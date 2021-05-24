https://uz.sputniknews.ru/20210524/v-nekotoryx-rayonax-tashkenta-neskolko-dney-ne-budet-xolodnoy-i-goryachey-vody-18873478.html

В некоторых районах Ташкента несколько дней не будет холодной и горячей воды

В некоторых районах Ташкента несколько дней не будет холодной и горячей воды

В связи с весенними профилактическими работами подача водоснабжения будет приостановлена с 10 часов 25 мая до 06 часов 27 мая. 24.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-24T11:04+0500

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общество

хокимият ташкента

отключение воды

ташкент

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В нескольких районах столицы планируется отключение питьевого и горячего водоснабжения, передает пресс-служба хокимията Ташкента. По информации местной администрации, в связи с весенними профилактическими работами воды временно не будет с 10.00 25 мая до 06.00 27 мая.Как сообщает хокимият, горячую и холодную воду отключат по некоторым локациям в Яшнабадском, Бектемирском, Мирабадском, Сергелийском, Янгихаётском районах столицы.В "Тошкент шахар сув таъминоти" принесли извинения за временно доставленные неудобства.С полным список адресов отключения водоснабжения можно ознакомиться на телеграм-канале ведомства.

https://uz.sputniknews.ru/20210518/otklyuchenie-xolodnoy-vody-v-tashkente--grafik-po-rayonam-i-maxallyam-18791556.html

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хокимият ташкента, отключение воды, ташкент