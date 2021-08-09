https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-pristupili-k-rekonstruktsii-detskix-sadov-19999199.html
В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов
В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов
По данным администрации, в настоящее время уже отремонтированы фасады и коридоры детских садов № 292 и 565. Также здесь построены новые летние террасы. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-09T11:56+0500
2021-08-09T11:56+0500
2021-08-09T11:57+0500
общество
строительство
сергелийский район
хокимият
ремонт
дошкольное образование
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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Сергелийском районе столицы приступили к масштабному проекту по реконструкции дошкольных образовательных организаций (ДОО). Об этом сообщает пресс-служба местного хокимията.По данным администрации, в настоящее время уже отремонтированы фасады и коридоры детских садов № 292 и 565. Также здесь построены новые летние террасы. Отмечается, что в ближайшее время строительно-ремонтные работы будут проводить и в других ДОО района.Напомним: С 2021/2022 учебного года во всех регионах Узбекистана (кроме Ташкента) планируется внедрить систему предоставления услуг дошкольного образования на базе мобильных групп. Численность детей в них будет варьироваться от 16 до 30 человек. Сейчас уже созданы 93 такие группы, которые посещают свыше 1,5 тысячи дошкольников.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-detskix-sadax-uzbekistana-budut-zanimatsya-po-noveyshim-koreyskim-texnologiyam-17963864.html
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строительство, сергелийский район, хокимият, ремонт, дошкольное образование
В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов
11:56 09.08.2021 (обновлено: 11:57 09.08.2021)
По данным администрации, в настоящее время уже отремонтированы фасады и коридоры детских садов № 292 и 565. Также здесь построены новые летние террасы.
ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik.
В Сергелийском районе столицы приступили к масштабному проекту по реконструкции дошкольных образовательных организаций (ДОО). Об этом сообщает
пресс-служба местного хокимията.
Реконструкция детских садов в Сергелийском районе Ташкента.
Реконструкция детских садов в Сергелийском районе Ташкента.
Реконструкция детских садов в Сергелийском районе Ташкента.
Реконструкция детских садов в Сергелийском районе Ташкента.
Реконструкция детских садов в Сергелийском районе Ташкента.
Реконструкция детских садов в Сергелийском районе Ташкента.
По данным администрации, в настоящее время уже отремонтированы фасады и коридоры детских садов № 292 и 565. Также здесь построены новые летние террасы.
Отмечается, что в ближайшее время строительно-ремонтные работы будут проводить и в других ДОО района.
Напомним: С 2021/2022 учебного года во всех регионах Узбекистана (кроме Ташкента) планируется внедрить систему предоставления услуг дошкольного образования на базе мобильных групп. Численность детей в них будет варьироваться от 16 до 30 человек. Сейчас уже созданы 93 такие группы, которые посещают свыше 1,5 тысячи дошкольников.