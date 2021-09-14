https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-snyatiya-deneg-s-chujix-bankovskix-kart-20495628.html

В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт

В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт

По данным Министерства внутренних дел республики, аферисты обещают гражданам государственные выплаты. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T22:05+0500

2021-09-14T22:05+0500

2021-09-14T23:04+0500

общество

мошенник

узбекистанцы

пластиковые карты

мошенничество

мвд узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/19/16071346_446:649:1819:1421_1920x0_80_0_0_d04516d1e8611430e7bbe12daeca513e.jpg

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане выявлен новый вид мошенничества для снятия денег с пластиковых карт граждан, сообщают в пресс-службе МВД республики. По данным правоохранительной структуры, аферисты обещают узбекистанцам государственные выплаты.Отмечается, что в последнее время местные жители стали массово получать фейковые сообщения в Telegram о том, что они якобы внесены в Единый государственный реестр помощи. Теперь им положена единовременная денежная выплата в размере от 400 тысяч до почти 1 млн сумов, информировали жулики в послании. Согласно мошеннической схеме, положенные выплаты должна была осуществлять компания Uzcard Investment. Обманщики просили граждан предоставить номера их пластиковых карт, указать номер мобильного телефона и код из SMS-сообщения. Для правдоподобности своей истории грабители создали фейковый сайт uz-investt н.space.После предоставления полных прав на управление своей банковской пластиковой картой, жертва теряла все денежные средства.В МВД попросили граждан соблюдать бдительность и по необходимости обращаться к услугам, предоставляемым только на домене uzcard.uz. Сотрудники компании Uzcard и представители банков никогда не будут запрашивать секретный SMS-код и личную информацию, подчеркнули в министерстве.

https://uz.sputniknews.ru/20210511/kakie-ulovki-ispolzuyut-moshenniki-i-kak-zaschitit-svoi-dengi---otvet-tsb-18681983.html

https://uz.sputniknews.ru/20210513/zaderjana-uchenitsa-10-klassa-ukravshaya-24-mln-sumov-u-polzovateley-telegram-18708738.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мошенник, узбекистанцы, пластиковые карты, мошенничество, мвд узбекистана