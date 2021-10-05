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В Узбекистан пришли холода, сильный ветер и дожди
В Узбекистан пришли холода, сильный ветер и дожди
На неделе температура воздуха ненадолго повысится, однако уже ближе к выходным снова вернутся холода. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-05T09:30+0500
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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.Синоптики предупредили: предстоящая неделя будет холоднее нормы на 5-7 градусов. Во вторник прохладная и слабовлажная воздушная масса, пришедшая с Кавказа, накроет центральные и восточные районы Узбекистана.Столбики термометров опустятся днем до 13-15 градусов, ночью — до 5-10 градусов. Синоптики также предупредили о сильном ветродуе в северных и пустынных областях — до 15-20 метров в секунду. В среду в большинстве регионов Узбекистана температура повысится (до 17-20 градусов), однако ненадолго. Дожди пройдут лишь утром по Ферганской долине. Уже в четверг на территорию страны снова придут влажные воздушные массы, но уже с южного побережья Каспийского моря.Температура опустится до 13-15 градусов. Осадки возможны в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях.
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узгидромет, прогноз погоды

В Узбекистан пришли холода, сильный ветер и дожди

09:30 05.10.2021
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© Unsplash / Matthew HenryМопс в пледе
Мопс в пледе - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.10.2021
© Unsplash / Matthew Henry
На неделе температура воздуха ненадолго повысится, однако уже ближе к выходным снова вернутся холода.
ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.
Синоптики предупредили: предстоящая неделя будет холоднее нормы на 5-7 градусов.
Во вторник прохладная и слабовлажная воздушная масса, пришедшая с Кавказа, накроет центральные и восточные районы Узбекистана.
Столбики термометров опустятся днем до 13-15 градусов, ночью — до 5-10 градусов.
По Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областям местами пройдут дожди. В Ферганской долине осадки будут сильнее.
Синоптики также предупредили о сильном ветродуе в северных и пустынных областях — до 15-20 метров в секунду.
В среду в большинстве регионов Узбекистана температура повысится (до 17-20 градусов), однако ненадолго. Дожди пройдут лишь утром по Ферганской долине.
Уже в четверг на территорию страны снова придут влажные воздушные массы, но уже с южного побережья Каспийского моря.
Температура опустится до 13-15 градусов. Осадки возможны в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях.
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