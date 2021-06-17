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В Бухаре пройдет международный форум по достижению целей устойчивого развития
В Бухаре пройдет международный форум по достижению целей устойчивого развития
По итогам Глобального форума планируется принятие Бухарской декларации о глобальном межпарламентском сотрудничестве в достижении целей устойчивого развития. 17.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-17T09:43+0500
2021-06-17T09:53+0500
политика
парламент
бухара
форум
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ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Бухара готовится принять Международный форум "Глобальное межпарламентское сотрудничество в достижении целей устойчивого развития". Мероприятие состоится 23 и 24 июня.Участники встречи нацелены на расширение межпарламентского сотрудничества в этом направлении. Кроме того, в повестке дискуссий — совершенствование законодательства в реализации национальных целей и задач в данной сфере, а также разработка предложений и рекомендаций по усилению механизмов парламентского контроля. Форум пройдет в традиционном и в режиме онлайн. На дискуссионном площадке встретятся генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Баунесс, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских организаций, молодежных парламентов, государственных органов, международных организаций, ННО, представители СМИ, эксперты научно-исследовательских учреждений. Участники заслушают доклады, предложения и рекомендации членов Европарламента, парламентов Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии, Южной Кореи, Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, а также экспертов более 30 международных организаций. Главными направлениями международного форума станут обсуждения роли парламента в обеспечении эффективного выполнения целей устойчивого развития. Участники поговорят также о финансировании мероприятий по их реализации, формировании статистических показателей, участии институтов гражданского общества и общественности в реализации целей устойчивого развития. Обсудят важность парламентского контроля, мониторинга и оценки, развитие международного диалога и глобального сотрудничества между парламентами мира на пути к устойчивому развитию. По итогам Глобального форума планируется принятие Бухарской декларации о глобальном межпарламентском сотрудничестве в достижении целей устойчивого развития.
https://uz.sputniknews.ru/20210526/uzbekistan-provodit-dialog-po-transformatsii-prodovolstvennyx-sistem-18924614.html
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парламент, бухара, форум

В Бухаре пройдет международный форум по достижению целей устойчивого развития

09:43 17.06.2021 (обновлено: 09:53 17.06.2021)
600
CC0 / Unsplash / Helloquence / Работа за компьютером
Работа за компьютером - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
CC0 / Unsplash / Helloquence /
По итогам Глобального форума планируется принятие Бухарской декларации о глобальном межпарламентском сотрудничестве в достижении целей устойчивого развития.
ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Бухара готовится принять Международный форум "Глобальное межпарламентское сотрудничество в достижении целей устойчивого развития". Мероприятие состоится 23 и 24 июня.
Участники встречи нацелены на расширение межпарламентского сотрудничества в этом направлении. Кроме того, в повестке дискуссий — совершенствование законодательства в реализации национальных целей и задач в данной сфере, а также разработка предложений и рекомендаций по усилению механизмов парламентского контроля.
Форум пройдет в традиционном и в режиме онлайн. На дискуссионном площадке встретятся генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Питер Лорд Баунесс, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств Алтынбек Мамаюсупов, а также руководители и члены парламентов зарубежных стран, межпарламентских организаций, молодежных парламентов, государственных органов, международных организаций, ННО, представители СМИ, эксперты научно-исследовательских учреждений.
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Участники заслушают доклады, предложения и рекомендации членов Европарламента, парламентов Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Болгарии, Южной Кореи, Китая, Японии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Турции, Ирана, Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, а также экспертов более 30 международных организаций.
Главными направлениями международного форума станут обсуждения роли парламента в обеспечении эффективного выполнения целей устойчивого развития. Участники поговорят также о финансировании мероприятий по их реализации, формировании статистических показателей, участии институтов гражданского общества и общественности в реализации целей устойчивого развития.
Обсудят важность парламентского контроля, мониторинга и оценки, развитие международного диалога и глобального сотрудничества между парламентами мира на пути к устойчивому развитию.
По итогам Глобального форума планируется принятие Бухарской декларации о глобальном межпарламентском сотрудничестве в достижении целей устойчивого развития.
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