https://uz.sputniknews.ru/20210906/v-termez-vernulis-35-afganskix-studentov-20380216.html

В Термез вернулись 35 афганских студентов

В Термез вернулись 35 афганских студентов

По словам главы учебного заведения Ойбека Рузиев, учащимся выдают мультивизы на четырехлетний срок обучения, поэтому у них не возникает сложностей с... 06.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-06T12:35+0500

2021-09-06T12:35+0500

2021-09-06T12:48+0500

общество

афганистан

студенты

термез

радикальное движение "талибан"

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Термезе с понедельника возобновил занятия образовательный центр по обучению афганцев, на учебу вернулись первые 35 студентов. Об этом агентству РИА Новости заявил директор центра Ойбек Рузиев."Сегодня мы возобновили занятия. Первые 35 студентов, в их числе и девушки, вернулись после каникул из Афганистана, это студенты третьих-четвертых курсов", - сказал Рузиев.По его словам, в ближайшие дни ожидается возвращение и остальных учащихся вуза. Студентам выдают мультивизы на четырехлетний срок обучения, поэтому нет сложностей с пересечением границы, отметил директор центра.Как сообщил спикер, в этом году новый набор студентов не осуществлялся из-за ситуации в Афганистане.Отмечается, что учеба ведется по двум направлениям – преподавание узбекского языка и литературы, а также подготовка специалистов в сфере строительства и эксплуатации железных дорог. Обучение ведется в очной форме. Группы формируются по заявкам афганской стороны. Стоимость обучения покрывается на паритетных условиях.Образовательный центр начал работу в январе 2018 года. По договоренности узбекской и афганской сторон центр готовит кадры по программам высшего, среднего специального образования. К тому же здесь специалисты проходят переподготовку и повышение квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям. В прошлом учебном году в центре обучались 186 афганских студентов, в том числе 36 девушек.Ранее официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов заявлял, что движение "Талибан"* заверило, что узбекский язык останется одним из официальных в Афганистане, в том числе его изучение продолжится и в школах.* - радикальное движение, запрещенное в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20180326/afganistan-uzbekistan-mir-7816049.html

https://uz.sputniknews.ru/20180404/afganistan-uzbekistan-it-7885093.html

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афганистан, студенты, термез, радикальное движение "талибан"