https://uz.sputniknews.ru/20210609/amerikanskaya-vnuchka-xruscheva-prizyvaet-ne-nejnichat-s-rossiey-19162744.html
Американская внучка Хрущева призывает не нежничать с Россией
Американская внучка Хрущева призывает не нежничать с Россией
На статью эту, надо признаться, кто-то и не обратил бы внимания, если бы не имя ее автора: "Нина Л. Хрущева". 09.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-09T12:47+0500
2021-06-09T12:47+0500
2021-06-09T12:47+0500
россия
ссср
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/09/19163107_0:1164:2048:2316_1920x0_80_0_0_83b0ac35b1266da7eea9d78094bdf283.jpg
Это правнучка Никиты Сергеевича и одновременно его приемная внучка — семейная история там сложная, но право Нины Л. носить свою фамилию оспорить невозможно.А еще Нина Л. Хрущева — идеолог, призывающий в статье не либеральничать с "популистскими" мировыми лидерами, а без пощады их судить с последующими возможными посадками в тюрьму. Да, если у кого-то есть вопросы по этому поводу, то мы говорим о человеке, живущем и работающем в США большую часть жизни, — сейчас она, среди прочего, профессор Высшей школы международных отношений в Нью-Йорке. Хотя статья, о которой речь, помечена исходным словом "Москва" — допустим, приехала погостить.Давайте договоримся не заниматься генетическими изысканиями в стиле "яблоко от яблони недалеко падает", лучше вспомним другую поговорку: "сын за отца не отвечает". А прадед за правнучку и подавно. Особенности характера левака и радикала (по современным понятиям) Никиты Хрущева необязательно должны были передаться через столько поколений.Лучше посмотрим, к чему призывает Нина как мыслитель и идеолог. Она напоминает, что в мире есть множество политиков, которых она скопом записывает в популисты, то есть в демагоги, играющие на несбыточных надеждах неграмотной части электората. Это премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Израиле, канцлер Австрии Себастьян Курц, ну и, понятно, "образец антидемократического популизма" — экс-президент Дональд Трамп со множеством сторонников.И все они находятся под тем или иным следствием, которое, к огорчению Нины, везде идет вяло и с оглядкой. И так по всему тексту: что же вы такие робкие, ребята, почему тянете время и боитесь довести дело до конца — "этих популистов" надо просто-напросто сажать.Здесь полезно присмотреться к послужному списку Нины Хрущевой, который показывает, что перед нами не просто деятель, близкий к Демократической партии США, а весьма крупный человек из того лагеря. Так, Нина причастна к созданию в конце 1990-х годов агентства по глобальной рассылке комментариев под названием Project Syndicate. Хотите понять весь спектр взглядов демократов, либералов и их единомышленников в Европе — читайте вот эти тщательно подобранные мнения тщательно подобранных авторов. Она редактор одной из рубрик проекта. Кстати, и сама статья, о которой речь, тоже оттуда. В данном случае она взята из англоязычной японской газеты Japan Times, но могла быть опубликована в любой точке земного шара.И конечно, призыв побыстрее сажать популистов — это не проявление личного нетерпения одного идеолога. Это часть картины того, что сейчас творится в США и Европе.Вроде бы в 2020 году у демократов все получилось. То, что Клаус Шваб назвал "ковидной перезагрузкой" человечества, плюс одновременно фактический государственный переворот в США, совершенный с помощью удивительных по откровенности фальсификаций выборов. И дальше мы слышали коллективный вздох демократов по всему миру: ну сейчас все будет хорошо, воссоздаем свой потерпевший немало урона "альянс демократий" и давим весь мир. Но это было только поначалу.