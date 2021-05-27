https://uz.sputniknews.ru/20210527/kuda-ushli-milliardy-grajdane-yadernoy-derjavy-ekonomyat-na-ede-18934538.html

Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде

Куда ушли миллиарды? Граждане ядерной державы экономят на еде

У прогрессивных, экологически сознательных американцев внезапно появилась мода на то, чтобы собирать в лесу грибы и ягоды. 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T10:58+0500

2021-05-27T10:58+0500

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Раньше это считалось какой-то неприличной, бомжатской привычкой. Сегодня это стильное увлечение — такое же, как выращивать зелень на подоконнике, консервировать и замораживать на зиму сезонные овощи и фрукты, а также готовить дома вместо того, чтобы ходить по ресторанам. "Выживать не стыдно", — задает новый тренд влиятельное интеллектуальное издание.Причины таких хобби сугубо материальны. Еда дорожает, ресторанная еда дорожает зашкаливающими темпами, а перебои с продуктами и бытовыми мелочами начались еще год назад, в разгар коронавирусных локдаунов. Кто не помнит эпические битвы за последний рулон туалетной бумаги в американских супермаркетах?Тогда, под шумок коронавирусной паники, американцы как-то не обратили внимания, что продукты резко пошли в цене вверх. С января по май 2020 года продуктовая корзина подорожала в среднем на 2,6%. Причем курица, например, выросла в цене на 5,8%, говядина — на 9,6%, яйца — на 16%. Чистящие средства, подгузники и пресловутая туалетная бумага тоже ставили рекорды стоимости.Это объясняли разными причинами: временным закрытием мясоперерабатывающих заводов, например, или перебоями с поставками. Однако после окончания локдаунов цены отнюдь не остановились. Важный индикатор инфляции для американцев — цены на подержанные автомобили. Так вот, они за последний год взлетели на 21%. Только за апрель старые тачки подорожали на десять процентов.И, разумеется, подорожание сильнее всего ударило по самым обездоленным. Двузначными цифрами определяется рост цен на коммуналку — электричество, газ, воду. Бьет рекорды бензин, американцы не привыкли отдавать по доллару за литр. Ну и до кучи — сталь, алюминий, древесина...Опережающими темпами растут цены на самые массовые продукты. И это еще не предел. Минсельхоз США уже официально пообещал, что отпускные цены на сою у фермеров в этом году вырастут примерно на 50%, то есть сразу в полтора раза. Менее впечатляющий, но тоже неплохой рост продемонстрируют растительные масла (от 16,5 до 19,5%), домашняя птица (от 13 до 16%), яйца, говядина и овощи (от пяти до девяти процентов).Руководство Федрезерва обещает удержать инфляцию на уровне двух процентов, но поверить в мантры финансистов затруднительно, глядя на резко взмывающие вверх (как говорят американцы, sky-rocketing) графики цен буквально на все."Во что перекладываться из доллара?" — тревожно спрашивают друг друга американцы на популярном форуме. "Может, попробовать в серебро?" — спрашивает один. — "Я считаю — в рис и тушенку", — мрачно шутит другой.Американские эксперты пытаются успокаивать сограждан. "Какая-то реальная инфляция конечно будет, но я не думаю, что сбудутся все мрачные прогнозы насчет финансовой катастрофы," — осторожно формулирует ведущий телекомпании CNBC Джим Крамер. "Да Крамер ошибается в 80% своих предсказаний!" — возмущаются его критики.Что бы там ни говорили американские власти по поводу роста цен, как бы ни пытались списать его на коронавирус, рукотворный характер ценового кризиса совершенно очевиден. За последний год в американскую экономику были закачаны триллионы свеженапечатанных долларов. Именно часть из них пытаются урвать себе производители — прежде всего производители продовольствия. Граждане могут экономить на одежде или на бензине, но на еду они тратить просто обречены.Проблема в том, что подорожание как цунами расходится из Америки по всему свету. Жители Европы точно так же стонут от неподъемных цен. Постепенно эта волна начинает доходить и до России — и тоже бьет по наиболее обездоленным. Быстрее всего дорожают как раз самые простые продукты массового спроса.Вообще-то Америка уже проходила через периоды двузначной инфляции — например, в 1970-е годы — и как-то справилась. Жили небогато, президент Никсон — в точности, как Грета Тунберг сегодня — призывал граждан поменьше летать на самолетах и ездить на машинах.Другое дело, что сегодня возврат к уровню жизни полувековой давности может стать национальной трагедией. Расслоение на бедных и богатых в США и так уже зашкаливает. Пока одни удачно вкладываются в акции, демонстрирующие такой сумасшедший рост, какой бывает только накануне мировых кризисов, другие отоваривают продуктовые талоны и не имеют возможности заплатить за коммуналку. Дальнейший упадок чреват нешуточными мятежами.При этом беднейшие граждане штата давно уже оплачивать их не могут и копят задолженности. У властей даже возникла экстравагантная идея — выставлять сумму в платежках в зависимости не от потребления, а от дохода плательщика: чтобы богатые калифорнийцы платили, таким образом, за бедных. Однако все новые вливания денежной массы неизбежно приводят к ослаблению доллара и еще сильнее разгоняют инфляцию.Больше года американские СМИ, интернет-платформы, соцсети обещали гражданам США сладкую жизнь при президенте Байдене. Сегодня гражданам достаточно заглянуть в холодильник, чтобы увидеть, как их обманули. Сорок два миллиона американцев регулярно недоедают. Холодильник вполне может выиграть битву даже против всесильных, казалось бы, соцсетей и привести к победе на следующих выборах Трампа — или его политического клона.Однако пока экспорт американской инфляции по всему миру может стать серьезнейшим вызовом для человечества. Даже обеспеченные жители в самых развитых экономиках мира с тревогой вглядываются в чеки на кассе супермаркета. Что уж говорить про миллиарды людей, выживающих на пару долларов в день? Инфляция поистине оружие нового поколения — в той необъявленной войне, которую Штаты ведут сегодня против всего мира.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210218/Bill-Geyts-prizval-bogatye-strany-pereyti-na-iskusstvennuyu-govyadinu-16028074.html

https://uz.sputniknews.ru/20210226/Kotleta-idet-na-voynu-stanet-li-naturalnaya-eda-predmetom-roskoshi-16079567.html

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