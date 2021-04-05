https://uz.sputniknews.ru/20210405/djamshid-abdusalamov-vozglavil-agentstvo-po-mejdunarodnomu-sotrudnichestvu-i-razvitiyu-18150266.html

Джамшид Абдусаламов возглавил Агентство по международному сотрудничеству и развитию

Джамшид Абдусаламов возглавил Агентство по международному сотрудничеству и развитию

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство по международному сотрудничеству и развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана возглавил Джамшид

2021-04-05T11:58+0500

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2021-04-05T12:06+0500

политика

назначение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство по международному сотрудничеству и развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана возглавил Джамшид Абдусаламов, сообщает Минюст республики.Правительство 3 апреля приняло постановление о назначении его директором.До этого Абдусаламов был заместителем хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли.Напомним, недавно созданное Агентство по международному сотрудничеству и развитию будет заниматься повышением эффективности инвестпроектов, реализуемых за счет внешнего долга страны.

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назначение, узбекистан