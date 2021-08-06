https://uz.sputniknews.ru/20210806/v-neformalnoy-obstanovke-glavy-stran-tsa-pokatalis-na-yaxte-i-sxodili-v-sportzal-19974603.html

В неформальной обстановке: главы стран ЦА покатались на яхте и сходили в спортзал

В неформальной обстановке: главы стран ЦА покатались на яхте и сходили в спортзал

Высокие гости полюбовались красотами национальной туристической зоны "Аваза" — курорте на востоке Каспийского моря и ознакомились с современной инфраструктурой... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-06T13:16+0500

2021-08-06T13:16+0500

2021-08-06T13:16+0500

политика

туркменистан

центральная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/06/19971779_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_bd9ad1fd950d1bf7fe51699e7febf4d5.jpg

ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Президент Туркменистана пригласил глав государств Центральной Азии, прибывших в страну для участия в Консультативной встрече, на совместную прогулку на яхте по Кас­пийскому морю. Об этом сообщили в пресс-службе Гурбангулы Бердымухамедова. Высокие гости подчеркнули значимость проводимых на побережье Каспия международных мероприятий в контексте активизации региональных связей.Любуясь красотами Авазы, главы республик пришли к единому мнению о том, что решение экологических задач является неотъемлемой составляющей масштабных преобразований в Туркменистане.В частности, глава республики рассказал, что при строительстве на побережье Каспия особое внимание уделяется сохранению природы, местной флоры и фауны, а также морского биоразнообразия.Далее президенты отправились на автобусе в многофункциональный спортивный комплекс "Аваза", чтобы ознакомиться с возможностями для занятий физкультурой.Гости высоко оценили реализуемую туркменским лидером стратегию, направленную на укрепление в обществе здорового и активного образа жизни, формирование современной профильной инфраструктуры, а также поблагодарили Гурбангулы Бердымухамедова за гостеприимство.

туркменистан

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туркменистан, центральная азия