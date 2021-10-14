https://uz.sputniknews.ru/20211014/mosru-ne-peredaet-fotografii-polzovateley-politsii-20903192.html

Mos.ru не передает фотографии пользователей полиции

Mos.ru не передает фотографии пользователей полиции

В личных кабинетах пользователей портала нет возможности загрузить фото. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-14T11:44+0500

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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Департамент информационных технологий Москвы опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что портал государственных услуг столицы будет передавать полиции фотографии, загружаемые пользователями.Как говорится в сообщении на портале mos.ru, в личных кабинетах пользователей нет возможности прикрепить фотографию к своему профилю. Однако, пользователи могут самостоятельно загружать фото, необходимые для оформления некоторых документов, к примеру, охотничьего билета.При этом подчеркивается, что система ГИС ЕЦХД аттестована и защищена в соответствии с законодательством всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации.Напомним, ранее сообщалось, что система mos.ru будет доработана таким образом, чтобы изображения, загружаемые пользователями на портал, а также данные о смартфонах граждан передавались в подсистему автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве, которую полиция может использовать для поиска преступников.

https://uz.sputniknews.ru/20211011/blagotvoritelnyy-polumarafon-proydet-po-krasiveyshim-mestam-samarkanda-20854880.html

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