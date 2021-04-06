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Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.
2021-04-06T14:13+0500
2021-04-06T14:13+0500
2021-04-06T14:15+0500
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сон
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.По его мнению, избавиться от большинства проблем можно просто понизив температуру в спальне на пару градусов. Такая прохлада позволит лучше засыпать и продлить свой отдых.Но можно ведь просто поменять матрас или подушку на более комфортную, а также подобрать какую-то специальную пижаму? Нет, отметил невролог, все это вряд ли поможет избавиться от бессонницы.А вот, что поможет, так это режим дня. Если просыпаться и засыпать в одно и то же время, то отдых будет полноценнее.Как еще повысить качество сна: существенно сократить или вовсе отказаться от употребления алкоголя, окунуться в медитацию, а также заняться физическими упражнениями.
https://uz.sputniknews.ru/20210127/Skolko-dolzhen-dlitsya-posleobedennyy-son-chtoby-ot-nego-byla-polza-15876853.html
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врач, сон, здоровье
Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма 14:13 06.04.2021 (обновлено: 14:15 06.04.2021)
Если вовремя не решить проблему со сном, то она со временем приобретет хронический характер. Это, как следствие, неминуемо отразится на общем здоровье.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Американский невролог Крис Уинтер предложил несколько решений людям, страдающим расстройством сна.
По его мнению, избавиться от большинства проблем можно просто понизив температуру в спальне на пару градусов. Такая прохлада позволит лучше засыпать и продлить свой отдых.
Но можно ведь просто поменять матрас или подушку на более комфортную, а также подобрать какую-то специальную пижаму? Нет, отметил невролог, все это вряд ли поможет избавиться от бессонницы.
А вот, что поможет, так это режим дня. Если просыпаться и засыпать в одно и то же время, то отдых будет полноценнее.
"Наличие постоянного графика помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — пояснил специалист, его слова приводит издание
Men’s Health.
Как еще повысить качество сна: существенно сократить или вовсе отказаться от употребления алкоголя, окунуться в медитацию, а также заняться физическими упражнениями.