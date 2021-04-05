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Джамшид Абдусаламов возглавил Агентство по международному сотрудничеству и развитию
Джамшид Абдусаламов возглавил Агентство по международному сотрудничеству и развитию
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство по международному сотрудничеству и развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана возглавил Джамшид
2021-04-05T11:58+0500
2021-04-05T12:06+0500
политика
назначение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство по международному сотрудничеству и развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана возглавил Джамшид Абдусаламов, сообщает Минюст республики.Правительство 3 апреля приняло постановление о назначении его директором.До этого Абдусаламов был заместителем хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли.Напомним, недавно созданное Агентство по международному сотрудничеству и развитию будет заниматься повышением эффективности инвестпроектов, реализуемых за счет внешнего долга страны.
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назначение, узбекистан

Джамшид Абдусаламов возглавил Агентство по международному сотрудничеству и развитию

11:58 05.04.2021 (обновлено: 12:06 05.04.2021)
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© Facebook / Invest in Tashkent RegionДжамшид Абдусаламов возглавил Агентство по международному сотрудничеству и развитию при МИВТ.
Джамшид Абдусаламов возглавил Агентство по международному сотрудничеству и развитию при МИВТ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Facebook / Invest in Tashkent Region
До этого Абдусаламов был заместителем хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Агентство по международному сотрудничеству и развитию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана возглавил Джамшид Абдусаламов, сообщает Минюст республики.
Правительство 3 апреля приняло постановление о назначении его директором.
До этого Абдусаламов был заместителем хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли.
Напомним, недавно созданное Агентство по международному сотрудничеству и развитию будет заниматься повышением эффективности инвестпроектов, реализуемых за счет внешнего долга страны.
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