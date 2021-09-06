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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-termez-vernulis-35-afganskix-studentov-20380216.html
В Термез вернулись 35 афганских студентов
В Термез вернулись 35 афганских студентов
По словам главы учебного заведения Ойбека Рузиев, учащимся выдают мультивизы на четырехлетний срок обучения, поэтому у них не возникает сложностей с... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-06T12:35+0500
2021-09-06T12:48+0500
общество
афганистан
студенты
термез
радикальное движение "талибан"
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Термезе с понедельника возобновил занятия образовательный центр по обучению афганцев, на учебу вернулись первые 35 студентов. Об этом агентству РИА Новости заявил директор центра Ойбек Рузиев."Сегодня мы возобновили занятия. Первые 35 студентов, в их числе и девушки, вернулись после каникул из Афганистана, это студенты третьих-четвертых курсов", - сказал Рузиев.По его словам, в ближайшие дни ожидается возвращение и остальных учащихся вуза. Студентам выдают мультивизы на четырехлетний срок обучения, поэтому нет сложностей с пересечением границы, отметил директор центра.Как сообщил спикер, в этом году новый набор студентов не осуществлялся из-за ситуации в Афганистане.Отмечается, что учеба ведется по двум направлениям – преподавание узбекского языка и литературы, а также подготовка специалистов в сфере строительства и эксплуатации железных дорог. Обучение ведется в очной форме. Группы формируются по заявкам афганской стороны. Стоимость обучения покрывается на паритетных условиях.Образовательный центр начал работу в январе 2018 года. По договоренности узбекской и афганской сторон центр готовит кадры по программам высшего, среднего специального образования. К тому же здесь специалисты проходят переподготовку и повышение квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям. В прошлом учебном году в центре обучались 186 афганских студентов, в том числе 36 девушек.Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявлял, что движение "Талибан"* заверило, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане, в том числе его изучение продолжится и в школах.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20180326/afganistan-uzbekistan-mir-7816049.html
https://uz.sputniknews.ru/20180404/afganistan-uzbekistan-it-7885093.html
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афганистан, студенты, термез, радикальное движение "талибан"

В Термез вернулись 35 афганских студентов

12:35 06.09.2021 (обновлено: 12:48 06.09.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровУзбекско-афганский образовательный центр в Термезе
Узбекско-афганский образовательный центр в Термезе - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По словам главы учебного заведения Ойбека Рузиев, учащимся выдают мультивизы на четырехлетний срок обучения, поэтому у них не возникает сложностей с пересечением границы.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Термезе с понедельника возобновил занятия образовательный центр по обучению афганцев, на учебу вернулись первые 35 студентов. Об этом агентству РИА Новости заявил директор центра Ойбек Рузиев.
"Сегодня мы возобновили занятия. Первые 35 студентов, в их числе и девушки, вернулись после каникул из Афганистана, это студенты третьих-четвертых курсов", - сказал Рузиев.
Студенты в образовательном центе в Термезеском районе по обучению афганских граждан при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2018
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По его словам, в ближайшие дни ожидается возвращение и остальных учащихся вуза. Студентам выдают мультивизы на четырехлетний срок обучения, поэтому нет сложностей с пересечением границы, отметил директор центра.
Как сообщил спикер, в этом году новый набор студентов не осуществлялся из-за ситуации в Афганистане.
Отмечается, что учеба ведется по двум направлениям – преподавание узбекского языка и литературы, а также подготовка специалистов в сфере строительства и эксплуатации железных дорог. Обучение ведется в очной форме. Группы формируются по заявкам афганской стороны. Стоимость обучения покрывается на паритетных условиях.
Образовательный центр начал работу в январе 2018 года. По договоренности узбекской и афганской сторон центр готовит кадры по программам высшего, среднего специального образования. К тому же здесь специалисты проходят переподготовку и повышение квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям. В прошлом учебном году в центре обучались 186 афганских студентов, в том числе 36 девушек.
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Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявлял, что движение "Талибан"* заверило, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане, в том числе его изучение продолжится и в школах.
* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран
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