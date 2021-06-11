https://uz.sputniknews.ru/20210611/kak-ponyat-chto-vy-na-grani-infarkta--4-zvonochka-19205017.html
Как понять, что вы на грани инфаркта — 4 "звоночка"
Как понять, что вы на грани инфаркта — 4 "звоночка"
В случае дискомфорта необходимо срочно обратиться к врачу — он сможет понять, что не так с организмом. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-11T10:17+0500
2021-06-11T10:17+0500
2021-06-11T10:17+0500
общество
врач
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19204968_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_d7dd5e1fe848569ff290cf92ff87e659.jpg
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Определить у себя, что вот-вот случится инфаркт, иногда бывает чрезвычайно сложно. Однако есть некоторые признаки, которые могут указать на приближающийся приступ: это боли в груди, которые сопровождаются одышкой, холодный пот, иногда ощущение страха смерти и внезапные потери сознания.Впрочем, иногда болевого синдрома может и не быть — так происходит в 30% случаев.А если боль, например, в груди все же есть, то она не обязательно говорит об инфаркте. Это может указывать на заболевания позвоночника, пищевода, аорты, плевры или легких. Точную причину определит врач, к которому нужно немедленно обратиться.Между тем медики советуют заботиться о здоровье не только после того, как случился приступ, но и до него. Отказ от сигарет и алкоголя, мониторинг артериального давления, уровня сахара и холестерина — все это может снизить риск возникновения инфаркта.
https://uz.sputniknews.ru/20210122/U-infarkta-mogut-byt-neochevidnye-simptomy--o-nikh-rasskazal-doktor-Myasnikov-15846770.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/0b/19204968_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_52c5faa6986151317b655872c7e586b4.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
врач, здоровье
Как понять, что вы на грани инфаркта — 4 "звоночка"
В случае дискомфорта необходимо срочно обратиться к врачу — он сможет понять, что не так с организмом.
ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Определить у себя, что вот-вот случится инфаркт, иногда бывает чрезвычайно сложно.
Однако есть некоторые признаки, которые могут указать на приближающийся приступ: это боли в груди, которые сопровождаются одышкой, холодный пот, иногда ощущение страха смерти и внезапные потери сознания.
"Известны случаи, когда пациенты с инфарктом жаловались на боль в руке, шее, зубах, животе, ухе или пояснице", — рассказал кардиолог Владимир Глаголев в беседе с порталом "Доктор Питер
".
Впрочем, иногда болевого синдрома может и не быть — так происходит в 30% случаев.
А если боль, например, в груди все же есть, то она не обязательно говорит об инфаркте. Это может указывать на заболевания позвоночника, пищевода, аорты, плевры или легких.
Точную причину определит врач, к которому нужно немедленно обратиться.
Между тем медики советуют заботиться о здоровье не только после того, как случился приступ, но и до него. Отказ от сигарет и алкоголя, мониторинг артериального давления, уровня сахара и холестерина — все это может снизить риск возникновения инфаркта.