https://uz.sputniknews.ru/20210810/obyatya-aripova-likuyuschaya-tolpa-i-bogatyr-djalolov--tashkent-vstrechaet-olimpiytsev-20014866.html

Объятья Арипова, ликующая толпа и богатырь Джалолов — Ташкент встречает олимпийцев

Объятья Арипова, ликующая толпа и богатырь Джалолов — Ташкент встречает олимпийцев

Сборная Узбекистана вернулась на родину из олимпийского Токио. Спортсменов встречали, как национальных героев — с музыкой и почетным кортежем. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-10T02:04+0500

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видео

узбекистан

спорт

абдулла арипов

олимпийские игры

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Несмотря на поздний час, триумфаторов и призеров Игр в Японии дома встречали со всеми почестями. Делегацию поздравили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Сената Танзила Нарбаева.Глава правительства по-отечески обнял прибывших спортсменов, выразив благодарность за выступление, а победителей и призеров поздравив с их достижениями. При этом Арипов добавил, что узбекистанцы показали свой характер и смогли добиться высоких результатов несмотря на порой несправедливое судейство.Родные, приехавшие встретить своих близких, не сразу могли подойти к ним из-за обступивших чемпионов журналистов. Ожидаемо, что среди главных героев вечера оказались боксер Баходыр Джалолов и штангист Акбар Джураев. Впрочем, слова благодарности и поддержки звучали в адрес всех спортсменов, достойно защищавших честь республики на главных стартах этого года. Атмосфера ликования и гордости за национальных героев Узбекистана в сюжете корреспондента Sputnik.

https://uz.sputniknews.ru/20210809/olimpiyskaya-sbornaya-vernulas-v-tashkent--pervye-kadry-vstrechi-pobediteley-i-prizerov-20013585.html

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Рамиз Бахтияров

узбекистан, спорт, абдулла арипов, олимпийские игры