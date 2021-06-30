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https://uz.sputniknews.ru/20210630/naznachen-press-sekretar-xokima-yangi-namanganskogo-rayona-19480321.html
Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района
Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района
Должность занял Аббосбек Саттаров. Ранее он возглавлял информационную службу хокимията Намангана. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T16:04+0500
2021-06-30T16:43+0500
общество
назначение
наманганская область
хокимият
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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Пресс-секретарем — советником по информационной политике хокима Янги Наманганского района стал Аббосбек Саттаров.Он родился в 1996 году в Нарынской области. В 2019-м окончил социально-экономический факультет Наманганского государственного университета. Трудовую деятельность начал в этом же году специалистом пресс-службы областного совета Союза молодежи. До назначения он возглавлял информационную службу хокимията Намангана. Отмечается, что должность пресс-секретаря по информационной политике приравнивается к статусу заместителя хокима.
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назначение, наманганская область, хокимият

Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района

16:04 30.06.2021 (обновлено: 16:43 30.06.2021)
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© Хокимият Наманганской области Аббосбек Саттаров - пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района
Аббосбек Саттаров - пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2021
© Хокимият Наманганской области
Должность занял Аббосбек Саттаров. Ранее он возглавлял информационную службу хокимията Намангана.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Пресс-секретарем — советником по информационной политике хокима Янги Наманганского района стал Аббосбек Саттаров.
Он родился в 1996 году в Нарынской области. В 2019-м окончил социально-экономический факультет Наманганского государственного университета. Трудовую деятельность начал в этом же году специалистом пресс-службы областного совета Союза молодежи.
До назначения он возглавлял информационную службу хокимията Намангана.
Отмечается, что должность пресс-секретаря по информационной политике приравнивается к статусу заместителя хокима.
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