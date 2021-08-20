https://uz.sputniknews.ru/20210820/abdullu-aripova-vstretili-kyrgyzstane-s-ugoscheniyami--foto-20163696.html
Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото
Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото
В пятницу состоится заседание Евразийского межправительственного совета, в котором Арипов примет участие в качестве наблюдателя. 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T11:33+0500
2021-08-20T11:33+0500
2021-08-20T11:34+0500
политика
визит
кыргызстан
абдулла арипов
внешняя политика
официальный визит
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с официальным визитом в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина соседней республики. На кадрах видно, что узбекского премьера встретили в аэропорту в торжественной обстановке.Отмечается, что Арипов прилетел в Кыргызстан для участия в качестве наблюдателя в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.Мероприятие намечено на сегодня, 20 августа. Оно пройдет в городе Чолпон-Ата. В ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся интеграционного объединения.
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
визит, кыргызстан, абдулла арипов, внешняя политика, официальный визит
Абдуллу Арипова встретили в Кыргызстане с угощениями — фото
11:33 20.08.2021 (обновлено: 11:34 20.08.2021)
В пятницу состоится заседание Евразийского межправительственного совета, в котором Арипов примет участие в качестве наблюдателя.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл с официальным визитом в Кыргызстан.
Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина соседней республики.
На кадрах видно, что узбекского премьера встретили в аэропорту в торжественной обстановке.
Отмечается, что Арипов прилетел в Кыргызстан для участия в качестве наблюдателя в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
Мероприятие намечено на сегодня, 20 августа. Оно пройдет в городе Чолпон-Ата.
В ходе заседания будут рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся интеграционного объединения.