Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211001/putin-i-tokaev-pomerilis-razmerami-tigrov--video-20725576.html
Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео
Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео
Накануне президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствовали в межрегиональном форуме, посвященном проблемам экологии. 01.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-01T09:33+0500
2021-10-01T09:34+0500
видео
мультимедиа
владимир путин
казахстан
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/01/20728366_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6091f6831f41f02f2faca5550e678493.jpg
В частности, главы государств затронули вопрос восстановления популяции туранского тигра, который раньше обитал на территории РК."Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны", — начал Токаев."Нет, Касым-Жомарт Кемелевич, в России — самый крупный тигр. На Дальнем Востоке!", — пошутил Путин.Чем закончилась беседа обоих лидеров, смотрите в видео.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/01/20728366_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcc057823ff9b15be38aa7663fad324a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мультимедиа , владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев, видео

Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео

09:33 01.10.2021 (обновлено: 09:34 01.10.2021)
412
© Sputnik
Накануне президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поучаствовали в межрегиональном форуме, посвященном проблемам экологии.
В частности, главы государств затронули вопрос восстановления популяции туранского тигра, который раньше обитал на территории РК.
"Тигр есть тигр. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны", — начал Токаев.
"Нет, Касым-Жомарт Кемелевич, в России — самый крупный тигр. На Дальнем Востоке!", — пошутил Путин.
Чем закончилась беседа обоих лидеров, смотрите в видео.
001000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:18Шавкат Мирзиёев поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР
11:50Первый зарубежный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте — фото с церемонии
11:07Станет ли Центральная Азия "марионеткой" Турции — мнение эксперта
11:04Посольство США в Узбекистане возобновило прием документов для всех категорий виз
10:34США проиграли России сражение за Европу
09:59Муниса Ризаева похвасталась новеньким люксовым Chevrolet Malibu 2 — видео
09:33Путин и Токаев "померились" размерами тигров — видео
09:00ЕБРР и МФК приобретут по 20% филиала грузинского TBC Bank в Узбекистане
08:30"Узбекнефтегаз" получил от Fitch рейтинг "BB-" со стабильным прогнозом
ВчераВ Узбекистане ищут 10 тысяч человек для работы на российских стройках
ВчераПенсионерам задержат выплаты в октябре
ВчераУзбекистан и ВБ примут новую программу сотрудничества. Каковы приоритеты?
ВчераНемецкие банки инвестируют больше миллиарда евро в расширение Шуртанского ГХК
ВчераВТБ откроет кредитную линию для Навоийского ГМК
ВчераВ Узбекистане установили правовой статус земельного участка
ВчераКонкурс красоты среди девушек-мигранток: узбекистанки "подогрели" конкуренцию
ВчераМИД РФ на фоне стягивания войск к границе призывает Душанбе и Кабул к урегулированию
ВчераУзнацбанк разместит рублевые облигации на Московской бирже
ВчераВ узбекистанскую таможню "пустят" людей старше тридцати
ВчераВ Узбекистане создано совместное предприятие с активами USM и Мегафон