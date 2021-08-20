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Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото
Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото
В пятницу состоится заседание Евразийского межправительственного совета, в котором Арипов примет участие в качестве наблюдателя. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T11:33+0500
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политика
визит
кыргызстан
абдулла арипов
внешняя политика
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина соседней республики. На кадрах видно, что узбекского премьера встретили в аэропорту в торжественной обстановке.Отмечается, что Арипов прилетел в Кыргызстан для участия в качестве наблюдателя в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.Мероприятие намечено на сегодня, 20 августа. Оно пройдет в городе Чолпон-Ата. В ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся интеграционного объединения.
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визит, кыргызстан, абдулла арипов, внешняя политика, официальный визит

Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото

11:33 20.08.2021 (обновлено: 11:34 20.08.2021)
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© Пресс-служба Кабмина КыргызстанаПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
© Пресс-служба Кабмина Кыргызстана
В пятницу состоится заседание Евразийского межправительственного совета, в котором Арипов примет участие в качестве наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.
© Пресс-служба Кабмина КыргызстанаПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
© Пресс-служба Кабмина Кыргызстана
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина соседней республики.
На кадрах видно, что узбекского премьера встретили в аэропорту в торжественной обстановке.
© Пресс-служба Кабмина КыргызстанаПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Кыргызстан
© Пресс-служба Кабмина Кыргызстана
Отмечается, что Арипов прилетел в Кыргызстан для участия в качестве наблюдателя в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
Мероприятие намечено на сегодня, 20 августа. Оно пройдет в городе Чолпон-Ата.
В ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся интеграционного объединения.
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