https://uz.sputniknews.ru/20210618/odin-chelovek-pogib-vo-vremya-chistki-kolodtsa-v-fergane-19296238.html

Один человек погиб во время чистки колодца в Фергане

Один человек погиб во время чистки колодца в Фергане

Мужчина спустился в колодец, чтобы почистить его. В какой-то момент оборвался трос, к которому было привязано ведро с грунтом, и оно упало на него. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-18T12:29+0500

2021-06-18T12:29+0500

2021-06-18T12:38+0500

происшествия

мчс

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Спасатели в Ферганском районе вызволили из 50-метрового колодца двух человек, один из них погиб, сообщают в МЧС.Трагедия произошла 17 июня в махалле "Дустлик". Мужчина спустился в колодец, чтобы почистить его. В какой-то момент оборвался трос, к которому было привязано ведро с грунтом, и оно упало на него.Сообщается, что мужчина был в защитной каске, несмотря на это, от полученных травм он скончался на месте. К нему на помощь спустился находившийся снаружи помощник. Однако самостоятельно выбраться оттуда он не смог.Людей вызволили спасатели, прибывшие на место происшествия. Ведется предварительное следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210609/sotrudnik-mchs-pogib-spasaya-utopayuschix-19175141.html

ферганская область

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мчс, ферганская область