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https://uz.sputniknews.ru/20210922/uzbekistan--eto-ne-tolko-plov-novyy-film-varlamova-vzorval-youtube--video-20596879.html
Узбекистан — это не только плов: новый фильм Варламова "взорвал" YouTube — видео
Узбекистан — это не только плов: новый фильм Варламова "взорвал" YouTube — видео
Известно, что российский блогер готовил выпуск об Узбекистане с начала августа. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан
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общество
узбекистан
фильм
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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Блогер Илья Варламов порадовал подписчиков новым 3-часовым фильмом об Узбекистане.Варламов рассказал, что это одна из самых необычных республик Советского Союза.Как правило, страну ассоциируют с узбекским пловом и гастарбайтерами. Однако это нечто большее, добавил блогер.Варламов выпустил репортажи из Ташкента, Нукуса, Намангана, Янгиабада, показал интересные достопримечательности. К примеру, столичное метро.Известно, что российский блогер готовил выпуск об Узбекистане с начала августа.
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узбекистан, фильм, youtube

Узбекистан — это не только плов: новый фильм Варламова "взорвал" YouTube — видео

09:29 22.09.2021 (обновлено: 09:38 22.09.2021)
104
© Pixabay / LoggaWigglerУзбекские фигурки
Узбекские фигурки - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2021
© Pixabay / LoggaWiggler
Известно, что российский блогер готовил выпуск об Узбекистане с начала августа.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Блогер Илья Варламов порадовал подписчиков новым 3-часовым фильмом об Узбекистане.
Варламов рассказал, что это одна из самых необычных республик Советского Союза.
Как правило, страну ассоциируют с узбекским пловом и гастарбайтерами. Однако это нечто большее, добавил блогер.
Варламов выпустил репортажи из Ташкента, Нукуса, Намангана, Янгиабада, показал интересные достопримечательности. К примеру, столичное метро.
"Сегодня я покажу вам страну, где коррупция имеет древние корни, а рыночную экономику заменяет базар. Но какой бы ни была власть и политика, главными ценностями остаются хлопок и плов", — говорится в описании к фильму.
Известно, что российский блогер готовил выпуск об Узбекистане с начала августа.
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