https://uz.sputniknews.ru/20210616/afganistan-poblagodaril-uzbekistan-za-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-borby-s-covid-19-19254660.html

Афганистан поблагодарил Узбекистан за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Афганистан поблагодарил Узбекистан за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

По словам министра иностранных дел ИРА, глава Узбекистана первым откликнулся на просьбу правительства Афганистана. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-16T09:24+0500

2021-06-16T09:24+0500

2021-06-16T09:29+0500

политика

коронавирус

исматулла иргашев

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Руководство Афганистана поблагодарило власти Узбекистана за экстренную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, сообщает Министерство иностранных дел РУз.По данным пресс-службы, спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев во вторник провел переговоры с главой МИД ИРА Ханифом Атмаром.Глава Узбекистана первым откликнулся на просьбу правительства Афганистана, подчеркнул министр. Что является, по словам Афтара, еще одним примером нынешнего высокого уровня узбекско-афганского взаимодействия. Также стороны обсудили подготовку к международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая в июле пройдет в Ташкенте.В конце прошлой недели МИД Узбекистана сообщил, что РУз передала Афганистану тысячу кислородных баллонов. Церемония состоялась в Хайратоне.Ранее Узбекистан тоже неоднократно помогал соседней стране в борьбе с COVID-19.

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коронавирус, исматулла иргашев, афганистан