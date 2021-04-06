Сколько человек в России уже заразились британским штаммом COVID-19

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, сколько человек в России все-таки заразились британским штаммом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".По ее мнению, распространение данных штаммов велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте, поэтому Попова посоветовала россиянам оставаться в родной стране.Напомним, что ранее стало известно, что "Спутник V" защищает от южноафриканского штамма лучше, чем вакцина Pfizer. Вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer. По отношению к "британскому" штамму вообще не обнаружено значимого снижения нейтрализующей активности.
Так как распространение данных штаммов велико в Европе и Азии, то лучше оставаться в родной стране, считает глава Роспотребнадзора.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, сколько человек в России все-таки заразились британским штаммом коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".
"На данный момент в России выделен 81 образец британского штамма и шесть южноафриканского. Это говорит о том, что мы все-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные", — сказала сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее мнению, распространение данных штаммов велико в Европе, Азии, на южноамериканском и, конечно, африканском континенте, поэтому Попова посоветовала россиянам оставаться в родной стране.
Напомним, что ранее стало известно, что "Спутник V" защищает от южноафриканского штамма лучше, чем вакцина Pfizer. Вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer. По отношению к "британскому" штамму вообще не обнаружено значимого снижения нейтрализующей активности.