https://uz.sputniknews.ru/20210902/20339010.html

Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами

Россия рассмотрит возможность ввоза узбекистанских трудовых мигрантов чартерными поездами

Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума 02.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-02T12:53+0500

2021-09-02T12:53+0500

2021-09-02T12:54+0500

миграция

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Власти РФ и Узбекистана обсудят механизм ввоза трудовых мигрантов на российские стройки, который планируется наладить до конца этого года. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в рамках Восточного экономического форума, передает РИА Новости.По его словам, в ближайшее время намечено осуществить поездку в Узбекистан для тестового отбора мигрантов и их вакцинации. Пилотный проект позволит в безопасном режиме проработать возможность организовать чартер через территорию Казахстана, уточнил замминистра. "До конца года рассчитываем полностью наладить процесс", - сказал Стасишин.Ранее он сообщал, что министерство не исключает возможность ввоза иностранных рабочих на территорию России чартерными поездами РЖД.Восточный экономический форум проходит в период со второго по четвертое сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

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https://uz.sputniknews.ru/20210831/migrantam-uprostyat-protseduru-polucheniya-snils-20312752.html

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трудовые мигранты