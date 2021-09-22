https://uz.sputniknews.ru/20210922/uzbekistan--eto-ne-tolko-plov-novyy-film-varlamova-vzorval-youtube--video-20596879.html

Узбекистан — это не только плов: новый фильм Варламова "взорвал" YouTube — видео

Узбекистан — это не только плов: новый фильм Варламова "взорвал" YouTube — видео

Известно, что российский блогер готовил выпуск об Узбекистане с начала августа. 22.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

фильм

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ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Блогер Илья Варламов порадовал подписчиков новым 3-часовым фильмом об Узбекистане.Варламов рассказал, что это одна из самых необычных республик Советского Союза.Как правило, страну ассоциируют с узбекским пловом и гастарбайтерами. Однако это нечто большее, добавил блогер.Варламов выпустил репортажи из Ташкента, Нукуса, Намангана, Янгиабада, показал интересные достопримечательности. К примеру, столичное метро.Известно, что российский блогер готовил выпуск об Узбекистане с начала августа.

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узбекистан, фильм, youtube