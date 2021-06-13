Общество
В Узбекистане откроют 20 тысяч новых семейных детсадов
17:14 13.06.2021 (обновлено: 17:19 13.06.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваДошкольная образовательная организация "Табассум", Каракалпакия
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ДОО, создаваемым за пределами административных центров районов, выделят субсидии в размере до 30 млн сумов на приобретение мебели, инвентаря и оборудования.
ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О дополнительных мерах по расширению сети дошкольных образовательных организаций (ДОО) в районах с низким уровнем охвата".
Документом предусмотрено в 53-х районах с низким уровнем охвата детей дошкольным образованием в ближайшие два года организовать две тысячи семейных негосударственных ДОО для 50 тысяч воспитанников и 100 детсадов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) на 11,2 тысяч мест. В соответствии с указом, также планируется построить 50 государственных ДОУ на 7,5 тысяч мест.
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Таким образом, в республике откроют 20 тысяч новых детских садов и создадут свыше 7,5 тысяч рабочих мест.
Кроме того, утверждена "Дорожная карта" по расширению дошкольных образовательных услуг в регионах.
Что изменится с 1 июля в соответствии с новым порядком
семейным ДОО разрешат воспитывать до 50 детей в зависимости от действующей мощности и нанимать до четырех воспитателей и помощников исходя из численности детей;
воспитателям и помощникам, нанятым на работу семейными детсадами (в Ташкенте, Нукусе и областных центрах - до двух единиц, в других регионах - до четырех единиц), за счет средств Госбюджета начнут выплачивать зарплату в размерах, эквивалентных оплате труда государственных ДОО;
семейные детсады будут бесплатно обеспечены учебными материалами через территориальные управления дошкольного образования;
семейным ДОО выделят кредиты АК "Халк банка" до 1 января 2022 года. Денежные ссуды будут выдаваться на приобретение мебели, инвентаря и оборудования в размере до 30 млн сумов сроком на три года, включая льготный период шесть месяцев по ставке 5%;
новые семейные ДОО, создаваемые за пределами административных центров районов, обеспечат субсидиями до 30 млн сумов для покупки аналогичной продукции.
Помимо этого, 100 детсадам, создаваемым на основе ГЧП, выделят кредиты сроком на семь лет (включая льготный период два года по ставке 5%). Им также будет выплачиваться ежемесячная компенсация в размере 50 % от стоимости потребленной электроэнергии и природного газа.
К тому же до 1 января 2022 года продлевается льготный период по ранее выданным кредитам на создание в 2018-2019 годах негосударственных ДОО на основе ГЧП. При этом платежи по основному долгу, подлежащие погашению до 1 января 2022-го, распределят в равном размере на оставшуюся часть кредитного периода.
За последние четыре года количество детских садов выросло с 5,2 до 18,3 тысяч, охват детей дошкольным образованием увеличился вдвое и достиг 60 %. Президент Шавкат Мирзиёев 24 мая этого года поставил задачу бесплатно обеспечить семейные детские сады учебными пособиями и методическими материалами. Для этой цели из госбюджета было выделено 30 млрд сумов.