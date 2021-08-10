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Объятья Арипова, ликующая толпа и богатырь Джалолов — Ташкент встречает олимпийцев
Объятья Арипова, ликующая толпа и богатырь Джалолов — Ташкент встречает олимпийцев
Сборная Узбекистана вернулась на родину из олимпийского Токио. Спортсменов встречали, как национальных героев — с музыкой и почетным кортежем. 10.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-10T02:04+0500
2021-08-10T02:04+0500
видео
узбекистан
спорт
абдулла арипов
олимпийские игры
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Несмотря на поздний час, триумфаторов и призеров Игр в Японии дома встречали со всеми почестями. Делегацию поздравили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Сената Танзила Нарбаева.Глава правительства по-отечески обнял прибывших спортсменов, выразив благодарность за выступление, а победителей и призеров поздравив с их достижениями. При этом Арипов добавил, что узбекистанцы показали свой характер и смогли добиться высоких результатов несмотря на порой несправедливое судейство.Родные, приехавшие встретить своих близких, не сразу могли подойти к ним из-за обступивших чемпионов журналистов. Ожидаемо, что среди главных героев вечера оказались боксер Баходыр Джалолов и штангист Акбар Джураев. Впрочем, слова благодарности и поддержки звучали в адрес всех спортсменов, достойно защищавших честь республики на главных стартах этого года. Атмосфера ликования и гордости за национальных героев Узбекистана в сюжете корреспондента Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20210809/olimpiyskaya-sbornaya-vernulas-v-tashkent--pervye-kadry-vstrechi-pobediteley-i-prizerov-20013585.html
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узбекистан, спорт, абдулла арипов, олимпийские игры

Объятья Арипова, ликующая толпа и богатырь Джалолов — Ташкент встречает олимпийцев

02:04 10.08.2021
1222
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Сборная Узбекистана вернулась на родину из олимпийского Токио. Спортсменов встречали, как национальных героев — с музыкой и почетным кортежем.
Несмотря на поздний час, триумфаторов и призеров Игр в Японии дома встречали со всеми почестями. Делегацию поздравили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и председатель Сената Танзила Нарбаева.
Глава правительства по-отечески обнял прибывших спортсменов, выразив благодарность за выступление, а победителей и призеров поздравив с их достижениями. При этом Арипов добавил, что узбекистанцы показали свой характер и смогли добиться высоких результатов несмотря на порой несправедливое судейство.
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2021
Узбекистан на Олимпийских играх в Токио
Олимпийская сборная вернулась в Ташкент — первые кадры встречи победителей и призеров
Вчера, 21:42
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Родные, приехавшие встретить своих близких, не сразу могли подойти к ним из-за обступивших чемпионов журналистов. Ожидаемо, что среди главных героев вечера оказались боксер Баходыр Джалолов и штангист Акбар Джураев. Впрочем, слова благодарности и поддержки звучали в адрес всех спортсменов, достойно защищавших честь республики на главных стартах этого года.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио - Sputnik Узбекистан
2/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио - Sputnik Узбекистан
3/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио - Sputnik Узбекистан
4/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио - Sputnik Узбекистан
5/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
© Sputnik / Рамиз БахтияровВстреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
1/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
2/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
3/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
4/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
5/6
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Встреча олимпийской сборной Узбекистана в Ташкенте после Игр в Токио
Атмосфера ликования и гордости за национальных героев Узбекистана в сюжете корреспондента Sputnik.
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