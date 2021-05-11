https://uz.sputniknews.ru/20210511/obyatye-plamenem-pod-tashkentom-v-ogne-sgoreli-kamaz-i-lacetti-18671234.html

Объятые пламенем: под Ташкентом в огне сгорели КАМАЗ и Lacetti

Объятые пламенем: под Ташкентом в огне сгорели КАМАЗ и Lacetti

ДТП произошло на трассе А-373, проходящей через МСГ "Ойбулак" Ахангаранского района. Отмечается, что водители во время аварии получили легкие травмы. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T13:22+0500

2021-05-11T13:22+0500

2021-05-11T13:24+0500

происшествия

мчс

авария

пожар

дтп

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Ахангаранском районе Ташкентской области вспыхнул крупный пожар в результате столкновения двух грузовиков и автомобиля.По данным пресс-службы МЧС, инцидент произошел 10 мая в 21.46 часов на трассе А-373, проходящей через МСГ "Ойбулак". В ДТП полностью сгорели КАМАЗ и Lacetti. Грузовой автомобиль MAN TGS пострадал в меньше степени.Четыре пожарно-спасательных экипажа прибыли на место происшествия в 21.56 и локализовали пламя спустя две минуты. Отмечается, что водители во время аварии получили легкие травмы.

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мчс, авария, пожар, дтп, ташкентская область