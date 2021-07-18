https://uz.sputniknews.ru/20210718/v-malayzii-tysyachi-asic-maynerov-stoimost-125-mln-besposchadno-zakatali-v-asfalt-19730132.html
В Малайзии тысячи ASIC-майнеров стоимостью $1,25 млн беспощадно закатали в асфальт
В Малайзии тысячи ASIC-майнеров стоимостью $1,25 млн беспощадно закатали в асфальт
Для "карательной акции" полицейские использовали асфальтоукладочный каток. Майнинг криптовалюты в стране не запрещен, но он строго регулируется законами. 18.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-18T18:25+0500
2021-07-18T18:25+0500
2021-07-18T18:26+0500
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В Малайзии полицейские использовали асфальтоукладочный каток для уничтожения свыше тысячи спецкомпьютеров для майнинга криптовалюты (ASIC-майнеры)."Карательную акцию" правоохранители горда Мири засняли на видео и разместили в социальных сетях. По информации сотрудников полиции, биткоин-майнеры изъяли во время рейдов вокруг местного аэропорта. Отмечается, что всего уничтожено 1 069 ASIC-майнеров. Их общая стоимость оценена в $1,25 миллионов.Майнинг криптовалюты в стране не запрещен, но он строго регулируется законами. В Малайзии криптовалюту приравняли к ценным бумагам еще в 2019 году.Смотрите в нашем видео, как мощные колеса спецтехники сравняли с землей специализированные компьютеры для майнинга.
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видео, мультимедиа
В Малайзии тысячи ASIC-майнеров стоимостью $1,25 млн беспощадно закатали в асфальт
18:25 18.07.2021 (обновлено: 18:26 18.07.2021)
Для "карательной акции" полицейские использовали асфальтоукладочный каток. Майнинг криптовалюты в стране не запрещен, но он строго регулируется законами.
В Малайзии полицейские использовали асфальтоукладочный каток для уничтожения свыше тысячи спецкомпьютеров для майнинга криптовалюты (ASIC-майнеры).
"Карательную акцию" правоохранители горда Мири засняли на видео и разместили в социальных сетях.
По информации сотрудников полиции, биткоин-майнеры изъяли во время рейдов вокруг местного аэропорта.
Отмечается, что всего уничтожено 1 069 ASIC-майнеров. Их общая стоимость оценена в $1,25 миллионов.
Майнинг криптовалюты в стране не запрещен, но он строго регулируется законами. В Малайзии криптовалюту приравняли к ценным бумагам еще в 2019 году.
Смотрите в нашем видео, как мощные колеса спецтехники сравняли с землей специализированные компьютеры для майнинга.