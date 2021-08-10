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Объятья Арипова, ликующая толпа и богатырь Джалолов — Ташкент встречает олимпийцев
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сборная Узбекистана вернулась на родину из олимпийского Токио. Спортсменов встречали, как национальных героев — с музыкой и почетным кортежем.
Несмотря на поздний час, триумфаторов и призеров Игр в Японии дома встречали со всеми почестями. Делегацию поздравили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Сената Танзила Нарбаева.
Глава правительства по-отечески обнял прибывших спортсменов, выразив благодарность за выступление, а победителей и призеров поздравив с их достижениями. При этом Арипов добавил, что узбекистанцы показали свой характер и смогли добиться высоких результатов несмотря на порой несправедливое судейство.
Родные, приехавшие встретить своих близких, не сразу могли подойти к ним из-за обступивших чемпионов журналистов. Ожидаемо, что среди главных героев вечера оказались боксер Баходыр Джалолов и штангист Акбар Джураев. Впрочем, слова благодарности и поддержки звучали в адрес всех спортсменов, достойно защищавших честь республики на главных стартах этого года.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
2/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
3/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
4/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
5/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
6/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
1/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
2/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
3/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
4/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
5/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
Атмосфера ликования и гордости за национальных героев Узбекистана в сюжете корреспондента Sputnik.