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На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей
"Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан
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Ровно 80 лет назад началась история МИА "Россия сегодня" — ведущей международной медиагруппы. Тогда 24 июля 1941 года появилось легендарное Совинформбюро, новости от которого ждали жители всей страны затаив дыхание. Шли годы, менялись названия: Агентство печати "Новости", РИА "Новости", "Россия сегодня", но неизменным остается высокий уровень журналистского мастерства и ответственный подход к работе."Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире. Сотрудники компании такие разные, но объединены главным – профессионализмом, любовью к работе и, конечно, актуальными новостями.
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видео, юбилей, миа "россия сегодня", мультимедиа

На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей

14:22 24.06.2021 (обновлено: 14:23 24.06.2021)
678
© Sputnik
"Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире.
Ровно 80 лет назад началась история МИА "Россия сегодня" — ведущей международной медиагруппы. Тогда 24 июля 1941 года появилось легендарное Совинформбюро, новости от которого ждали жители всей страны затаив дыхание.
Шли годы, менялись названия: Агентство печати "Новости", РИА "Новости", "Россия сегодня", но неизменным остается высокий уровень журналистского мастерства и ответственный подход к работе.
"Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире.
Сотрудники компании такие разные, но объединены главным – профессионализмом, любовью к работе и, конечно, актуальными новостями.
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