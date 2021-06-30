https://uz.sputniknews.ru/20210630/naznachen-press-sekretar-xokima-yangi-namanganskogo-rayona-19480321.html
Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района
Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района
Должность занял Аббосбек Саттаров. Ранее он возглавлял информационную службу хокимията Намангана. 30.06.2021, Sputnik Узбекистан
2021-06-30T16:04+0500
2021-06-30T16:04+0500
2021-06-30T16:43+0500
общество
назначение
наманганская область
хокимият
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1e/19480150_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f23852a80964b64d5830c47f367e7ded.jpg
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Пресс-секретарем — советником по информационной политике хокима Янги Наманганского района стал Аббосбек Саттаров.Он родился в 1996 году в Нарынской области. В 2019-м окончил социально-экономический факультет Наманганского государственного университета. Трудовую деятельность начал в этом же году специалистом пресс-службы областного совета Союза молодежи. До назначения он возглавлял информационную службу хокимията Намангана. Отмечается, что должность пресс-секретаря по информационной политике приравнивается к статусу заместителя хокима.
наманганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/1e/19480150_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_a9954ce578ba65d51ac2005ca2452733.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
назначение, наманганская область, хокимият
Назначен пресс-секретарь хокима Янги Наманганского района
16:04 30.06.2021 (обновлено: 16:43 30.06.2021)
Должность занял Аббосбек Саттаров. Ранее он возглавлял информационную службу хокимията Намангана.
ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Пресс-секретарем — советником по информационной политике хокима Янги Наманганского района стал Аббосбек Саттаров.
Он родился в 1996 году в Нарынской области. В 2019-м окончил социально-экономический факультет Наманганского государственного университета. Трудовую деятельность начал в этом же году специалистом пресс-службы областного совета Союза молодежи.
До назначения он возглавлял информационную службу хокимията Намангана.
Отмечается, что должность пресс-секретаря по информационной политике приравнивается к статусу заместителя хокима.