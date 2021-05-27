Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210527/kuda-ushli-milliardy-grajdane-yadernoy-derjavy-ekonomyat-na-ede-18934538.html
Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде
Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде
У прогрессивных, экологически сознательных американцев внезапно появилась мода на то, чтобы собирать в лесу грибы и ягоды. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T10:58+0500
2021-05-27T11:05+0500
колумнисты
еда
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18934510_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_6726c09e680f20619bd07895686b1189.jpg
Раньше это считалось какой-то неприличной, бомжатской привычкой. Сегодня это стильное увлечение — такое же, как выращивать зелень на подоконнике, консервировать и замораживать на зиму сезонные овощи и фрукты, а также готовить дома вместо того, чтобы ходить по ресторанам. "Выживать не стыдно", — задает новый тренд влиятельное интеллектуальное издание.Причины таких хобби сугубо материальны. Еда дорожает, ресторанная еда дорожает зашкаливающими темпами, а перебои с продуктами и бытовыми мелочами начались еще год назад, в разгар коронавирусных локдаунов. Кто не помнит эпические битвы за последний рулон туалетной бумаги в американских супермаркетах?Тогда, под шумок коронавирусной паники, американцы как-то не обратили внимания, что продукты резко пошли в цене вверх. С января по май 2020 года продуктовая корзина подорожала в среднем на 2,6%. Причем курица, например, выросла в цене на 5,8%, говядина — на 9,6%, яйца — на 16%. Чистящие средства, подгузники и пресловутая туалетная бумага тоже ставили рекорды стоимости.Это объясняли разными причинами: временным закрытием мясоперерабатывающих заводов, например, или перебоями с поставками. Однако после окончания локдаунов цены отнюдь не остановились. Важный индикатор инфляции для американцев — цены на подержанные автомобили. Так вот, они за последний год взлетели на 21%. Только за апрель старые тачки подорожали на десять процентов.И, разумеется, подорожание сильнее всего ударило по самым обездоленным. Двузначными цифрами определяется рост цен на коммуналку — электричество, газ, воду. Бьет рекорды бензин, американцы не привыкли отдавать по доллару за литр. Ну и до кучи — сталь, алюминий, древесина...Опережающими темпами растут цены на самые массовые продукты. И это еще не предел. Минсельхоз США уже официально пообещал, что отпускные цены на сою у фермеров в этом году вырастут примерно на 50%, то есть сразу в полтора раза. Менее впечатляющий, но тоже неплохой рост продемонстрируют растительные масла (от 16,5 до 19,5%), домашняя птица (от 13 до 16%), яйца, говядина и овощи (от пяти до девяти процентов).Руководство Федрезерва обещает удержать инфляцию на уровне двух процентов, но поверить в мантры финансистов затруднительно, глядя на резко взмывающие вверх (как говорят американцы, sky-rocketing) графики цен буквально на все."Во что перекладываться из доллара?" — тревожно спрашивают друг друга американцы на популярном форуме. "Может, попробовать в серебро?" — спрашивает один. — "Я считаю — в рис и тушенку", — мрачно шутит другой.Американские эксперты пытаются успокаивать сограждан. "Какая-то реальная инфляция конечно будет, но я не думаю, что сбудутся все мрачные прогнозы насчет финансовой катастрофы," — осторожно формулирует ведущий телекомпании CNBC Джим Крамер. "Да Крамер ошибается в 80% своих предсказаний!" — возмущаются его критики.Что бы там ни говорили американские власти по поводу роста цен, как бы ни пытались списать его на коронавирус, рукотворный характер ценового кризиса совершенно очевиден. За последний год в американскую экономику были закачаны триллионы свеженапечатанных долларов. Именно часть из них пытаются урвать себе производители — прежде всего производители продовольствия. Граждане могут экономить на одежде или на бензине, но на еду они тратить просто обречены.