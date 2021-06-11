https://uz.sputniknews.ru/20210611/kak-ponyat-chto-vy-na-grani-infarkta--4-zvonochka-19205017.html

Как понять, что вы на грани инфаркта — 4 "звоночка"

Как понять, что вы на грани инфаркта — 4 "звоночка"

В случае дискомфорта необходимо срочно обратиться к врачу — он сможет понять, что не так с организмом. 11.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-11T10:17+0500

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общество

врач

здоровье

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ТАШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Определить у себя, что вот-вот случится инфаркт, иногда бывает чрезвычайно сложно. Однако есть некоторые признаки, которые могут указать на приближающийся приступ: это боли в груди, которые сопровождаются одышкой, холодный пот, иногда ощущение страха смерти и внезапные потери сознания.Впрочем, иногда болевого синдрома может и не быть — так происходит в 30% случаев.А если боль, например, в груди все же есть, то она не обязательно говорит об инфаркте. Это может указывать на заболевания позвоночника, пищевода, аорты, плевры или легких. Точную причину определит врач, к которому нужно немедленно обратиться.Между тем медики советуют заботиться о здоровье не только после того, как случился приступ, но и до него. Отказ от сигарет и алкоголя, мониторинг артериального давления, уровня сахара и холестерина — все это может снизить риск возникновения инфаркта.

https://uz.sputniknews.ru/20210122/U-infarkta-mogut-byt-neochevidnye-simptomy--o-nikh-rasskazal-doktor-Myasnikov-15846770.html

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