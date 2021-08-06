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В неформальной обстановке: главы стран ЦА покатались на яхте и сходили в спортзал
В неформальной обстановке: главы стран ЦА покатались на яхте и сходили в спортзал
Высокие гости полюбовались красотами национальной туристической зоны "Аваза" — курорте на востоке Каспийского моря и ознакомились с современной инфраструктурой... 06.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-06T13:16+0500
2021-08-06T13:16+0500
политика
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центральная азия
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Президент Туркменистана пригласил глав государств Центральной Азии, прибывших в страну для участия в Консультативной встрече, на совместную прогулку на яхте по Кас­пийскому морю. Об этом сообщили в пресс-службе Гурбангулы Бердымухамедова. Высокие гости подчеркнули значимость проводимых на побережье Каспия международных мероприятий в контексте активизации региональных связей.Любуясь красотами Авазы, главы республик пришли к единому мнению о том, что решение экологических задач является неотъемлемой составляющей масштабных преобразований в Туркменистане.В частности, глава республики рассказал, что при строительстве на побережье Каспия особое внимание уделяется сохранению природы, местной флоры и фауны, а также морского биоразнообразия.Далее президенты отправились на автобусе в многофункциональный спортивный комплекс "Аваза", чтобы ознакомиться с возможностями для занятий физкультурой.Гости высоко оценили реализуемую туркменским лидером стратегию, направленную на укрепление в обществе здорового и активного образа жизни, формирование современной профильной инфраструктуры, а также поблагодарили Гурбангулы Бердымухамедова за гостеприимство.
туркменистан
центральная азия
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туркменистан, центральная азия

В неформальной обстановке: главы стран ЦА покатались на яхте и сходили в спортзал

13:16 06.08.2021
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© Пресс-служба Президента УзбекистанаПрезиденты ЦА встретились в неформальной обстановке
Президенты ЦА встретились в неформальной обстановке - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
© Пресс-служба Президента Узбекистана
Высокие гости полюбовались красотами национальной туристической зоны "Аваза" — курорте на востоке Каспийского моря и ознакомились с современной инфраструктурой здорового образа жизни.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Президент Туркменистана пригласил глав государств Центральной Азии, прибывших в страну для участия в Консультативной встрече, на совместную прогулку на яхте по Кас­пийскому морю. Об этом сообщили в пресс-службе Гурбангулы Бердымухамедова.
© Пресс-служба президента КазахстанаПрезиденты стран Центральной Азии прогулялись на яхте по Каспийскому морю в ходе визита в Туркменистан
Президенты стран Центральной Азии прогулялись на яхте по Каспийскому морю в ходе визита в Туркменистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Президенты стран Центральной Азии прогулялись на яхте по Каспийскому морю в ходе визита в Туркменистан
© Пресс-служба президента Казахстана
Высокие гости подчеркнули значимость проводимых на побережье Каспия международных мероприятий в контексте активизации региональных связей.
Любуясь красотами Авазы, главы республик пришли к единому мнению о том, что решение экологических задач является неотъемлемой составляющей масштабных преобразований в Туркменистане.
В частности, глава республики рассказал, что при строительстве на побережье Каспия особое внимание уделяется сохранению природы, местной флоры и фауны, а также морского биоразнообразия.
Далее президенты отправились на автобусе в многофункциональный спортивный комплекс "Аваза", чтобы ознакомиться с возможностями для занятий физкультурой.
© Пресс-служба Президента УзбекистанаПрезиденты ЦА встретились в неформальной обстановке
Президенты ЦА встретились в неформальной обстановке - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2021
Президенты ЦА встретились в неформальной обстановке
© Пресс-служба Президента Узбекистана
Гости высоко оценили реализуемую туркменским лидером стратегию, направленную на укрепление в обществе здорового и активного образа жизни, формирование современной профильной инфраструктуры, а также поблагодарили Гурбангулы Бердымухамедова за гостеприимство.
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