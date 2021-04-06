https://uz.sputniknews.ru/20210406/skolko-chelovek-v-rossii-uje-zarazilis-britanskim-shtammom-covid-19-18166742.html

Сколько человек в России уже заразились британским штаммом COVID-19

Сколько человек в России уже заразились британским штаммом COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, сколько человек в России все-таки заразились британским штаммом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на

2021-04-06T08:17+0500

2021-04-06T08:17+0500

2021-04-06T09:14+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, сколько человек в России все-таки заразились британским штаммом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".По ее мнению, распространение данных штаммов велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте, поэтому Попова посоветовала россиянам оставаться в родной стране.Напомним, что ранее стало известно, что "Спутник V" защищает от южноафриканского штамма лучше, чем вакцина Pfizer. Вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer. По отношению к "британскому" штамму вообще не обнаружено значимого снижения нейтрализующей активности.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/sputnik-v-zaschischaet-ot-yujnoafrikanskogo-shtamma-covid-luchshe-chem-pfizer-18166427.html

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