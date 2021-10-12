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В Узбекистане пройдет олимпиада по физике им. Аль-Фергани
В Узбекистане пройдет олимпиада по физике им. Аль-Фергани
Международное интеллектуальное состязание состоится в ноябре в онлайн и оффлайн форматах. 12.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-12T14:50+0500
2021-10-12T14:50+0500
общество
образование
узбекистан
фергана
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Первая международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль-Фергани пройдет в Фергане в ноябре. Соревнование пройдет в оффлан и онлайн форматах, говорится на официальном сайте олимпиады.Пятидневная программа включает в себя два тура олимпиады, а также экскурсии по Ташкенту, Фергане и Коканду и другую культурную программу.Крайний срок подачи заявок на участие – 15 октября. Проживание, питание и культурную программу оплачивают участникам организаторы состязаний.Организаторы особо подчеркивают, что участвовать в олимпиаде смогут только те, кто предоставит сертификаты о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста на Covid-19. Олимпиада будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.Международному мероприятию присвоено имя Ахмада Аль-Фергани, средневекового ученого, астронома, физика и математика, известного в Европе под именем Альфраганус. Его труды по астрономии не раз переводились на западные языки, высоко ценились в Европе и использовались в качестве учебного пособия для студентов.
https://uz.sputniknews.ru/20211007/uzbekistanskie-uchenye-prezentovali-unikalnye-razrabotki--20807771.html
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образование, узбекистан, фергана, олимпиада

В Узбекистане пройдет олимпиада по физике им. Аль-Фергани

14:50 12.10.2021
155
© PixabayФизика
Физика - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2021
© Pixabay
Международное интеллектуальное состязание состоится в ноябре в онлайн и оффлайн форматах.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Первая международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль-Фергани пройдет в Фергане в ноябре. Соревнование пройдет в оффлан и онлайн форматах, говорится на официальном сайте олимпиады.
Пятидневная программа включает в себя два тура олимпиады, а также экскурсии по Ташкенту, Фергане и Коканду и другую культурную программу.
"Каждая страна-участница имеет право отправить команду, состоящую из четырех учащихся общих средних образовательных учреждений и двух руководителей команд. Также команду могут сопровождать наблюдатели". – говорится на сайте.
Крайний срок подачи заявок на участие – 15 октября. Проживание, питание и культурную программу оплачивают участникам организаторы состязаний.
Организаторы особо подчеркивают, что участвовать в олимпиаде смогут только те, кто предоставит сертификаты о вакцинации или отрицательные результаты ПЦР-теста на Covid-19. Олимпиада будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Международному мероприятию присвоено имя Ахмада Аль-Фергани, средневекового ученого, астронома, физика и математика, известного в Европе под именем Альфраганус. Его труды по астрономии не раз переводились на западные языки, высоко ценились в Европе и использовались в качестве учебного пособия для студентов.
Институт материаловедения НПО Физика-Солнце АН Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2021
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