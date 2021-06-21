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https://uz.sputniknews.ru/20210621/naznachen-i-o-nachalnika-departamenta-razvitiya-teatralnogo-i-tsirkovogo-iskusstva-19332622.html
Назначен и. о. начальника Департамента развития театрального и циркового искусства
Назначен и. о. начальника Департамента развития театрального и циркового искусства
Должность занял Юлдашев Озоджон Файзуллаевич. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей. 21.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-21T14:09+0500
2021-06-21T14:12+0500
общество
назначение
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ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. На пост исполняющего обязанности начальника Департамента развития театрального и циркового искусства Министерства культуры назначен Юлдашев Озоджон Файзуллаевич. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.Ранее Юлдашев трудился на должности заместителя начальника отделом театрального и зрелищного искусства Минкультуры. Кроме того, он работал научным сотрудником отдела экологии Государственного музея природы Узбекистана.
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назначение

Назначен и. о. начальника Департамента развития театрального и циркового искусства

14:09 21.06.2021 (обновлено: 14:12 21.06.2021)
311
© Sputnik / Болат ШайхиновПортфель
Портфель - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.06.2021
© Sputnik / Болат Шайхинов
Должность занял Юлдашев Озоджон Файзуллаевич. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих должностных обязанностей.
ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. На пост исполняющего обязанности начальника Департамента развития театрального и циркового искусства Министерства культуры назначен Юлдашев Озоджон Файзуллаевич. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.
Ранее Юлдашев трудился на должности заместителя начальника отделом театрального и зрелищного искусства Минкультуры. Кроме того, он работал научным сотрудником отдела экологии Государственного музея природы Узбекистана.
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