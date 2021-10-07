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Шавкат Мирзиёев отправится в Россию в ноябре
Шавкат Мирзиёев отправится в Россию в ноябре
Президенты поговорили по телефону и отметили рост объемов взаимной торговли и масштабов промышленной кооперации: появляются новые инвестпроекты с участием... 07.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-07T12:44+0500
2021-10-07T12:55+0500
политика
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиёев
поздравление
официальный визит
день рождения
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с 69-летием. В телефонном разговоре лидер Узбекистана пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов, а российскому народу – мира и процветания, сообщили в администрации лидера республики.В ходе беседы президенты оговорили ориентировочную дату предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию. Он состоится в следующем месяце.Главы государств отметили, что взаимодействие между странами развивается по всем направлениям. Объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации растут, появляются новые инвестпроекты с участием ведущих предприятий и банков обоих государств. Запущено, в частности, совместное производство вакцины "Спутник V".Активное партнерство наблюдается и в культурно-гуманитарной сфере: на прошлой неделе с размахом прошли Дни российского кино в рамках возрожденного Ташкентского кинофестиваля. Открылся также первый зарубежный филиал Всероссийского государственного института кинематографии. Кроме того, в эти дни в Ташкенте проходит российская образовательная выставка.Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.
https://uz.sputniknews.ru/20210929/dni-rossiyskogo-kino-proydut-v-uzbekistane-vo-vremya-mejdunarodnogo-kinofestivalya-20693626.html
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, поздравление, официальный визит, день рождения

Шавкат Мирзиёев отправится в Россию в ноябре

12:44 07.10.2021 (обновлено: 12:55 07.10.2021)
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан
Государственный визит президента РФ В.Путина в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Президенты поговорили по телефону и отметили рост объемов взаимной торговли и масштабов промышленной кооперации: появляются новые инвестпроекты с участием предприятий и банков обоих государств. Запущено, в частности, совместное производство вакцины "Спутник V".
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил Владимира Путина с 69-летием. В телефонном разговоре лидер Узбекистана пожелал коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов, а российскому народу – мира и процветания, сообщили в администрации лидера республики.
В ходе беседы президенты оговорили ориентировочную дату предстоящего государственного визита президента Узбекистана в Российскую Федерацию. Он состоится в следующем месяце.
Главы государств отметили, что взаимодействие между странами развивается по всем направлениям. Объемы взаимной торговли и масштабы промышленной кооперации растут, появляются новые инвестпроекты с участием ведущих предприятий и банков обоих государств. Запущено, в частности, совместное производство вакцины "Спутник V".
Активное партнерство наблюдается и в культурно-гуманитарной сфере: на прошлой неделе с размахом прошли Дни российского кино в рамках возрожденного Ташкентского кинофестиваля. Открылся также первый зарубежный филиал Всероссийского государственного института кинематографии. Кроме того, в эти дни в Ташкенте проходит российская образовательная выставка.
Дни российского кино пройдут в Узбекистане во время международного кинофестиваля - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2021
Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути"
Кинофестиваль в Ташкенте: узбекистанцы увидят лучшие российские фильмы
29 сентября, 13:15
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Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.
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