Проблема в том, что подорожание как цунами расходится из Америки по всему свету. Жители Европы точно так же стонут от неподъемных цен. Постепенно эта волна начинает доходить и до России — и тоже бьет по наиболее обездоленным. Быстрее всего дорожают как раз самые простые продукты массового спроса.Вообще-то Америка уже проходила через периоды двузначной инфляции — например, в 1970-е годы — и как-то справилась. Жили небогато, президент Никсон — в точности, как Грета Тунберг сегодня — призывал граждан поменьше летать на самолетах и ездить на машинах.Другое дело, что сегодня возврат к уровню жизни полувековой давности может стать национальной трагедией. Расслоение на бедных и богатых в США и так уже зашкаливает. Пока одни удачно вкладываются в акции, демонстрирующие такой сумасшедший рост, какой бывает только накануне мировых кризисов, другие отоваривают продуктовые талоны и не имеют возможности заплатить за коммуналку. Дальнейший упадок чреват нешуточными мятежами.При этом беднейшие граждане штата давно уже оплачивать их не могут и копят задолженности. У властей даже возникла экстравагантная идея — выставлять сумму в платежках в зависимости не от потребления, а от дохода плательщика: чтобы богатые калифорнийцы платили, таким образом, за бедных. Однако все новые вливания денежной массы неизбежно приводят к ослаблению доллара и еще сильнее разгоняют инфляцию.Больше года американские СМИ, интернет-платформы, соцсети обещали гражданам США сладкую жизнь при президенте Байдене. Сегодня гражданам достаточно заглянуть в холодильник, чтобы увидеть, как их обманули. Сорок два миллиона американцев регулярно недоедают. Холодильник вполне может выиграть битву даже против всесильных, казалось бы, соцсетей и привести к победе на следующих выборах Трампа — или его политического клона.Однако пока экспорт американской инфляции по всему миру может стать серьезнейшим вызовом для человечества. Даже обеспеченные жители в самых развитых экономиках мира с тревогой вглядываются в чеки на кассе супермаркета. Что уж говорить про миллиарды людей, выживающих на пару долларов в день? Инфляция поистине оружие нового поколения — в той необъявленной войне, которую Штаты ведут сегодня против всего мира.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210218/Bill-Geyts-prizval-bogatye-strany-pereyti-na-iskusstvennuyu-govyadinu-16028074.html
https://uz.sputniknews.ru/20210226/Kotleta-idet-na-voynu-stanet-li-naturalnaya-eda-predmetom-roskoshi-16079567.html
https://uz.sputniknews.ru/20200704/14472873.html
https://uz.sputniknews.ru/20191018/Kogda-za-myaso-budut-shtrafovat-Koe-chto-o-torgovtsakh-strakhom-12636723.html
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg
Виктория Никифорова
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/1d/15280170_0:0:150:150_100x100_80_0_0_adbbbbd94317eeab701c164b3e977837.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/1b/18934510_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_39f2dd49434351ff25be0acea224785e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
еда, сша

Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде

10:58 27.05.2021 (обновлено: 11:05 27.05.2021)
330
© СС0 / Unsplash / Sonder QuestСупермаркет
Супермаркет - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
© СС0 / Unsplash / Sonder Quest
Виктория Никифорова - Sputnik Узбекистан
Виктория Никифорова
Все материалы
У прогрессивных, экологически сознательных американцев внезапно появилась мода на то, чтобы собирать в лесу грибы и ягоды.
Раньше это считалось какой-то неприличной, бомжатской привычкой. Сегодня это стильное увлечение — такое же, как выращивать зелень на подоконнике, консервировать и замораживать на зиму сезонные овощи и фрукты, а также готовить дома вместо того, чтобы ходить по ресторанам. "Выживать не стыдно", — задает новый тренд влиятельное интеллектуальное издание.
Причины таких хобби сугубо материальны. Еда дорожает, ресторанная еда дорожает зашкаливающими темпами, а перебои с продуктами и бытовыми мелочами начались еще год назад, в разгар коронавирусных локдаунов.
