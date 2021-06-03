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В Кашкадарье прикрыли незаконную ослиную скотобойню
В Кашкадарье прикрыли незаконную ослиную скотобойню
В частном доме в антисанитарных условиях группа из четырех человек, включая хозяина дома, занималась разделкой ослиного мяса. Следствие выясняет, куда они его... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-03T12:14+0500
2021-06-03T12:15+0500
происшествия
гувд ташкента
мясо
кашкадарьинская область
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ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сотрудники Кашкадарьинского областного УВД обнаружили незаконную скотобойню, владельцы которой забивали ослов в целях реализации мяса.По данным правоохранителей, на след нарушителей они вышли в ходе оперативно-следственных мероприятий. Двадцать шестого мая они наведались в частный дом в махалле "Арабхона" в Касанском районе, где в антисанитарных условиях работала группа из четырех человек, включая хозяина дома.В данное время следствие выясняет, куда поставлялось это мясо. Дополнительную информацию сообщат позже.Позже в Сети стали появляться сообщения о том, что в живописном и туристическом селе Сукок Паркентского района Ташкентской области посетителей кормят блюдами из ослиного мяса. В ГУВД опровергли данную информацию, отметив, что на территории столичной области не зарегистрировано ни одного подобного случая.
https://uz.sputniknews.ru/20210419/minyust-napomnil-o-trebovaniyax-pri-prodaje-myasa-posle-oslinoy-myasorubki-v-karshi-18393184.html
кашкадарьинская область
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гувд ташкента, мясо, кашкадарьинская область

В Кашкадарье прикрыли незаконную ослиную скотобойню

12:14 03.06.2021 (обновлено: 12:15 03.06.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсел
Осел - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.06.2021
© Sputnik / Илья Питалев
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В частном доме в антисанитарных условиях группа из четырех человек, включая хозяина дома, занималась разделкой ослиного мяса. Следствие выясняет, куда они его поставляли.
ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сотрудники Кашкадарьинского областного УВД обнаружили незаконную скотобойню, владельцы которой забивали ослов в целях реализации мяса.
По данным правоохранителей, на след нарушителей они вышли в ходе оперативно-следственных мероприятий. Двадцать шестого мая они наведались в частный дом в махалле "Арабхона" в Касанском районе, где в антисанитарных условиях работала группа из четырех человек, включая хозяина дома.
В данное время следствие выясняет, куда поставлялось это мясо. Дополнительную информацию сообщат позже.
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Позже в Сети стали появляться сообщения о том, что в живописном и туристическом селе Сукок Паркентского района Ташкентской области посетителей кормят блюдами из ослиного мяса.
В ГУВД опровергли данную информацию, отметив, что на территории столичной области не зарегистрировано ни одного подобного случая.
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