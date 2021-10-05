https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-moskve-otkroetsya-vystavka-uzbekskoy-kultury-raznyx-epox-20770944.html
В Москве откроется эксклюзивная выставка узбекской культуры разных эпох
В Москве откроется эксклюзивная выставка узбекской культуры разных эпох
В рамках мероприятия будут представлены первопечатные книги на староузбекском языке, паранджи XX века, эксклюзивная керамика и картины различных художников. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T12:56+0500
2021-10-05T12:56+0500
2021-10-05T12:57+0500
общество
узбекистан
выставка
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ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Выставка узбекской культуры разных эпох откроется в павильоне Российской государственной библиотеки, расположенной в Москве, сообщает пресс-служба госучреждения. По информации ведомства, экспозиции будут посвящены ценностям, героям и ученым Узбекистана.В рамках мероприятия планируется представить первопечатные книги на староузбекском языке, а также издания, наглядно демонстрирующие историю узбекской печати с конца XIX до начала XXI века. "Центральный экспонат книжной выставки — "Таблицы долгот и широт неподвижных звезд" Улугбека, средневекового ученого и общественного деятеля. Книга, изданная в 1665 году в Оксфорде, в этом году была внесена в Реестр книжных памятников", - отмечают организаторы. Один из выставочных залов подготовлен отделом диссертаций РГБ. Здесь экспозиция будет посвящена научному наследию Узбекистана. Посетители смогут полистать диссертации узбекских ученых и оценить их вклад в советское и мировое знание.Также впервые в России выставят на показ паранджи начала ХХ века. Экспонаты предоставила кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркской филологии ИСАА МГУ Танем Валерьевна Лосева-Бахтиярова. Помимо этого, особое место в экспозиции займут работы живописцев из Узбекистана и России. Свои картины предоставили художницы Онахон Халиярова и Азиза Арашова, а также автор уникального проекта "60 лиц Бухары" Ирина Долгих. Кроме этого, посетители смогут ознакомиться с традиционной и современной керамикой Узбекистана, кардинально отличающейся от той, что привыкли видеть туристы в Самарканде и Бухаре. К тому же впервые в Москве будут выставлены и фотографии современной Бухары, сделанные одним из авторитетных фотографов Узбекистана Шавкатом Болтаевым.Выставка посвящена 30-летию образования СНГ и независимости Узбекистана. Она стартует 8 октября и продлится до 30 октября. Вход доступен по читательскому билету.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-tashkente-proydut-dni-duxovnoy-kultury-rossii-v-uzbekistane-20512003.html
https://uz.sputniknews.ru/20210625/v-uzbekistane-sozdadut-institut-povysheniya-kvalifikatsii-rabotnikov-kultury-i-iskusstva-19412991.html
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узбекистан, выставка
В Москве откроется эксклюзивная выставка узбекской культуры разных эпох
12:56 05.10.2021 (обновлено: 12:57 05.10.2021)
В рамках мероприятия будут представлены первопечатные книги на староузбекском языке, паранджи XX века, эксклюзивная керамика и картины различных художников.
ТАШКЕНТ, 5 окт – Sputnik.
Выставка узбекской культуры разных эпох откроется в павильоне Российской государственной библиотеки, расположенной в Москве, сообщает
пресс-служба госучреждения.
По информации ведомства, экспозиции будут посвящены ценностям, героям и ученым Узбекистана.
В рамках мероприятия планируется представить первопечатные книги на староузбекском языке, а также издания, наглядно демонстрирующие историю узбекской печати с конца XIX до начала XXI века.
"Центральный экспонат книжной выставки — "Таблицы долгот и широт неподвижных звезд" Улугбека, средневекового ученого и общественного деятеля. Книга, изданная в 1665 году в Оксфорде, в этом году была внесена в Реестр книжных памятников", - отмечают организаторы.
Один из выставочных залов подготовлен отделом диссертаций РГБ. Здесь экспозиция будет посвящена научному наследию Узбекистана. Посетители смогут полистать диссертации узбекских ученых и оценить их вклад в советское и мировое знание.
Также впервые в России выставят на показ паранджи начала ХХ века. Экспонаты предоставила кандидат филологических наук, доцент кафедры тюркской филологии ИСАА МГУ Танем Валерьевна Лосева-Бахтиярова.
Помимо этого, особое место в экспозиции займут работы живописцев из Узбекистана и России. Свои картины предоставили художницы Онахон Халиярова и Азиза Арашова, а также автор уникального проекта "60 лиц Бухары" Ирина Долгих.
Кроме этого, посетители смогут ознакомиться с традиционной и современной керамикой Узбекистана, кардинально отличающейся от той, что привыкли видеть туристы в Самарканде и Бухаре.
К тому же впервые в Москве будут выставлены и фотографии современной Бухары, сделанные одним из авторитетных фотографов Узбекистана Шавкатом Болтаевым.
Выставка посвящена 30-летию образования СНГ и независимости Узбекистана. Она стартует 8 октября и продлится до 30 октября. Вход доступен по читательскому билету.