https://uz.sputniknews.ru/20210630/naznachen-press-sekretar-xokima-yangi-namanganskogo-rayona-19480321.html

Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района

Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района

Должность занял Аббосбек Саттаров. Ранее он возглавлял информационную службу хокимията Намангана. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан

2021-06-30T16:04+0500

2021-06-30T16:04+0500

2021-06-30T16:43+0500

общество

назначение

наманганская область

хокимият

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ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Пресс-секретарем — советником по информационной политике хокима Янги Наманганского района стал Аббосбек Саттаров.Он родился в 1996 году в Нарынской области. В 2019-м окончил социально-экономический факультет Наманганского государственного университета. Трудовую деятельность начал в этом же году специалистом пресс-службы областного совета Союза молодежи. До назначения он возглавлял информационную службу хокимията Намангана. Отмечается, что должность пресс-секретаря по информационной политике приравнивается к статусу заместителя хокима.

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назначение, наманганская область, хокимият