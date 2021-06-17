https://uz.sputniknews.ru/20210617/v-buxare-proydet-mejdunarodnyy-forum-po-dostijeniyu-tseley-ustoychivogo-razvitiya-19275418.html

В Бухаре пройдет международный форум по достижению целей устойчивого развития

В Бухаре пройдет международный форум по достижению целей устойчивого развития

По итогам Глобального форума планируется принятие Бухарской декларации о глобальном межпарламентском сотрудничестве в достижении целей устойчивого развития. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-17T09:43+0500

2021-06-17T09:43+0500

2021-06-17T09:53+0500

политика

парламент

бухара

форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1310/61/13106124_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_09985b55ea75ff4c306c7c091b0b1e6c.jpg

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Бухара готовится принять Международный форум "Глобальное межпарламентское сотрудничество в достижении целей устойчивого развития". Мероприятие состоится 23 и 24 июня.Участники встречи нацелены на расширение межпарламентского сотрудничества в этом направлении. Кроме того, в повестке дискуссий — совершенствование законодательства в реализации национальных целей и задач в данной сфере, а также разработка предложений и рекомендаций по усилению механизмов парламентского контроля. Форум пройдет в традиционном и в режиме онлайн. На дискуссионном площадке встретятся генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Баунесс, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских организаций, молодежных парламентов, государственных органов, международных организаций, ННО, представители СМИ, эксперты научно-исследовательских учреждений. Участники заслушают доклады, предложения и рекомендации членов Европарламента, парламентов Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии, Южной Кореи, Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, а также экспертов более 30 международных организаций. Главными направлениями международного форума станут обсуждения роли парламента в обеспечении эффективного выполнения целей устойчивого развития. Участники поговорят также о финансировании мероприятий по их реализации, формировании статистических показателей, участии институтов гражданского общества и общественности в реализации целей устойчивого развития. Обсудят важность парламентского контроля, мониторинга и оценки, развитие международного диалога и глобального сотрудничества между парламентами мира на пути к устойчивому развитию. По итогам Глобального форума планируется принятие Бухарской декларации о глобальном межпарламентском сотрудничестве в достижении целей устойчивого развития.

https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-provodit-dialog-po-transformatsii-prodovolstvennyx-sistem-18924614.html

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парламент, бухара, форум