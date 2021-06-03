https://uz.sputniknews.ru/20210603/v-kashkadare-prikryli-nezakonnuyu-oslinuyu-skotoboynyu-19064649.html

В Кашкадарье прикрыли незаконную ослиную скотобойню

В Кашкадарье прикрыли незаконную ослиную скотобойню

В частном доме в антисанитарных условиях группа из четырех человек, включая хозяина дома, занималась разделкой ослиного мяса. Следствие выясняет, куда они его... 03.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-03T12:14+0500

2021-06-03T12:14+0500

2021-06-03T12:15+0500

происшествия

гувд ташкента

мясо

кашкадарьинская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19050390_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d1bff1455fa67498f1685e5fd25b3cd3.jpg

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Сотрудники Кашкадарьинского областного УВД обнаружили незаконную скотобойню, владельцы которой забивали ослов в целях реализации мяса.По данным правоохранителей, на след нарушителей они вышли в ходе оперативно-следственных мероприятий. Двадцать шестого мая они наведались в частный дом в махалле "Арабхона" в Касанском районе, где в антисанитарных условиях работала группа из четырех человек, включая хозяина дома.В данное время следствие выясняет, куда поставлялось это мясо. Дополнительную информацию сообщат позже.Позже в Сети стали появляться сообщения о том, что в живописном и туристическом селе Сукок Паркентского района Ташкентской области посетителей кормят блюдами из ослиного мяса. В ГУВД опровергли данную информацию, отметив, что на территории столичной области не зарегистрировано ни одного подобного случая.

https://uz.sputniknews.ru/20210419/minyust-napomnil-o-trebovaniyax-pri-prodaje-myasa-posle-oslinoy-myasorubki-v-karshi-18393184.html

кашкадарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гувд ташкента, мясо, кашкадарьинская область