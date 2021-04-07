https://uz.sputniknews.ru/20210407/bol-v-verxnix-zubax-mojet-ukazyvat-na-smertelnoe-zabolevanie-18194015.html

Боль в верхних зубах может указывать на смертельное заболевание

Боль в верхних зубах может указывать на смертельное заболевание

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Боль в зубах может возникнуть по разным причинам: зачастую она говорит о воспалительном процессе в деснах или о том, что человек

2021-04-07T11:18+0500

2021-04-07T11:18+0500

2021-04-07T11:50+0500

общество

врач

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Боль в зубах может возникнуть по разным причинам: зачастую она говорит о воспалительном процессе в деснах или о том, что человек попросту переел сладкого.Но иногда неприятные ощущения в зубах являются симптомом серьезного заболевания. Например, рака, заявил главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.По его словам, чаще с онкологическими заболеваниями связана боль именно в верхней челюсти.Впрочем, боль в зубах не всегда указывает на рак. К примеру, она может быть симптомом гайморита.Дело в том, что зубы расположены рядом с гайморовыми пазухами. И если вдруг они воспаляются, то это все сразу же отражается на челюсти и деснах, особенно верхних.Янушевич отдельно подчеркнул, что неприятные ощущения в зубах не могут появиться из-за переменчивой погоды, температуры или скачущего атмосферного давления.

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