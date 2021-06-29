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Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения: чего он пожелал туркменскому коллеге
Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения: чего он пожелал туркменскому коллеге
Лидеры также уделили внимание организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Она пройдет в Туркменистане в этом году. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-29T13:41+0500
2021-06-29T13:41+0500
политика
гурбангулы бердымухамедов
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы республики.Бердымухамедову 29 июня исполнилось 64 года.Президенты также обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, отметили важность наращивания объемов товарооборота, углубления кооперации в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях, активизации культурно-гуманитарного обмена."Отмечена ключевая роль межправительственной комиссии в продвижении новых проектов", — говорится в публикации.Кроме того, президенты обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане, в том числе в северных провинциях этой страны.
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гурбангулы бердымухамедов, шавкат мирзиёев

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения: чего он пожелал туркменскому коллеге

13:41 29.06.2021
338
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону
Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.06.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидеры также уделили внимание организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Она пройдет в Туркменистане в этом году.
ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы республики.
Бердымухамедову 29 июня исполнилось 64 года.
Мирзиёев пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, а всему народу Туркменистана — мира и процветания.
Президенты также обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, отметили важность наращивания объемов товарооборота, углубления кооперации в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях, активизации культурно-гуманитарного обмена.
"Отмечена ключевая роль межправительственной комиссии в продвижении новых проектов", — говорится в публикации.
Отдельное внимание Мирзиёев и Бердымухамедов уделили организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Она пройдет в Туркменистане в этом году.
Кроме того, президенты обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане, в том числе в северных провинциях этой страны.
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