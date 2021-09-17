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В Узбекистан придет жара до +38, но не везде
В Узбекистан придет жара до +38, но не везде
Холоднее всего будет в Каракалпакстане и Хорезмской областях. Между тем в Узгидромете предупредили о сильном ветродуе. 17.09.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Синоптики рассказали, какими выдадутся выходные и первая половина следующей недели.В Каракалпакстане и Хорезмской области в субботу температура будет варьироваться в пределах 28-33 градусов, затем наступит похолодание: в воскресенье — 23-28 градусов, понедельник и вторник — 21-26 градусов.В Бухарской и Навоийской областях в субботу температура подскочит до 33-38 градусов, затем воздух охладится до 26-31 градусов.В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается такая же жара, как и в других регионах — 32-37 градусов. В начале следующей недели между тем температура снизится до 28-33 градусов.В горных районах республики сначала будет тепло (27-32 градусов), затем ожидается похолодание до 18-23 градусов.Синоптики предупредили о шквалистом ветре, который обрушится на Узбекистан в ближайшие дни: до 15-20 метров в секунду.
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узбекистан, погода, узгидромет, прогноз погоды

В Узбекистан придет жара до +38, но не везде

10:19 17.09.2021 (обновлено: 10:24 17.09.2021)
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© Pexels / PixabayЯркое солнце в облаках
Яркое солнце в облаках - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.09.2021
© Pexels / Pixabay
Холоднее всего будет в Каракалпакстане и Хорезмской областях. Между тем в Узгидромете предупредили о сильном ветродуе.
ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Синоптики рассказали, какими выдадутся выходные и первая половина следующей недели.
В Каракалпакстане и Хорезмской области в субботу температура будет варьироваться в пределах 28-33 градусов, затем наступит похолодание: в воскресенье — 23-28 градусов, понедельник и вторник — 21-26 градусов.
В Бухарской и Навоийской областях в субботу температура подскочит до 33-38 градусов, затем воздух охладится до 26-31 градусов.
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях на выходных будет тоже жарко — 32-37 градусов. Затем температура упадет до 26-31 градусов.
В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях ожидается такая же жара, как и в других регионах — 32-37 градусов. В начале следующей недели между тем температура снизится до 28-33 градусов.
В горных районах республики сначала будет тепло (27-32 градусов), затем ожидается похолодание до 18-23 градусов.
Синоптики предупредили о шквалистом ветре, который обрушится на Узбекистан в ближайшие дни: до 15-20 метров в секунду.
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