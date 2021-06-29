https://uz.sputniknews.ru/20210629/mirziyoev-pozdravil-berdymuxamedova-s-dnem-rojdeniya-chego-on-pojelal-turkmenskomu-kollege-19456392.html

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения: чего он пожелал туркменскому коллеге

Мирзиёев поздравил Бердымухамедова с днем рождения: чего он пожелал туркменскому коллеге

Лидеры также уделили внимание организации очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Она пройдет в Туркменистане в этом году. 29.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-29T13:41+0500

2021-06-29T13:41+0500

2021-06-29T13:41+0500

политика

гурбангулы бердымухамедов

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы республики.Бердымухамедову 29 июня исполнилось 64 года.Президенты также обсудили актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, отметили важность наращивания объемов товарооборота, углубления кооперации в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях, активизации культурно-гуманитарного обмена."Отмечена ключевая роль межправительственной комиссии в продвижении новых проектов", — говорится в публикации.Кроме того, президенты обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане, в том числе в северных провинциях этой страны.

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гурбангулы бердымухамедов, шавкат мирзиёев