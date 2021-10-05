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В Узбекистан пришли холода, сильный ветер и дожди

В Узбекистан пришли холода, сильный ветер и дожди

На неделе температура воздуха ненадолго повысится, однако уже ближе к выходным снова вернутся холода. 05.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. В Узгидромете рассказали о погоде в республике в ближайшие дни.Синоптики предупредили: предстоящая неделя будет холоднее нормы на 5-7 градусов. Во вторник прохладная и слабовлажная воздушная масса, пришедшая с Кавказа, накроет центральные и восточные районы Узбекистана.Столбики термометров опустятся днем до 13-15 градусов, ночью — до 5-10 градусов. Синоптики также предупредили о сильном ветродуе в северных и пустынных областях — до 15-20 метров в секунду. В среду в большинстве регионов Узбекистана температура повысится (до 17-20 градусов), однако ненадолго. Дожди пройдут лишь утром по Ферганской долине. Уже в четверг на территорию страны снова придут влажные воздушные массы, но уже с южного побережья Каспийского моря.Температура опустится до 13-15 градусов. Осадки возможны в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях.

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узгидромет, прогноз погоды