Победитель — счастливое, расслабленное и милосердное существо. Но если не прослеживается никакой расслабленности, значит, победителем себя "коллективный демократ" не ощущает. Чтобы понять это, достаточно заглянуть на страницы любого рупора этих самых демократов-глобалистов — например, The Washington Post. А там те же злобные судороги, что мы наблюдали и при Трампе. Кстати, все вместе означает, что на саммит с Владимиром Путиным приедет партнер по переговорам с очень слабыми позициями.То, что демократы обзывают "популизмом", в эпоху Дональда Трампа превратилось в хорошо артикулированную идеологию просвещенного консерватизма (патриотизм — уважение к знаниям — ставка на индивидуальный успех сильного и не боящегося риска человека плюс многое другое). Консервативные силы в США никоим образом не собираются капитулировать, заодно очищаются от вялых и чересчур компромиссных персонажей. Люди бегут из "демократических" штатов в "республиканские". Особенно забавно было узнать о попытке жителей нескольких районов штата Орегон сделать это по крымскому сценарию, то есть перейти в соседний "красный" штат вместе с территорией.Можно погрузиться также в медийное поле Франции или Германии и увидеть, что и там заигравшиеся демократы-глобалисты сидят и боятся. Для того чтобы им выиграть предстоящие скоро выборы, придется совершить чудо: придумать что-то вроде очередного Эммануэля Макрона, возникшего из ниоткуда со срочно слепленной программой, которая перетянула бы на их сторону сомневающихся.Альтернатива нынешнему зависшему состоянию — откровенный террор, уничтожение института выборов, судебные преследования и тюрьма для оппонентов. Не всякий демократ, конечно, признает это вслух, не у всех нервы натянуты до предела. Но у Нины Хрущевой — тот самый случай.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210309/Pochemu-ne-smogli-spasti-SSSR--eks-sovetnik-Eltsina-rasskazal-pravdu-16153700.html
https://uz.sputniknews.ru/20210326/mentalnaya-voyna-i-demokratizatorstvo-siloy-zapad-pridumal-kak-razvalit-rf-17969003.html
https://uz.sputniknews.ru/20210511/zapad-jdet-sudba-sssr-spaset-li-armiya-frantsiyu-18666358.html
россия
сша
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ссср, дональд трамп, сша
Американская внучка Хрущева призывает не нежничать с Россией
На статью эту, надо признаться, кто-то и не обратил бы внимания, если бы не имя ее автора: "Нина Л. Хрущева".
Это правнучка Никиты Сергеевича и одновременно его приемная внучка — семейная история там сложная, но право Нины Л. носить свою фамилию оспорить невозможно.
А еще Нина Л. Хрущева — идеолог, призывающий в статье не либеральничать с "популистскими" мировыми лидерами, а без пощады их судить с последующими возможными посадками в тюрьму.
Да, если у кого-то есть вопросы по этому поводу, то мы говорим о человеке, живущем и работающем в США большую часть жизни, — сейчас она, среди прочего, профессор Высшей школы международных отношений в Нью-Йорке. Хотя статья, о которой речь, помечена исходным словом "Москва" — допустим, приехала погостить.
Давайте договоримся не заниматься генетическими изысканиями в стиле "яблоко от яблони недалеко падает", лучше вспомним другую поговорку: "сын за отца не отвечает". А прадед за правнучку и подавно. Особенности характера левака и радикала (по современным понятиям) Никиты Хрущева необязательно должны были передаться через столько поколений.
Лучше посмотрим, к чему призывает Нина как мыслитель и идеолог. Она напоминает, что в мире есть множество политиков, которых она скопом записывает в популисты, то есть в демагоги, играющие на несбыточных надеждах неграмотной части электората. Это премьер-министр Биньямин Нетаньяху в Израиле, канцлер Австрии Себастьян Курц, ну и, понятно, "образец антидемократического популизма" — экс-президент Дональд Трамп со множеством сторонников.
И все они находятся под тем или иным следствием, которое, к огорчению Нины, везде идет вяло и с оглядкой.
