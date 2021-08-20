https://uz.sputniknews.ru/20210820/abdullu-aripova-vstretili-kyrgyzstane-s-ugoscheniyami--foto-20163696.html

Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото

Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото

В пятницу состоится заседание Евразийского межправительственного совета, в котором Арипов примет участие в качестве наблюдателя. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

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политика

визит

кыргызстан

абдулла арипов

внешняя политика

официальный визит

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина соседней республики. На кадрах видно, что узбекского премьера встретили в аэропорту в торжественной обстановке.Отмечается, что Арипов прилетел в Кыргызстан для участия в качестве наблюдателя в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.Мероприятие намечено на сегодня, 20 августа. Оно пройдет в городе Чолпон-Ата. В ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся интеграционного объединения.

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визит, кыргызстан, абдулла арипов, внешняя политика, официальный визит