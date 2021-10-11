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Геопарк вместо пустыни: эксперты разработали план сохранения Аралкума
Геопарк вместо пустыни: эксперты разработали план сохранения Аралкума
Страны-члены CADI предложили перестроить пограничные барьеры между странами, чтобы дать возможность диким животным беспрепятственно передвигаться по региону. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Ташкенте разработали пятилетний план мероприятий, который позволит сохранить пустыни в Центральной Азии. В согласовании документа приняли участие эксперты стран региона. Инициатор дискуссии – Промежуточный региональный секретариат Инициативы по пустыням Центральной Азии (CADI), который начал свою работу в Ташкенте в прошлом году. На встрече шла речь о воздействии пограничных барьеров между государствами на миграцию диких животных. В этой связи было предложено перестроить эти барьеры вместе с пограничными службами. Участники виртуального диалога обсудили создание регионального геопарка Аральского моря и включение в его состав новой пустыни Аралкум.По итогам семинара был одобрен состав национальных секретариатов CADI в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.Между тем, в начале лета 2021 года была принята Программа фундаментальных и прикладных исследований и реализации инновационных проектов, направленных на охрану и восстановление Чарвакского водохранилища и окружающей экосистемы, предотвращение деградации земель и борьбу с опустыниванием на 2021-2025 годы.Чтобы смягчить последствия сильных ветров и пыльных бурь, решено высаживать на этой территории деревья и кустарники.
https://uz.sputniknews.ru/20200105/Glava-MChS-posadil-sazhentsy-na-dne-Aralskogo-morya-13164687.html
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узбекистан, фао, пустыня

Геопарк вместо пустыни: эксперты разработали план сохранения Аралкума

21:58 11.10.2021 (обновлено: 22:09 11.10.2021)
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© Пресс-служба ФАО в УзбекистанеВ Узбекистане может появится новая пустыня
В Узбекистане может появится новая пустыня - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2021
© Пресс-служба ФАО в Узбекистане
Страны-члены CADI предложили перестроить пограничные барьеры между странами, чтобы дать возможность диким животным беспрепятственно передвигаться по региону.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Ташкенте разработали пятилетний план мероприятий, который позволит сохранить пустыни в Центральной Азии. В согласовании документа приняли участие эксперты стран региона. Инициатор дискуссии – Промежуточный региональный секретариат Инициативы по пустыням Центральной Азии (CADI), который начал свою работу в Ташкенте в прошлом году.
На встрече шла речь о воздействии пограничных барьеров между государствами на миграцию диких животных. В этой связи было предложено перестроить эти барьеры вместе с пограничными службами.
Участники виртуального диалога обсудили создание регионального геопарка Аральского моря и включение в его состав новой пустыни Аралкум.
Посадки саксаула на дне Аральского мора - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.01.2020
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По итогам семинара был одобрен состав национальных секретариатов CADI в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.
Что включает в себя Инициатива по пустыням Центральной Азии (CADI)

Инициатива направлена на сохранение и устойчивое использование пустынь, представляющих собой уникальные экосистемы, имеющие глобальное значение.

Они являются важными районами миграции для птиц и диких копытных животных.

Целевые страны CADI - это Узбекистан, Казахстан и Туркменистан. Они несут особую ответственность за сохранение умеренных пустынь, которым угрожают антропогенные факторы.

CADI финансируется правительством Германии и реализуется с 2016 года Университетом Грайфсвальда, Фондом Михаэля Зуккова и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО).

Между тем, в начале лета 2021 года была принята Программа фундаментальных и прикладных исследований и реализации инновационных проектов, направленных на охрану и восстановление Чарвакского водохранилища и окружающей экосистемы, предотвращение деградации земель и борьбу с опустыниванием на 2021-2025 годы.
Чтобы смягчить последствия сильных ветров и пыльных бурь, решено высаживать на этой территории деревья и кустарники.
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