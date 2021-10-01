https://uz.sputniknews.ru/20211001/putin-i-tokaev-pomerilis-razmerami-tigrov--video-20725576.html
Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео
Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео
Накануне президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствовали в межрегиональном форуме, посвященном проблемам экологии. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T09:33+0500
2021-10-01T09:33+0500
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В частности, главы государств затронули вопрос восстановления популяции туранского тигра, который раньше обитал на территории РК."Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны", — начал Токаев."Нет, Касым-Жомарт Кемелевич, в России — самый крупный тигр. На Дальнем Востоке!", — пошутил Путин.Чем закончилась беседа обоих лидеров, смотрите в видео.
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мультимедиа , владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев, видео
Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео
09:33 01.10.2021 (обновлено: 09:34 01.10.2021)
Накануне президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствовали в межрегиональном форуме, посвященном проблемам экологии.
В частности, главы государств затронули вопрос восстановления популяции туранского тигра, который раньше обитал на территории РК.
"Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны", — начал Токаев.
"Нет, Касым-Жомарт Кемелевич, в России — самый крупный тигр. На Дальнем Востоке!", — пошутил Путин.
Чем закончилась беседа обоих лидеров, смотрите в видео.