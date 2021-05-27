https://uz.sputniknews.ru/20210527/prorektory-vuzov-povysyat-kvalifikatsiyu-v-sfere-innovatsionnogo-menedjmenta-18936583.html

Проректоры вузов повысят квалификацию в сфере инновационного менеджмента

Проректоры вузов повысят квалификацию в сфере инновационного менеджмента

Документ направлен на организацию краткосрочных курсов повышения квалификации руководящего состава вузов и НИИ в сфере инновационного менеджмента и... 27.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-27T12:08+0500

2021-05-27T12:08+0500

2021-05-27T12:13+0500

общество

министерство инновационного развития узбекистана

инновации

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Проректоры по науке и инновациям высших образовательных учреждений и заместители директоров по научной деятельности научно-исследовательских институтов начнут регулярно повышать свою квалификацию.Совершенствовать знания в вопросах инновационной деятельности и коммерциализации научных разработок молодых ученых будут в рамках краткосрочных курсов. Об этом говорится в документе, подписанном накануне Министерством инновационного развития и Высшей школы бизнеса и предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.Ранее сообщалось, что в Ташкентском областном управлении инновационного развития сменилось руководство. Главой ведомства стал молодой ученый, профессор, основатель высокотехнологичного стартапа Lotus Engineering и CleanBox Амир Абидов.

https://uz.sputniknews.ru/20200916/Na-vnedrenie-innovatsiy-v-selskoe-khozyaystvo-vydelyat-250-mlrd-sumov---prezident-14992250.html

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министерство инновационного развития узбекистана, инновации, узбекистан