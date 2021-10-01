https://uz.sputniknews.ru/20211001/putin-i-tokaev-pomerilis-razmerami-tigrov--video-20725576.html

Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео

Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео

Накануне президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствовали в межрегиональном форуме, посвященном проблемам экологии. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан

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владимир путин

казахстан

касым-жомарт токаев

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В частности, главы государств затронули вопрос восстановления популяции туранского тигра, который раньше обитал на территории РК."Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны", — начал Токаев."Нет, Касым-Жомарт Кемелевич, в России — самый крупный тигр. На Дальнем Востоке!", — пошутил Путин.Чем закончилась беседа обоих лидеров, смотрите в видео.

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