https://uz.sputniknews.ru/20210830/effektivna-li-uzbeksko-kitayskaya-vaktsina-protiv-novyx-shtammov-covid-19-20288206.html
Эффективна ли узбекско-китайская вакцина против новых штаммов COVID-19
Эффективна ли узбекско-китайская вакцина против новых штаммов COVID-19
Согласно требованиям ВОЗ, препарат должен показать эффективность не менее 50%. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T09:51+0500
2021-08-30T09:51+0500
2021-08-30T09:54+0500
общество
вакцина
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Третья фаза клинических испытаний рекомбинантной вакцины против COVID-19 китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, завершенная в Узбекистане, показала ее эффективность 81,76% против всех штаммов вируса.Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития РУз.В Мининноваций напомнили, что по требованиям ВОЗ вакцина должна показать эффективность не менее 50%.Отмечается: в клинических испытаниях в Узбекистане приняли участие 6 966 добровольцев, 214 из которых — лица старше 60 лет. Во время исследования каждый участник-доброволец был вакцинирован по схеме "вакцина/плацебо" тремя дозами с 28-дневным интервалом. У 13 участников испытаний (0,002%) были зарегистрированы умеренные побочные эффекты, достаточное количество антител было обнаружено в 95% случаев в отдельных группах.В начале августа узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC-2001 привился глава правительства Абдулла Арипов, до этого — депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов и министр народного образования Шерзод Шерматов.Между тем некоторые чиновники выбрали другие препараты для вакцинации. К примеру, министр дошкольного образования Агриппина Шин привилась "Спутником V".Известно также, что вакцинацию прошел и президент Шавкат Мирзиёев, однако какой препарат выбрал — не сообщается.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/mojno-li-doveryat-uzbeksko-kitayskoy-vaktsine--zamglavy-ses-otvetil-kritikam-preparata--19759212.html
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вакцина, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация от covid-19 в узбекистане
Эффективна ли узбекско-китайская вакцина против новых штаммов COVID-19
09:51 30.08.2021 (обновлено: 09:54 30.08.2021)
Согласно требованиям ВОЗ, препарат должен показать эффективность не менее 50%.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Третья фаза клинических испытаний рекомбинантной вакцины против COVID-19 китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, завершенная в Узбекистане, показала ее эффективность 81,76% против всех штаммов вируса.
Об этом сообщили
в Министерстве инновационного развития РУз.
"Эффективность вакцины после третьей дозы составила 81,76% для всех штаммов, 92,93% против штамма "альфа" 77,54% — против штамма "дельта". Вакцина также показала 100-процентную эффективность против смертельных и тяжелых случаев", — сказал представитель ведомства.
В Мининноваций напомнили, что по требованиям ВОЗ вакцина должна показать эффективность не менее 50%.
Отмечается: в клинических испытаниях в Узбекистане приняли участие 6 966 добровольцев, 214 из которых — лица старше 60 лет.
Во время исследования каждый участник-доброволец был вакцинирован по схеме "вакцина/плацебо" тремя дозами с 28-дневным интервалом. У 13 участников испытаний (0,002%) были зарегистрированы умеренные побочные эффекты, достаточное количество антител было обнаружено в 95% случаев в отдельных группах.
В начале августа узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC-2001 привился
глава правительства Абдулла Арипов, до этого — депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев, пресс-секретарь президента Шерзод Асадов
и министр народного образования Шерзод Шерматов
.
Между тем некоторые чиновники выбрали другие препараты для вакцинации. К примеру, министр дошкольного образования Агриппина Шин
привилась "Спутником V".
Известно также, что вакцинацию прошел и президент Шавкат Мирзиёев
, однако какой препарат выбрал — не сообщается.