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В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт
В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт
По данным Министерства внутренних дел республики, аферисты обещают гражданам государственные выплаты. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T22:05+0500
2021-09-14T23:04+0500
общество
мошенник
узбекистанцы
пластиковые карты
мошенничество
мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане выявлен новый вид мошенничества для снятия денег с пластиковых карт граждан, сообщают в пресс-службе МВД республики. По данным правоохранительной структуры, аферисты обещают узбекистанцам государственные выплаты.Отмечается, что в последнее время местные жители стали массово получать фейковые сообщения в Telegram о том, что они якобы внесены в Единый государственный реестр помощи. Теперь им положена единовременная денежная выплата в размере от 400 тысяч до почти 1 млн сумов, информировали жулики в послании. Согласно мошеннической схеме, положенные выплаты должна была осуществлять компания Uzcard Investment. Обманщики просили граждан предоставить номера их пластиковых карт, указать номер мобильного телефона и код из SMS-сообщения. Для правдоподобности своей истории грабители создали фейковый сайт uz-investt н.space.После предоставления полных прав на управление своей банковской пластиковой картой, жертва теряла все денежные средства.В МВД попросили граждан соблюдать бдительность и по необходимости обращаться к услугам, предоставляемым только на домене uzcard.uz. Сотрудники компании Uzcard и представители банков никогда не будут запрашивать секретный SMS-код и личную информацию, подчеркнули в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/kakie-ulovki-ispolzuyut-moshenniki-i-kak-zaschitit-svoi-dengi---otvet-tsb-18681983.html
https://uz.sputniknews.ru/20210513/zaderjana-uchenitsa-10-klassa-ukravshaya-24-mln-sumov-u-polzovateley-telegram-18708738.html
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мошенник, узбекистанцы, пластиковые карты, мошенничество, мвд узбекистана

В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт

22:05 14.09.2021 (обновлено: 23:04 14.09.2021)
765
© Fotolia / GourmetphotographyЧеловек держит кошелёк с деньгами
Человек держит кошелёк с деньгами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Fotolia / Gourmetphotography
По данным Министерства внутренних дел республики, аферисты обещают гражданам государственные выплаты.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане выявлен новый вид мошенничества для снятия денег с пластиковых карт граждан, сообщают в пресс-службе МВД республики.
По данным правоохранительной структуры, аферисты обещают узбекистанцам государственные выплаты.
Отмечается, что в последнее время местные жители стали массово получать фейковые сообщения в Telegram о том, что они якобы внесены в Единый государственный реестр помощи. Теперь им положена единовременная денежная выплата в размере от 400 тысяч до почти 1 млн сумов, информировали жулики в послании.
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Согласно мошеннической схеме, положенные выплаты должна была осуществлять компания Uzcard Investment. Обманщики просили граждан предоставить номера их пластиковых карт, указать номер мобильного телефона и код из SMS-сообщения. Для правдоподобности своей истории грабители создали фейковый сайт uz-investt н.space.
После предоставления полных прав на управление своей банковской пластиковой картой, жертва теряла все денежные средства.
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В МВД попросили граждан соблюдать бдительность и по необходимости обращаться к услугам, предоставляемым только на домене uzcard.uz. Сотрудники компании Uzcard и представители банков никогда не будут запрашивать секретный SMS-код и личную информацию, подчеркнули в министерстве.
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