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Проректоры вузов повысят квалификацию в сфере инновационного менеджмента
Проректоры вузов повысят квалификацию в сфере инновационного менеджмента
Документ направлен на организацию краткосрочных курсов повышения квалификации руководящего состава вузов и НИИ в сфере инновационного менеджмента и... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-27T12:08+0500
2021-05-27T12:13+0500
общество
министерство инновационного развития узбекистана
инновации
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Проректоры по науке и инновациям высших образовательных учреждений и заместители директоров по научной деятельности научно-исследовательских институтов начнут регулярно повышать свою квалификацию.Совершенствовать знания в вопросах инновационной деятельности и коммерциализации научных разработок молодых ученых будут в рамках краткосрочных курсов. Об этом говорится в документе, подписанном накануне Министерством инновационного развития и Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.Ранее сообщалось, что в Ташкентском областном управлении инновационного развития сменилось руководство. Главой ведомства стал молодой ученый, профессор, основатель высокотехнологичного стартапа Lotus Engineering и CleanBox Амир Абидов.
https://uz.sputniknews.ru/20200916/Na-vnedrenie-innovatsiy-v-selskoe-khozyaystvo-vydelyat-250-mlrd-sumov---prezident-14992250.html
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министерство инновационного развития узбекистана, инновации, узбекистан

Проректоры вузов повысят квалификацию в сфере инновационного менеджмента

12:08 27.05.2021 (обновлено: 12:13 27.05.2021)
141
CC0 / Unsplash / Helloquence / Работа за компьютером
Работа за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.05.2021
CC0 / Unsplash / Helloquence /
Документ направлен на организацию краткосрочных курсов повышения квалификации руководящего состава вузов и НИИ в сфере инновационного менеджмента и коммерциализации научных разработок и управления проектами.
ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Проректоры по науке и инновациям высших образовательных учреждений и заместители директоров по научной деятельности научно-исследовательских институтов начнут регулярно повышать свою квалификацию.
Совершенствовать знания в вопросах инновационной деятельности и коммерциализации научных разработок молодых ученых будут в рамках краткосрочных курсов.
Об этом говорится в документе, подписанном накануне Министерством инновационного развития и Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.
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Ранее сообщалось, что в Ташкентском областном управлении инновационного развития сменилось руководство. Главой ведомства стал молодой ученый, профессор, основатель высокотехнологичного стартапа Lotus Engineering и CleanBox Амир Абидов.
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