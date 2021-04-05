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https://uz.sputniknews.ru/20210405/tarify-na-obslujivanie-samoletov-dlya-inostrannyx-kompaniy-snizili-pochti-vtroe---18161478.html
Тарифы на обслуживание самолетов для иностранных компаний снизили почти втрое
Тарифы на обслуживание самолетов для иностранных компаний снизили почти втрое
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airports на 27% снизила сборы и тарифы на техобслуживание воздушных судов c 15 апреля. Об этом
2021-04-05T18:12+0500
2021-04-05T18:12+0500
общество
тарифы
аэропорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airports на 27% снизила сборы и тарифы на техобслуживание воздушных судов c 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.Скидки будут распространяться на иностранные авиакомпании, совершающие регулярные пассажирские рейсы в Узбекистан.Информация о снижении сборов и тарифов опубликована в международных авиационных справочниках — таким образом более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) уведомлены об этих изменениях.Это решение будет стимулировать развитие туризма и деловую активность, сделает более доступными авиаперевозки для населения, отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.
https://uz.sputniknews.ru/20210217/Uzbekskaya-aviakompaniya-arendovala-dva-samoleta-Airbus-A320-200-16018154.html
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тарифы, аэропорт, узбекистан

Тарифы на обслуживание самолетов для иностранных компаний снизили почти втрое

18:12 05.04.2021
269
© AP Photo / Michael ProbstАэробус A 350 авиакомпании Thai Airways во время посадки на закате в аэропорту Франкфурта, Германия
Аэробус A 350 авиакомпании Thai Airways во время посадки на закате в аэропорту Франкфурта, Германия - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© AP Photo / Michael Probst
Информация о снижении сборов и тарифов опубликована в международных авиационных справочниках — таким образом более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) уведомлены об этих изменениях.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airports на 27% снизила сборы и тарифы на техобслуживание воздушных судов c 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
Скидки будут распространяться на иностранные авиакомпании, совершающие регулярные пассажирские рейсы в Узбекистан.
Информация о снижении сборов и тарифов опубликована в международных авиационных справочниках — таким образом более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) уведомлены об этих изменениях.
Airbus A320-200 авиакомпании SmartLynx Airlines - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2021
Экономика
Узбекская авиакомпания арендовала два самолета Airbus A320-200
17 февраля, 11:11
2497
Это решение будет стимулировать развитие туризма и деловую активность, сделает более доступными авиаперевозки для населения, отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.
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