Она говорит: "Большая часть прокуроров, которые расследуют Трампа и связанных с ним людей, делают это как бы на цыпочках. Иногда кажется, что они ищут не просто дымящийся пистолет, а дымящуюся пушку и еще аккуратно уложенный штабель покойников. Расследовать что-то меньшее не стоит риска реакции, которая последует со стороны трампистского мира".
И так по всему тексту: что же вы такие робкие, ребята, почему тянете время и боитесь довести дело до конца — "этих популистов" надо просто-напросто сажать.
Здесь полезно присмотреться к послужному списку Нины Хрущевой, который показывает, что перед нами не просто деятель, близкий к Демократической партии США, а весьма крупный человек из того лагеря.
Так, Нина причастна к созданию в конце 1990-х годов агентства по глобальной рассылке комментариев под названием Project Syndicate.
Хотите понять весь спектр взглядов демократов, либералов и их единомышленников в Европе — читайте вот эти тщательно подобранные мнения тщательно подобранных авторов. Она редактор одной из рубрик проекта. Кстати, и сама статья, о которой речь, тоже оттуда. В данном случае она взята из англоязычной японской газеты Japan Times, но могла быть опубликована в любой точке земного шара.
И конечно, призыв побыстрее сажать популистов — это не проявление личного нетерпения одного идеолога. Это часть картины того, что сейчас творится в США и Европе.
Вроде бы в 2020 году у демократов все получилось. То, что Клаус Шваб назвал "ковидной перезагрузкой" человечества, плюс одновременно фактический государственный переворот в США, совершенный с помощью удивительных по откровенности фальсификаций выборов.
И дальше мы слышали коллективный вздох демократов по всему миру: ну сейчас все будет хорошо, воссоздаем свой потерпевший немало урона "альянс демократий" и давим весь мир. Но это было только поначалу.
Победитель — счастливое, расслабленное и милосердное существо. Но если не прослеживается никакой расслабленности, значит, победителем себя "коллективный демократ" не ощущает. Чтобы понять это, достаточно заглянуть на страницы любого рупора этих самых демократов-глобалистов — например, The Washington Post. А там те же злобные судороги, что мы наблюдали и при Трампе.
Мы читаем там, что Республиканская партия состоит из "супер-распространителей" трампистской заразы; что что-то сильно не так в департаменте юстиции (чуть не точное изложение статьи Нины Хрущевой — юристы боятся судить кого надо); что нужен план из шести пунктов, чтобы остановить антидемократическую деятельность все тех же республиканцев, и что президент Байден на этой неделе отправляется в Европу, чтобы восстановить там статус США, — но многие европейцы сильно сомневаются, что это у него получится.
Кстати, все вместе означает, что на саммит с Владимиром Путиным приедет партнер по переговорам с очень слабыми позициями.
То, что демократы обзывают "популизмом", в эпоху Дональда Трампа превратилось в хорошо артикулированную идеологию просвещенного консерватизма (патриотизм — уважение к знаниям — ставка на индивидуальный успех сильного и не боящегося риска человека плюс многое другое).
Консервативные силы в США никоим образом не собираются капитулировать, заодно очищаются от вялых и чересчур компромиссных персонажей. Люди бегут из "демократических" штатов в "республиканские". Особенно забавно было узнать о попытке жителей нескольких районов штата Орегон сделать это по крымскому сценарию, то есть перейти в соседний "красный" штат вместе с территорией.
Можно погрузиться также в медийное поле Франции или Германии и увидеть, что и там заигравшиеся демократы-глобалисты сидят и боятся.
Для того чтобы им выиграть предстоящие скоро выборы, придется совершить чудо: придумать что-то вроде очередного Эммануэля Макрона, возникшего из ниоткуда со срочно слепленной программой, которая перетянула бы на их сторону сомневающихся.
Альтернатива нынешнему зависшему состоянию — откровенный террор, уничтожение института выборов, судебные преследования и тюрьма для оппонентов. Не всякий демократ, конечно, признает это вслух, не у всех нервы натянуты до предела. Но у Нины Хрущевой — тот самый случай.