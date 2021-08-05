https://uz.sputniknews.ru/20210805/tsvetovodam-uzbekistana-vydelyat-subsidii-i-predostavyat-lgoty--postanovlenie-19956831.html

Цветоводам Узбекистана выделят субсидии и предоставят льготы — постановление

Цветоводам Узбекистана выделят субсидии и предоставят льготы — постановление

Для финансирования цветоводства направят не менее 10% средств, выделенных в рамках программы "Каждая семья – предприниматель". 05.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-05T10:30+0500

2021-08-05T10:30+0500

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общество

узбекистан

постановление

цветоводство

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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. В Узбекистане увеличат объемы выращивания и экспорта отечественных и зарубежных сортов цветов, а также популяризируют цветоводство среди населения. Эти меры определены в соответствии с постановлением президента о развитии цветоводства и питомничества в республике.Согласно документу, в данной сфере будут специализироваться сразу несколько регионов: Андижанский, Избосканский и Алтынкульский районы Андижанской области, Наманганский и Давлатабадский районы Наманганской области, а также Зааминский и Галляаральский районы Джизакской области. Здесь планируется провести эксперимент по созданию цветоводческих кластеров. Для этого намечено сдать в аренду сроком на 30 лет земельные участки площадью от 0,06 гектара до 1 гектара предпринимателям путем открытого электронного конкурса.Отмечается, что для финансирования цветоводства направят не менее 10% средств, выделенных в рамках программы "Каждая семья – предприниматель".Самым инициативным предоставят земельные участки площадью 0,5 гектара на создание 25 цветоводческих учебных полигонов. Безработные и нуждающиеся граждане после окончания учебных курсов на полигонах получат в аренду земельные участки по 6 соток через электронный онлайн-аукцион (на земли несельскохозяйственного назначения) или открытый электронный конкурс (на земли сельскохозяйственного назначения).Субсидии и льготыАгентство по продвижению экспорта с 1 сентября начнет покрывать 50% транспортных расходов, затраченных предпринимателями в 2021–2024 годах на импорт сырья — рассаду, семена, луковицы, подвои цветов. Однако при этом доля выручки от экспорта цветов должна составлять не менее 30% и свыше $100 тысяч в годовом экспортном объеме продаж.Кроме того, на срок до 1 января 2023 года при импорте клубней, луковиц, и черенков (коды ТН ВЭД 0601 и 0602) будет применена нулевая ставка таможенной пошлины.В Узбекистане налаживанием кооперационных отношений с населением в выращивании цветов, содействием предпринимателям займется Ассоциация цветоводов. Минсельхозу и МИВТ поручено оказать организации помощь в привлечении квалифицированных специалистов из зарубежных стран, организации семинаров, конференций, ярмарок и выставок в цветоводческой отрасли, а также обеспечению участия в ярмарках.

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узбекистан, постановление, цветоводство