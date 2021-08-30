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Случаи ухудшения состояния с вакциной не связаны – Минздрав
Случаи ухудшения состояния с вакциной не связаны – Минздрав
У одной из пациенток патологических симптомов не обнаружено, вторая – под наблюдением врачей. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-30T11:18+0500
2021-08-30T12:15+0500
общество
минздрав узбекистана
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Рабочие группы Министерства здравоохранения Узбекистана обследовали пациенток, чье состояние ухудшилось после вакцинации, и пришли к выводу, что их симптомы с прививкой никак не связаны, сообщает пресс-служба министерства.Напомним, ранее в Интернете распространились два видеоролика, в которых говорится, что жительница Намангана после прививки перестала ходить и говорить, а у женщины в Хорезме пропало зрение.Минздрав взял обе ситуации под свой контроль. Были созданы оперативные рабочие группы, обследовавшие обеих женщин.По данным министерства, 30-летняя жительница Хорезма стационарно лечилась от менингита и была на диспансерном учете с гепатитом С и миопией легкой степени. Пройдя обследование, 27 августа пациентка получила первую дозу вакцины. Поскольку никаких отрицательных реакций не наблюдалось, женщина ушла домой к своему брату. Ночью, в 21.17, у пациентки появилась слабость, судороги конечностей и одышка. Прибывшая бригада скорой помощи поставила диагноз "вегетососудистая дистония". Женщина была доставлена в больницу, осмотрена неврологом, но от госпитализации отказалась.Минздрав также опроверг сообщение, что у пациентки пропало зрение – она передвигается самостоятельно, а команда специалистов, в том числе нейрохирург, инфекционист, невролог, офтальмолог и иммунолог во главе с директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии доктором медицинских наук Гайратом Кориевым, не обнаружили никаких изменений глазного дна и признали состояние пациентки удовлетворительным.Вторая пострадавшая, 53-летняя жительница Намангана, получила только одну дозу вакцины еще 28 июня, два месяца назад. Рабочая группа министерства также обследовала пациентку. Появившиеся недавно симптомы никак не связаны с вакцинацией, заявляют в Минздраве. Женщина находится под наблюдением врачей.Отмечается также, что подобных побочных эффектов у вакцины от коронавируса у других привитых не наблюдалось.Министерство призвало граждан не распространять подобную негативную информацию, подрывающую доверие к вакцине.В настоящий момент в республике доступны четыре вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, американская Moderna, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca. На сегодняшний день в стране полностью привились более 1,6 миллиона человек. Ранее серьезных побочных эффектов от вакцинации в стране выявлено не было.
https://uz.sputniknews.ru/20210830/effektivna-li-uzbeksko-kitayskaya-vaktsina-protiv-novyx-shtammov-covid-19-20288206.html
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минздрав узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Случаи ухудшения состояния с вакциной не связаны – Минздрав

11:18 30.08.2021 (обновлено: 12:15 30.08.2021)
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© Виталий БелоусовМедицинский работник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник Лайт", применяемую для вакцинации на территории ТЦ "Садовод" в Москве.
Медицинский работник набирает в шприц российскую вакцину Спутник Лайт, применяемую для вакцинации на территории ТЦ Садовод в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
© Виталий Белоусов
У одной из пациенток патологических симптомов не обнаружено, вторая – под наблюдением врачей.
ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Рабочие группы Министерства здравоохранения Узбекистана обследовали пациенток, чье состояние ухудшилось после вакцинации, и пришли к выводу, что их симптомы с прививкой никак не связаны, сообщает пресс-служба министерства.
Напомним, ранее в Интернете распространились два видеоролика, в которых говорится, что жительница Намангана после прививки перестала ходить и говорить, а у женщины в Хорезме пропало зрение.
Минздрав взял обе ситуации под свой контроль. Были созданы оперативные рабочие группы, обследовавшие обеих женщин.
По данным министерства, 30-летняя жительница Хорезма стационарно лечилась от менингита и была на диспансерном учете с гепатитом С и миопией легкой степени. Пройдя обследование, 27 августа пациентка получила первую дозу вакцины. Поскольку никаких отрицательных реакций не наблюдалось, женщина ушла домой к своему брату. Ночью, в 21.17, у пациентки появилась слабость, судороги конечностей и одышка. Прибывшая бригада скорой помощи поставила диагноз "вегетососудистая дистония". Женщина была доставлена в больницу, осмотрена неврологом, но от госпитализации отказалась.
Минздрав также опроверг сообщение, что у пациентки пропало зрение – она передвигается самостоятельно, а команда специалистов, в том числе нейрохирург, инфекционист, невролог, офтальмолог и иммунолог во главе с директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии доктором медицинских наук Гайратом Кориевым, не обнаружили никаких изменений глазного дна и признали состояние пациентки удовлетворительным.

"Если бы негативные изменения в здоровье пациентки действительно были связаны с вакциной, то в течение 30 минут после получения прививки у неё наблюдалось бы состояние анафилактического шока или состояние, когда она замерла бы и смотрела бы в одну точку. Однако, как видно из распространенного в соцсети видео, гражданка С. Ё. находится в сознании, прислушивается и понимает звуки вокруг себя", — говорится в сообщении министерства.

Вторая пострадавшая, 53-летняя жительница Намангана, получила только одну дозу вакцины еще 28 июня, два месяца назад. Рабочая группа министерства также обследовала пациентку. Появившиеся недавно симптомы никак не связаны с вакцинацией, заявляют в Минздраве. Женщина находится под наблюдением врачей.
Отмечается также, что подобных побочных эффектов у вакцины от коронавируса у других привитых не наблюдалось.
Министерство призвало граждан не распространять подобную негативную информацию, подрывающую доверие к вакцине.
В настоящий момент в республике доступны четыре вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, американская Moderna, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca. На сегодняшний день в стране полностью привились более 1,6 миллиона человек. Ранее серьезных побочных эффектов от вакцинации в стране выявлено не было.
Пузырек с вакциной - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2021
Общество
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