https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-moskve-otkroetsya-vystavka-uzbekskoy-kultury-raznyx-epox-20770944.html

В Москве откроется эксклюзивная выставка узбекской культуры разных эпох

В Москве откроется эксклюзивная выставка узбекской культуры разных эпох

В рамках мероприятия будут представлены первопечатные книги на староузбекском языке, паранджи XX века, эксклюзивная керамика и картины различных художников. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-05T12:56+0500

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общество

узбекистан

выставка

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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Выставка узбекской культуры разных эпох откроется в павильоне Российской государственной библиотеки, расположенной в Москве, сообщает пресс-служба госучреждения. По информации ведомства, экспозиции будут посвящены ценностям, героям и ученым Узбекистана.В рамках мероприятия планируется представить первопечатные книги на староузбекском языке, а также издания, наглядно демонстрирующие историю узбекской печати с конца XIX до начала XXI века. "Центральный экспонат книжной выставки — "Таблицы долгот и широт неподвижных звезд" Улугбека, средневекового ученого и общественного деятеля. Книга, изданная в 1665 году в Оксфорде, в этом году была внесена в Реестр книжных памятников", - отмечают организаторы. Один из выставочных залов подготовлен отделом диссертаций РГБ. Здесь экспозиция будет посвящена научному наследию Узбекистана. Посетители смогут полистать диссертации узбекских ученых и оценить их вклад в советское и мировое знание.Также впервые в России выставят на показ паранджи начала ХХ века. Экспонаты предоставила кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркской филологии ИСАА МГУ Танем Валерьевна Лосева-Бахтиярова. Помимо этого, особое место в экспозиции займут работы живописцев из Узбекистана и России. Свои картины предоставили художницы Онахон Халиярова и Азиза Арашова, а также автор уникального проекта "60 лиц Бухары" Ирина Долгих. Кроме этого, посетители смогут ознакомиться с традиционной и современной керамикой Узбекистана, кардинально отличающейся от той, что привыкли видеть туристы в Самарканде и Бухаре. К тому же впервые в Москве будут выставлены и фотографии современной Бухары, сделанные одним из авторитетных фотографов Узбекистана Шавкатом Болтаевым.Выставка посвящена 30-летию образования СНГ и независимости Узбекистана. Она стартует 8 октября и продлится до 30 октября. Вход доступен по читательскому билету.

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