7 апреля, примут
2021-04-01T11:21+0500
2021-04-01T11:54+0500
экономика
иннопром-2021 в ташкенте
промышленность
выставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1448/97/14489730_0:17:2835:1611_1920x0_80_0_0_4cc7a28a66ef2880bfb49ca28a1ffd72.jpg
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В первой зарубежной международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в столице Узбекистана с 5 по 7 апреля, примут участие триста компаний из России. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.Узбекистан станет для форума первым местом проведения за пределами РФ. Ранее выставка ежегодно проходила только на территории России в Екатеринбурге. По словам Мантурова, республика является для РФ стратегический важным партнером, так как уже сейчас российские компании создают и планируют в будущем реализовывать крупные совместные кооперационные проекты в различных отраслях экономики.Как сообщает РИА Новости, Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. Известно, что вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили свыше $10 миллиардов. По итогам 2020 года среди основных партнеров Узбекистана РФ заняла второе место, уступив лишь Китаю. Общая доля внешнеторгового оборота между странами составила 15,5%.
/20210331/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-2021-18066930.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1448/97/14489730_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_6e9ff5bb54b2725ccefb3c37ba7f6b60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
иннопром-2021 в ташкенте, промышленность, выставка

В международной выставке "Иннопром" примут участие 300 российский компаний – Мантуров

11:21 01.04.2021 (обновлено: 11:54 01.04.2021)
1167
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "ИННОПРОМ-2019"
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Узбекистан станет для форума первым местом проведения за пределами РФ. Ранее выставка ежегодно проходила только в Екатеринбурге.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В первой зарубежной международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в столице Узбекистана с 5 по 7 апреля, примут участие триста компаний из России. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Участие 300 российских компаний в "Иннопроме" наглядно подтвердит еще раз, что "сделано в России" – это высокое качество и готовность к открытым и взаимовыгодным отношениям.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - Sputnik Узбекистан
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли России
Узбекистан станет для форума первым местом проведения за пределами РФ. Ранее выставка ежегодно проходила только на территории России в Екатеринбурге.
По словам Мантурова, республика является для РФ стратегический важным партнером, так как уже сейчас российские компании создают и планируют в будущем реализовывать крупные совместные кооперационные проекты в различных отраслях экономики.
Посетители на международной промышленной выставке - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
Экономика
В Ташкенте состоится международная промышленная выставка "Иннопром-2021"
Вчера, 19:24
1612
Как сообщает РИА Новости, Россия остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана. Известно, что вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили свыше $10 миллиардов. По итогам 2020 года среди основных партнеров Узбекистана РФ заняла второе место, уступив лишь Китаю. Общая доля внешнеторгового оборота между странами составила 15,5%.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:01Книгу об Амире Темуре презентовали в Москве — комментарий автора
13:23Благотворительный фонд Дениса Мацуева наградил четырех одаренных узбекистанцев
13:17Работают российские десантники: что впечатлило военных из Узбекистана в Алабино — видео
13:13Adobe встала на налоговый учет в Узбекистане
13:13Вколоть или не вколоть — вот в чем вопрос: хотят ли узбекистанцы прививку от COVID?
13:01Мирзиёев назвал шесть важных задач, стоящих перед Тюркским советом
12:48В Узбекистане открывается дорога Сох—Риштан
12:38В Ташкенте планируется организовать фестиваль симфонической музыки "Золотая осень"
12:32Пандемии могут стать более частым явлением в будущем
12:15Вакцинация началась: к июлю власти Узбекистана хотят привить более 11,5% населения
12:12Узбекистанка "ославила" знакомую в Интернете — и стала обвиняемой по уголовному делу
11:45"$коты все уронили": МИД России опубликовал пародию на популярный мем
11:21В международной выставке "Иннопром" примут участие 300 российский компаний – Мантуров
11:21Россия ничего не забыла Польше
10:47Узбекистан возобновил поставку мясной и молочной продукции из Казахстана
10:42Кто вакцинирует Европу от вируса ослабленной самостоятельности
10:37В мечетях Узбекистана началась подготовка к Рамадану
10:20Здание, где находится офис Hi-Tech Bank, выставили на аукцион
10:19Украинским школьникам раздали учебники, где на карте страны нет Крыма
09:49"Гениями рождаются": Саида Мирзиёева побывала на концерте Бехзода Абдураимова