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Боль в верхних зубах может указывать на смертельное заболевание
Боль в верхних зубах может указывать на смертельное заболевание
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Боль в зубах может возникнуть по разным причинам: зачастую она говорит о воспалительном процессе в деснах или о том, что человек
2021-04-07T11:18+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Боль в зубах может возникнуть по разным причинам: зачастую она говорит о воспалительном процессе в деснах или о том, что человек попросту переел сладкого.Но иногда неприятные ощущения в зубах являются симптомом серьезного заболевания. Например, рака, заявил главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.По его словам, чаще с онкологическими заболеваниями связана боль именно в верхней челюсти.Впрочем, боль в зубах не всегда указывает на рак. К примеру, она может быть симптомом гайморита.Дело в том, что зубы расположены рядом с гайморовыми пазухами. И если вдруг они воспаляются, то это все сразу же отражается на челюсти и деснах, особенно верхних.Янушевич отдельно подчеркнул, что неприятные ощущения в зубах не могут появиться из-за переменчивой погоды, температуры или скачущего атмосферного давления.
https://uz.sputniknews.ru/20210122/U-infarkta-mogut-byt-neochevidnye-simptomy--o-nikh-rasskazal-doktor-Myasnikov-15846770.html
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врач, здоровье

Боль в верхних зубах может указывать на смертельное заболевание

11:18 07.04.2021 (обновлено: 11:50 07.04.2021)
447
© СС0 / Unsplash / UmanoideУЗИ челюсти
УЗИ челюсти - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© СС0 / Unsplash / Umanoide
Переменчивая погода, температура или скачущее атмосферное давление не могут быть поводом для неприятных ощущений.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Боль в зубах может возникнуть по разным причинам: зачастую она говорит о воспалительном процессе в деснах или о том, что человек попросту переел сладкого.
Но иногда неприятные ощущения в зубах являются симптомом серьезного заболевания. Например, рака, заявил главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.
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По его словам, чаще с онкологическими заболеваниями связана боль именно в верхней челюсти.
"Иногда они (онкологические заболевания. — Sputnik) возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах", – отметил медик в беседе с телеканалом "Москва 24".
Впрочем, боль в зубах не всегда указывает на рак. К примеру, она может быть симптомом гайморита.
Дело в том, что зубы расположены рядом с гайморовыми пазухами. И если вдруг они воспаляются, то это все сразу же отражается на челюсти и деснах, особенно верхних.
Янушевич отдельно подчеркнул, что неприятные ощущения в зубах не могут появиться из-за переменчивой погоды, температуры или скачущего атмосферного давления.
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