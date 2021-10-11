https://uz.sputniknews.ru/20211011/v-uzbekistane-mojet-poyavitsya-novaya-pustynya-20863609.html

Геопарк вместо пустыни: эксперты разработали план сохранения Аралкума

Геопарк вместо пустыни: эксперты разработали план сохранения Аралкума

Страны-члены CADI предложили перестроить пограничные барьеры между странами, чтобы дать возможность диким животным беспрепятственно передвигаться по региону. 11.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Ташкенте разработали пятилетний план мероприятий, который позволит сохранить пустыни в Центральной Азии. В согласовании документа приняли участие эксперты стран региона. Инициатор дискуссии – Промежуточный региональный секретариат Инициативы по пустыням Центральной Азии (CADI), который начал свою работу в Ташкенте в прошлом году. На встрече шла речь о воздействии пограничных барьеров между государствами на миграцию диких животных. В этой связи было предложено перестроить эти барьеры вместе с пограничными службами. Участники виртуального диалога обсудили создание регионального геопарка Аральского моря и включение в его состав новой пустыни Аралкум.По итогам семинара был одобрен состав национальных секретариатов CADI в Узбекистане, Казахстане и Туркменистане.Между тем, в начале лета 2021 года была принята Программа фундаментальных и прикладных исследований и реализации инновационных проектов, направленных на охрану и восстановление Чарвакского водохранилища и окружающей экосистемы, предотвращение деградации земель и борьбу с опустыниванием на 2021-2025 годы.Чтобы смягчить последствия сильных ветров и пыльных бурь, решено высаживать на этой территории деревья и кустарники.

https://uz.sputniknews.ru/20200105/Glava-MChS-posadil-sazhentsy-na-dne-Aralskogo-morya-13164687.html

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