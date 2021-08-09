https://uz.sputniknews.ru/20210809/v-odnom-iz-rayonov-tashkenta-pristupili-k-rekonstruktsii-detskix-sadov-19999199.html

В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов

В одном из районов Ташкента приступили к реконструкции детских садов

По данным администрации, в настоящее время уже отремонтированы фасады и коридоры детских садов № 292 и 565. Также здесь построены новые летние террасы. 09.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-09T11:56+0500

2021-08-09T11:56+0500

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общество

строительство

сергелийский район

хокимият

ремонт

дошкольное образование

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ТАШКЕНТ, 9 августа — Sputnik. В Сергелийском районе столицы приступили к масштабному проекту по реконструкции дошкольных образовательных организаций (ДОО). Об этом сообщает пресс-служба местного хокимията.По данным администрации, в настоящее время уже отремонтированы фасады и коридоры детских садов № 292 и 565. Также здесь построены новые летние террасы. Отмечается, что в ближайшее время строительно-ремонтные работы будут проводить и в других ДОО района.Напомним: С 2021/2022 учебного года во всех регионах Узбекистана (кроме Ташкента) планируется внедрить систему предоставления услуг дошкольного образования на базе мобильных групп. Численность детей в них будет варьироваться от 16 до 30 человек. Сейчас уже созданы 93 такие группы, которые посещают свыше 1,5 тысячи дошкольников.

https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-detskix-sadax-uzbekistana-budut-zanimatsya-po-noveyshim-koreyskim-texnologiyam-17963864.html

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строительство, сергелийский район, хокимият, ремонт, дошкольное образование