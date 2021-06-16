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Афганистан поблагодарил Узбекистан за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
Афганистан поблагодарил Узбекистан за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19
По словам министра иностранных дел ИРА, глава Узбекистана первым откликнулся на просьбу правительства Афганистана. 16.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-16T09:24+0500
2021-06-16T09:29+0500
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исматулла иргашев
афганистан
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Руководство Афганистана поблагодарило власти Узбекистана за экстренную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, сообщает Министерство иностранных дел РУз.По данным пресс-службы, спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев во вторник провел переговоры с главой МИД ИРА Ханифом Атмаром.Глава Узбекистана первым откликнулся на просьбу правительства Афганистана, подчеркнул министр. Что является, по словам Афтара, еще одним примером нынешнего высокого уровня узбекско-афганского взаимодействия. Также стороны обсудили подготовку к международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая в июле пройдет в Ташкенте.В конце прошлой недели МИД Узбекистана сообщил, что РУз передала Афганистану тысячу кислородных баллонов. Церемония состоялась в Хайратоне.Ранее Узбекистан тоже неоднократно помогал соседней стране в борьбе с COVID-19.
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коронавирус, исматулла иргашев, афганистан

Афганистан поблагодарил Узбекистан за гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

09:24 16.06.2021 (обновлено: 09:29 16.06.2021)
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© Пресс-служба МИД УзбекистанаУзбекистан передал Афганистану тысячу кислородных баллонов
Узбекистан передал Афганистану тысячу кислородных баллонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.06.2021
© Пресс-служба МИД Узбекистана
По словам министра иностранных дел ИРА, глава Узбекистана первым откликнулся на просьбу правительства Афганистана.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Руководство Афганистана поблагодарило власти Узбекистана за экстренную гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, сообщает Министерство иностранных дел РУз.
По данным пресс-службы, спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев во вторник провел переговоры с главой МИД ИРА Ханифом Атмаром.
"Атмар просил от имени руководства Афганистана передать искреннюю признательность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву за предоставленную экстренную гуманитарную помощь, которая, по его словам, спасла тысячи жизней простых афганцев, столкнувшихся с третьей волной пандемии", — говорится в публикации.
Глава Узбекистана первым откликнулся на просьбу правительства Афганистана, подчеркнул министр. Что является, по словам Афтара, еще одним примером нынешнего высокого уровня узбекско-афганского взаимодействия.
Также стороны обсудили подготовку к международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая в июле пройдет в Ташкенте.
В конце прошлой недели МИД Узбекистана сообщил, что РУз передала Афганистану тысячу кислородных баллонов. Церемония состоялась в Хайратоне.
Ранее Узбекистан тоже неоднократно помогал соседней стране в борьбе с COVID-19.
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