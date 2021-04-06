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Сколько человек в России уже заразились британским штаммом COVID-19
Сколько человек в России уже заразились британским штаммом COVID-19
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, сколько человек в России все-таки заразились британским штаммом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на
2021-04-06T08:17+0500
2021-04-06T09:14+0500
россия
пандемия
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, сколько человек в России все-таки заразились британским штаммом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".По ее мнению, распространение данных штаммов велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте, поэтому Попова посоветовала россиянам оставаться в родной стране.Напомним, что ранее стало известно, что "Спутник V" защищает от южноафриканского штамма лучше, чем вакцина Pfizer. Вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer. По отношению к "британскому" штамму вообще не обнаружено значимого снижения нейтрализующей активности.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/sputnik-v-zaschischaet-ot-yujnoafrikanskogo-shtamma-covid-luchshe-chem-pfizer-18166427.html
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пандемия, коронавирус

Сколько человек в России уже заразились британским штаммом COVID-19

08:17 06.04.2021 (обновлено: 09:14 06.04.2021)
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабота ГКБ № 15 им О. М. Филатова
Работа ГКБ № 15 им О. М. Филатова - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Так как распространение данных штаммов велико в Европе и Азии, то лучше оставаться в родной стране, считает глава Роспотребнадзора.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, сколько человек в России все-таки заразились британским штаммом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".
"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные", — сказала сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее мнению, распространение данных штаммов велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте, поэтому Попова посоветовала россиянам оставаться в родной стране.
Ампулы с препаратом во время вакцинации медицинских сотрудников российским препаратом Гам Ковид Вак (Sputnik V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Россия
"Спутник V" защищает от южноафриканского штамма COVID лучше, чем Pfizer
07:58
164
Напомним, что ранее стало известно, что "Спутник V" защищает от южноафриканского штамма лучше, чем вакцина Pfizer. Вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer. По отношению к "британскому" штамму вообще не обнаружено значимого снижения нейтрализующей активности.
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