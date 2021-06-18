https://uz.sputniknews.ru/20210618/odin-chelovek-pogib-vo-vremya-chistki-kolodtsa-v-fergane-19296238.html
Один человек погиб во время чистки колодца в Фергане
Один человек погиб во время чистки колодца в Фергане
Мужчина спустился в колодец, чтобы почистить его. В какой-то момент оборвался трос, к которому было привязано ведро с грунтом, и оно упало на него. 18.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-18T12:29+0500
2021-06-18T12:29+0500
2021-06-18T12:38+0500
происшествия
мчс
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Спасатели в Ферганском районе вызволили из 50-метрового колодца двух человек, один из них погиб, сообщают в МЧС.Трагедия произошла 17 июня в махалле "Дустлик". Мужчина спустился в колодец, чтобы почистить его. В какой-то момент оборвался трос, к которому было привязано ведро с грунтом, и оно упало на него.Сообщается, что мужчина был в защитной каске, несмотря на это, от полученных травм он скончался на месте. К нему на помощь спустился находившийся снаружи помощник. Однако самостоятельно выбраться оттуда он не смог.Людей вызволили спасатели, прибывшие на место происшествия. Ведется предварительное следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210609/sotrudnik-mchs-pogib-spasaya-utopayuschix-19175141.html
ферганская область
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мчс, ферганская область
Один человек погиб во время чистки колодца в Фергане
12:29 18.06.2021 (обновлено: 12:38 18.06.2021)
Мужчина спустился в колодец, чтобы почистить его. В какой-то момент оборвался трос, к которому было привязано ведро с грунтом, и оно упало на него.
ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik.
Спасатели в Ферганском районе вызволили из 50-метрового колодца двух человек, один из них погиб, сообщают
в МЧС.
Трагедия произошла 17 июня в махалле "Дустлик". Мужчина спустился в колодец, чтобы почистить его. В какой-то момент оборвался трос, к которому было привязано ведро с грунтом, и оно упало на него.
Сообщается, что мужчина был в защитной каске, несмотря на это, от полученных травм он скончался на месте. К нему на помощь спустился находившийся снаружи помощник. Однако самостоятельно выбраться оттуда он не смог.
Людей вызволили спасатели, прибывшие на место происшествия. Ведется предварительное следствие.