Кто не помнит эпические битвы за последний рулон туалетной бумаги в американских супермаркетах?
Бургер с искусственным мясом Beoynd Meat - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.02.2021
В мире
Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину
18 февраля, 12:33
220
Тогда, под шумок коронавирусной паники, американцы как-то не обратили внимания, что продукты резко пошли в цене вверх. С января по май 2020 года продуктовая корзина подорожала в среднем на 2,6%. Причем курица, например, выросла в цене на 5,8%, говядина — на 9,6%, яйца — на 16%. Чистящие средства, подгузники и пресловутая туалетная бумага тоже ставили рекорды стоимости.
Это объясняли разными причинами: временным закрытием мясоперерабатывающих заводов, например, или перебоями с поставками. Однако после окончания локдаунов цены отнюдь не остановились.
Их дополнительно подтолкнул вверх стремительный рост цен на бензин. В результате с мая 2020 года по май 2021-го потребительские цены в США выросли еще на 4,2%.
Важный индикатор инфляции для американцев — цены на подержанные автомобили. Так вот, они за последний год взлетели на 21%. Только за апрель старые тачки подорожали на десять процентов.
И, разумеется, подорожание сильнее всего ударило по самым обездоленным. Двузначными цифрами определяется рост цен на коммуналку — электричество, газ, воду. Бьет рекорды бензин, американцы не привыкли отдавать по доллару за литр. Ну и до кучи — сталь, алюминий, древесина...
Опережающими темпами растут цены на самые массовые продукты. И это еще не предел. Минсельхоз США уже официально пообещал, что отпускные цены на сою у фермеров в этом году вырастут примерно на 50%, то есть сразу в полтора раза. Менее впечатляющий, но тоже неплохой рост продемонстрируют растительные масла (от 16,5 до 19,5%), домашняя птица (от 13 до 16%), яйца, говядина и овощи (от пяти до девяти процентов).
Пастух на мотоцикле и коровы возвращаются со степного пастбищ около деревни Сарагаш в Республике Хакасия - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.02.2021
Колумнисты
Котлета идет на войну: станет ли натуральная еда предметом роскоши?
26 февраля, 10:33
357
Руководство Федрезерва обещает удержать инфляцию на уровне двух процентов, но поверить в мантры финансистов затруднительно, глядя на резко взмывающие вверх (как говорят американцы, sky-rocketing) графики цен буквально на все.
"Во что перекладываться из доллара?" — тревожно спрашивают друг друга американцы на популярном форуме. "Может, попробовать в серебро?" — спрашивает один. — "Я считаю — в рис и тушенку", — мрачно шутит другой.
Американские эксперты пытаются успокаивать сограждан. "Какая-то реальная инфляция конечно будет, но я не думаю, что сбудутся все мрачные прогнозы насчет финансовой катастрофы," — осторожно формулирует ведущий телекомпании CNBC Джим Крамер. "Да Крамер ошибается в 80% своих предсказаний!" — возмущаются его критики.
Как минимум пятипроцентную инфляцию на протяжении нескольких ближайших лет пророчат США видные европейские экономисты.
Что бы там ни говорили американские власти по поводу роста цен, как бы ни пытались списать его на коронавирус, рукотворный характер ценового кризиса совершенно очевиден. За последний год в американскую экономику были закачаны триллионы свеженапечатанных долларов.
Именно часть из них пытаются урвать себе производители — прежде всего производители продовольствия. Граждане могут экономить на одежде или на бензине, но на еду они тратить просто обречены.
Проблема в том, что подорожание как цунами расходится из Америки по всему свету. Жители Европы точно так же стонут от неподъемных цен. Постепенно эта волна начинает доходить и до России — и тоже бьет по наиболее обездоленным. Быстрее всего дорожают как раз самые простые продукты массового спроса.
