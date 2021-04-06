Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210406/kak-obespechit-sebe-sladkiy-son-nevrolog-nazval-2-ulovki-dlya-organizma-18177464.html
Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.
2021-04-06T14:13+0500
2021-04-06T14:15+0500
общество
врач
сон
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18176543_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_777f5d81b0116d5b61502f0d65fb9fc4.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.По его мнению, избавиться от большинства проблем можно просто понизив температуру в спальне на пару градусов. Такая прохлада позволит лучше засыпать и продлить свой отдых.Но можно ведь просто поменять матрас или подушку на более комфортную, а также подобрать какую-то специальную пижаму? Нет, отметил невролог, все это вряд ли поможет избавиться от бессонницы.А вот, что поможет, так это режим дня. Если просыпаться и засыпать в одно и то же время, то отдых будет полноценнее.Как еще повысить качество сна: существенно сократить или вовсе отказаться от употребления алкоголя, окунуться в медитацию, а также заняться физическими упражнениями.
https://uz.sputniknews.ru/20210127/Skolko-dolzhen-dlitsya-posleobedennyy-son-chtoby-ot-nego-byla-polza-15876853.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/06/18176543_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6c93fe4425dafa9b3a2c0aa2924b15cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
врач, сон, здоровье

Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма

14:13 06.04.2021 (обновлено: 14:15 06.04.2021)
239
© СС0 / Unsplash / Sabri TuzcuКот спит
Кот спит - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© СС0 / Unsplash / Sabri Tuzcu
Если вовремя не решить проблему со сном, то она со временем приобретет хронический характер. Это, как следствие, неминуемо отразится на общем здоровье.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.
По его мнению, избавиться от большинства проблем можно просто понизив температуру в спальне на пару градусов. Такая прохлада позволит лучше засыпать и продлить свой отдых.
Девушка во время дневного сна - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2021
Общество
Сколько должен длиться послеобеденный сон, чтобы от него была польза
27 января, 16:20
288
Но можно ведь просто поменять матрас или подушку на более комфортную, а также подобрать какую-то специальную пижаму? Нет, отметил невролог, все это вряд ли поможет избавиться от бессонницы.
А вот, что поможет, так это режим дня. Если просыпаться и засыпать в одно и то же время, то отдых будет полноценнее.

"Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — пояснил специалист, его слова приводит издание Men’s Health.

Как еще повысить качество сна: существенно сократить или вовсе отказаться от употребления алкоголя, окунуться в медитацию, а также заняться физическими упражнениями.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:10Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан
17:01В Hududgazta'minot распрощались с контролерами: процесс оплаты переходит в онлайн
16:25Made in Belarus: что представили белорусы на выставке "Иннопром"
16:22Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков
15:56Началась трансформация Навоийского горно-металлургического комбината
15:40Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском госуниверситете
15:36Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом
15:20В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы
15:00Назван срок запуска ГПЗ на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане
14:51Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт
14:36Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум
14:32В Узбекистане начнут наказывать за незаконное владение неогнестрельным оружием
14:27Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
14:13Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
14:08Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19
14:08Как поддержать отечественный рынок текстиля в трудные времена — Узтекстильпром
13:52В Clubhouse можно будет переводить друг другу деньги
13:32Узбекистан стоит на пороге "нефтегазового" будущего — как в этом поучаствует РФ?
13:06Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему
13:00В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео