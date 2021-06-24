https://uz.sputniknews.ru/20210624/na-32-yazykax-o-samom-vajnom-mia-rossiya-segodnya-otmechaet-yubiley-19395463.html
На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
"Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-24T14:22+0500
2021-06-24T14:22+0500
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видео
юбилей
миа "россия сегодня"
мультимедиа
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Ровно 80 лет назад началась история МИА "Россия сегодня" — ведущей международной медиагруппы. Тогда 24 июля 1941 года появилось легендарное Совинформбюро, новости от которого ждали жители всей страны затаив дыхание. Шли годы, менялись названия: Агентство печати "Новости", РИА "Новости", "Россия сегодня", но неизменным остается высокий уровень журналистского мастерства и ответственный подход к работе."Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире. Сотрудники компании такие разные, но объединены главным – профессионализмом, любовью к работе и, конечно, актуальными новостями.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, юбилей, миа "россия сегодня", мультимедиа
На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
14:22 24.06.2021 (обновлено: 14:23 24.06.2021)
"Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире.
Ровно 80 лет назад началась история МИА "Россия сегодня" — ведущей международной медиагруппы. Тогда 24 июля 1941 года появилось легендарное Совинформбюро, новости от которого ждали жители всей страны затаив дыхание.
Шли годы, менялись названия: Агентство печати "Новости", РИА "Новости", "Россия сегодня", но неизменным остается высокий уровень журналистского мастерства и ответственный подход к работе.
"Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире.
Сотрудники компании такие разные, но объединены главным – профессионализмом, любовью к работе и, конечно, актуальными новостями.