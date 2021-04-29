https://uz.sputniknews.ru/20210429/shavkat-mirziyoev-otpravitsya-v-turkmenistan-chto-v-programme-vizita-18546929.html

Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан: что в программе визита

Шавкат Мирзиёев посетит Туркменистан: что в программе визита

В конце февраля с президентом Туркменистана провел переговоры глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

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государственный визит

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гурбангулы бердымухамедов

туркменистан

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намерен в четверг отправиться с рабочим визитом в Туркменистан.Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Прежде всего, Мирзиёев планирует встретиться со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.Стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений на основе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Также лидеры республик затронут вопрос расширения многопланового сотрудничества и регионального взаимодействия между Узбекистаном и Туркменистаном.После переговоров Мирзиёев и Бердымухамедов примут участие в мероприятиях, посвященных памяти отца туркменского лидера — Мяликгулы Бердымухамедова.

https://uz.sputniknews.ru/20210217/Turne-Kamilova-po-stranam-TsA-kak-proshla-vstrecha-s-prezidentom-Turkmenistana-16022864.html

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официальный визит, государственный визит, президент узбекистана, гурбангулы бердымухамедов, туркменистан, шавкат мирзиёев