Блюда из мяса, напечатанного на 3D-принтере - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2020
Фото
Не только вкусно, но и искусственно: в Израиле начали печатать мясо на 3D-принтере
4 июля 2020, 13:33
830
Вообще-то Америка уже проходила через периоды двузначной инфляции — например, в 1970-е годы — и как-то справилась. Жили небогато, президент Никсон — в точности, как Грета Тунберг сегодня — призывал граждан поменьше летать на самолетах и ездить на машинах.
Другое дело, что сегодня возврат к уровню жизни полувековой давности может стать национальной трагедией. Расслоение на бедных и богатых в США и так уже зашкаливает. Пока одни удачно вкладываются в акции, демонстрирующие такой сумасшедший рост, какой бывает только накануне мировых кризисов, другие отоваривают продуктовые талоны и не имеют возможности заплатить за коммуналку. Дальнейший упадок чреват нешуточными мятежами.
Пока неудовольствие масс власти заливают деньгами. Только что губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом пообещал выделить миллиарды долларов на списание долгов калифорнийцев за воду и электричество. В богатейшем штате страны эти счета ежемесячно составляют сотни долларов на домохозяйство и постоянно растут.
При этом беднейшие граждане штата давно уже оплачивать их не могут и копят задолженности. У властей даже возникла экстравагантная идея — выставлять сумму в платежках в зависимости не от потребления, а от дохода плательщика: чтобы богатые калифорнийцы платили, таким образом, за бедных. Однако все новые вливания денежной массы неизбежно приводят к ослаблению доллара и еще сильнее разгоняют инфляцию.
Больше года американские СМИ, интернет-платформы, соцсети обещали гражданам США сладкую жизнь при президенте Байдене. Сегодня гражданам достаточно заглянуть в холодильник, чтобы увидеть, как их обманули.
Прилавок с мясом - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.10.2019
Колумнисты
Когда за мясо будут штрафовать. Кое-что о торговцах страхом
18 октября 2019, 09:56
211
Сорок два миллиона американцев регулярно недоедают. Холодильник вполне может выиграть битву даже против всесильных, казалось бы, соцсетей и привести к победе на следующих выборах Трампа — или его политического клона.
Однако пока экспорт американской инфляции по всему миру может стать серьезнейшим вызовом для человечества. Даже обеспеченные жители в самых развитых экономиках мира с тревогой вглядываются в чеки на кассе супермаркета.
Что уж говорить про миллиарды людей, выживающих на пару долларов в день? Инфляция поистине оружие нового поколения — в той необъявленной войне, которую Штаты ведут сегодня против всего мира.
Источник: РИА Новости
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:09На Андижан обрушился "пыльный ураган" — видео
12:08Проректоры вузов повысят квалификацию в сфере инновационного менеджмента
11:47Узбекистан улучшил позиции в четырех международных рейтингах
11:46Украина распрощалась с российской электроэнергией
11:12"Звери-дьяволы" впервые за 3000 лет родились на материковой Австралии
11:09Пожар полностью уничтожил грузовик, пострадавших нет
10:58Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде
10:30Боевые геи атакуют Беларусь из Прибалтики
10:03"Хайповые" покатушки: девушку, ехавшую на крыше Lacetti, задержали — видео
09:30Два опасных астероида мчатся к Земле — один из них размером с Эйфелеву башню
09:01Узбекистанец до смерти забил жену лопатой из-за задетой гордости
08:32Узбекистан хочет ускорить принятие закона о внешней трудовой миграции
ВчераВ шаге от депортации: как Россия решает проблемы мигрантов-нелегалов
ВчераЗачем Россия перебросила бомбардировщики в Средиземноморье
ВчераПремьеры стран СНГ соберутся в Минске 28 мая: что они обсудят
ВчераТашкент и Ашхабад создадут комиссию по водохозяйственным вопросам
ВчераВузы Узбекистана и России подписали более 20 соглашений о сотрудничестве
ВчераВандалы разбили скамью на набережной канала Карасу - реакция хокимията
ВчераКазахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему образования цен в строительстве
ВчераМужчину, обещавшего устроить в вуз за "благодарность", поймали в поличным