https://uz.sputniknews.ru/20210830/oba-sluchaya-uxudsheniya-sostoyaniya-s-vaktsinoy-ne-svyazany--minzdrav-20290912.html

Случаи ухудшения состояния с вакциной не связаны – Минздрав

Случаи ухудшения состояния с вакциной не связаны – Минздрав

У одной из пациенток патологических симптомов не обнаружено, вторая – под наблюдением врачей. 30.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-30T11:18+0500

2021-08-30T11:18+0500

2021-08-30T12:15+0500

общество

минздрав узбекистана

вакцинация от covid-19 в узбекистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/01/19494695_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_a1211d08f02002745d16bcbcf7af0a96.jpg

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Рабочие группы Министерства здравоохранения Узбекистана обследовали пациенток, чье состояние ухудшилось после вакцинации, и пришли к выводу, что их симптомы с прививкой никак не связаны, сообщает пресс-служба министерства.Напомним, ранее в Интернете распространились два видеоролика, в которых говорится, что жительница Намангана после прививки перестала ходить и говорить, а у женщины в Хорезме пропало зрение.Минздрав взял обе ситуации под свой контроль. Были созданы оперативные рабочие группы, обследовавшие обеих женщин.По данным министерства, 30-летняя жительница Хорезма стационарно лечилась от менингита и была на диспансерном учете с гепатитом С и миопией легкой степени. Пройдя обследование, 27 августа пациентка получила первую дозу вакцины. Поскольку никаких отрицательных реакций не наблюдалось, женщина ушла домой к своему брату. Ночью, в 21.17, у пациентки появилась слабость, судороги конечностей и одышка. Прибывшая бригада скорой помощи поставила диагноз "вегетососудистая дистония". Женщина была доставлена в больницу, осмотрена неврологом, но от госпитализации отказалась.Минздрав также опроверг сообщение, что у пациентки пропало зрение – она передвигается самостоятельно, а команда специалистов, в том числе нейрохирург, инфекционист, невролог, офтальмолог и иммунолог во главе с директором Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра нейрохирургии доктором медицинских наук Гайратом Кориевым, не обнаружили никаких изменений глазного дна и признали состояние пациентки удовлетворительным.Вторая пострадавшая, 53-летняя жительница Намангана, получила только одну дозу вакцины еще 28 июня, два месяца назад. Рабочая группа министерства также обследовала пациентку. Появившиеся недавно симптомы никак не связаны с вакцинацией, заявляют в Минздраве. Женщина находится под наблюдением врачей.Отмечается также, что подобных побочных эффектов у вакцины от коронавируса у других привитых не наблюдалось.Министерство призвало граждан не распространять подобную негативную информацию, подрывающую доверие к вакцине.В настоящий момент в республике доступны четыре вакцины: узбекско-китайская ZF-UZ-VAC2001, американская Moderna, российская "Спутник V" и британская AstraZeneca. На сегодняшний день в стране полностью привились более 1,6 миллиона человек. Ранее серьезных побочных эффектов от вакцинации в стране выявлено не было.

https://uz.sputniknews.ru/20210830/effektivna-li-uzbeksko-kitayskaya-vaktsina-protiv-novyx-shtammov-covid-19-20288206.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

минздрав узбекистана, вакцинация от covid-19 в узбекистане