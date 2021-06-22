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Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса
Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса
Данные меры — временные. Будет также приостановлена выдача туристических виз гражданам Афганистана и прием заявлений на получение визы от турагентств. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-22T09:12+0500
2021-06-22T09:12+0500
общество
пандемия
коронавирус
граница
афганистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Власти Узбекистана временно закрыли границу с Афганистаном из-за обострения в соседней стране эпидемиологической ситуации.Об этом сообщили в Минздраве республики.Узбекская сторона также приостанавливает выдачу туристических виз гражданам Афганистана и прием заявлений на получение визы от турагентств.Важно: ограничения на въезд не будут распространяться на дипломатов, сотрудников международных организаций и членов их семей, водителей, осуществляющие международные грузоперевозки.Также ограничения не коснутся граждан Узбекистана и Афганистана, возвращающихся на родину.
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пандемия, коронавирус, граница, афганистан, узбекистан

Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса

09:12 22.06.2021
896
© СС0 / Unsplash / Dim HouЗнак "Стоп"
Знак Стоп - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2021
© СС0 / Unsplash / Dim Hou
Данные меры — временные. Будет также приостановлена выдача туристических виз гражданам Афганистана и прием заявлений на получение визы от турагентств.
ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Власти Узбекистана временно закрыли границу с Афганистаном из-за обострения в соседней стране эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщили в Минздраве республики.
"Республиканская специальная комиссия приняла решение временно приостановить передвижение граждан через узбекско-афганскую границу с учетом обострения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в Исламской Республике Афганистан", — говорится в сообщении ведомства.
Узбекская сторона также приостанавливает выдачу туристических виз гражданам Афганистана и прием заявлений на получение визы от турагентств.
Важно: ограничения на въезд не будут распространяться на дипломатов, сотрудников международных организаций и членов их семей, водителей, осуществляющие международные грузоперевозки.
Также ограничения не коснутся граждан Узбекистана и Афганистана, возвращающихся на родину.
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