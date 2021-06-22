https://uz.sputniknews.ru/20210622/uzbekistan-zakryl-granitsu-s-afganistanom-iz-za-koronavirusa-19345444.html

Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса

Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса

Данные меры — временные. Будет также приостановлена выдача туристических виз гражданам Афганистана и прием заявлений на получение визы от турагентств. 22.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-22T09:12+0500

2021-06-22T09:12+0500

2021-06-22T09:12+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Власти Узбекистана временно закрыли границу с Афганистаном из-за обострения в соседней стране эпидемиологической ситуации.Об этом сообщили в Минздраве республики.Узбекская сторона также приостанавливает выдачу туристических виз гражданам Афганистана и прием заявлений на получение визы от турагентств.Важно: ограничения на въезд не будут распространяться на дипломатов, сотрудников международных организаций и членов их семей, водителей, осуществляющие международные грузоперевозки.Также ограничения не коснутся граждан Узбекистана и Афганистана, возвращающихся на родину.

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пандемия, коронавирус, граница, афганистан, узбекистан