Боль в верхних зубах может указывать на смертельное заболевание

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Боль в зубах может возникнуть по разным причинам: зачастую она говорит о воспалительном процессе в деснах или о том, что человек попросту переел сладкого.Но иногда неприятные ощущения в зубах являются симптомом серьезного заболевания. Например, рака, заявил главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.По его словам, чаще с онкологическими заболеваниями связана боль именно в верхней челюсти.Впрочем, боль в зубах не всегда указывает на рак. К примеру, она может быть симптомом гайморита.Дело в том, что зубы расположены рядом с гайморовыми пазухами. И если вдруг они воспаляются, то это все сразу же отражается на челюсти и деснах, особенно верхних.Янушевич отдельно подчеркнул, что неприятные ощущения в зубах не могут появиться из-за переменчивой погоды, температуры или скачущего атмосферного давления.
По его словам, чаще с онкологическими заболеваниями связана боль именно в верхней челюсти.
"Иногда они (онкологические заболевания. — Sputnik) возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах", – отметил медик в беседе с телеканалом "Москва 24".
Впрочем, боль в зубах не всегда указывает на рак. К примеру, она может быть симптомом гайморита.
Дело в том, что зубы расположены рядом с гайморовыми пазухами. И если вдруг они воспаляются, то это все сразу же отражается на челюсти и деснах, особенно верхних.
Янушевич отдельно подчеркнул, что неприятные ощущения в зубах не могут появиться из-за переменчивой погоды, температуры или скачущего атмосферного давления.