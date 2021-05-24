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https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-nekotoryx-rayonax-tashkenta-neskolko-dney-ne-budet-xolodnoy-i-goryachey-vody-18873478.html
В некоторых районах Ташкента несколько дней не будет холодной и горячей воды
В некоторых районах Ташкента несколько дней не будет холодной и горячей воды
В связи с весенними профилактическими работами подача водоснабжения будет приостановлена с 10 часов 25 мая до 06 часов 27 мая. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-24T11:04+0500
2021-05-24T11:08+0500
общество
хокимият ташкента
отключение воды
ташкент
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В нескольких районах столицы планируется отключение питьевого и горячего водоснабжения, передает пресс-служба хокимията Ташкента. По информации местной администрации, в связи с весенними профилактическими работами воды временно не будет с 10.00 25 мая до 06.00 27 мая.Как сообщает хокимият, горячую и холодную воду отключат по некоторым локациям в Яшнабадском, Бектемирском, Мирабадском, Сергелийском, Янгихаётском районах столицы.В "Тошкент шахар сув таъминоти" принесли извинения за временно доставленные неудобства.С полным список адресов отключения водоснабжения можно ознакомиться на телеграм-канале ведомства.
https://uz.sputniknews.ru/20210518/otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente--grafik-po-rayonam-i-maxallyam-18791556.html
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хокимият ташкента, отключение воды, ташкент

В некоторых районах Ташкента несколько дней не будет холодной и горячей воды

11:04 24.05.2021 (обновлено: 11:08 24.05.2021)
708
© СС0 / Unsplash / Jos SpeetjensКран на кухне
Кран на кухне - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.05.2021
© СС0 / Unsplash / Jos Speetjens
В связи с весенними профилактическими работами подача водоснабжения будет приостановлена с 10 часов 25 мая до 06 часов 27 мая.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В нескольких районах столицы планируется отключение питьевого и горячего водоснабжения, передает пресс-служба хокимията Ташкента.
По информации местной администрации, в связи с весенними профилактическими работами воды временно не будет с 10.00 25 мая до 06.00 27 мая.
Отключение воды в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2021
Инфографика
Отключение холодной воды в Ташкенте — график по районам и махаллям
18 мая, 19:46
4225
Как сообщает хокимият, горячую и холодную воду отключат по некоторым локациям в Яшнабадском, Бектемирском, Мирабадском, Сергелийском, Янгихаётском районах столицы.
В "Тошкент шахар сув таъминоти" принесли извинения за временно доставленные неудобства.
С полным список адресов отключения водоснабжения можно ознакомиться на телеграм-канале ведомства.
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