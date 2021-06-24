https://uz.sputniknews.ru/20210624/na-32-yazykax-o-samom-vajnom-mia-rossiya-segodnya-otmechaet-yubiley-19395463.html

На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей

На 32 языках о самом важном: МИА "Россия сегодня" отмечает юбилей

"Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире. 24.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-24T14:22+0500

2021-06-24T14:22+0500

2021-06-24T14:23+0500

видео

юбилей

миа "россия сегодня"

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/18/19394354_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a039c69ce2c340393bff77ad00cde9e.jpg

Ровно 80 лет назад началась история МИА "Россия сегодня" — ведущей международной медиагруппы. Тогда 24 июля 1941 года появилось легендарное Совинформбюро, новости от которого ждали жители всей страны затаив дыхание. Шли годы, менялись названия: Агентство печати "Новости", РИА "Новости", "Россия сегодня", но неизменным остается высокий уровень журналистского мастерства и ответственный подход к работе."Россия сегодня" работает в 200 городах, говорит на 32 языках, круглосуточно освещает самые главные события в России и мире. Сотрудники компании такие разные, но объединены главным – профессионализмом, любовью к работе и, конечно, актуальными новостями.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, юбилей, миа "россия сегодня", мультимедиа