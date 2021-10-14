https://uz.sputniknews.ru/20211014/mosru-ne-peredaet-fotografii-polzovateley-politsii-20903192.html
Mos.ru не передает фотографии пользователей полиции
Mos.ru не передает фотографии пользователей полиции
В личных кабинетах пользователей портала нет возможности загрузить фото. 14.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-14T11:44+0500
2021-10-14T11:44+0500
2021-10-14T11:50+0500
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ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Департамент информационных технологий Москвы опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что портал государственных услуг столицы будет передавать полиции фотографии, загружаемые пользователями.Как говорится в сообщении на портале mos.ru, в личных кабинетах пользователей нет возможности прикрепить фотографию к своему профилю. Однако, пользователи могут самостоятельно загружать фото, необходимые для оформления некоторых документов, к примеру, охотничьего билета.При этом подчеркивается, что система ГИС ЕЦХД аттестована и защищена в соответствии с законодательством всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации.Напомним, ранее сообщалось, что система mos.ru будет доработана таким образом, чтобы изображения, загружаемые пользователями на портал, а также данные о смартфонах граждан передавались в подсистему автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве, которую полиция может использовать для поиска преступников.
https://uz.sputniknews.ru/20211011/blagotvoritelnyy-polumarafon-proydet-po-krasiveyshim-mestam-samarkanda-20854880.html
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москва, сми
Mos.ru не передает фотографии пользователей полиции
11:44 14.10.2021 (обновлено: 11:50 14.10.2021)
В личных кабинетах пользователей портала нет возможности загрузить фото.
ТАШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Департамент информационных технологий Москвы опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что портал государственных услуг столицы будет передавать полиции фотографии, загружаемые пользователями.
Как говорится в сообщении на портале mos.ru
, в личных кабинетах пользователей нет возможности прикрепить фотографию к своему профилю. Однако, пользователи могут самостоятельно загружать фото, необходимые для оформления некоторых документов, к примеру, охотничьего билета.
"Фотоизображения хранятся в едином центре хранения и обработки данных (ГИС ЕЦХД). Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru", - говорится на портале.
При этом подчеркивается, что система ГИС ЕЦХД аттестована и защищена в соответствии с законодательством всеми средствами защиты, необходимыми для хранения такой информации.
Напомним, ранее сообщалось, что система mos.ru будет доработана таким образом, чтобы изображения, загружаемые пользователями на портал, а также данные о смартфонах граждан передавались в подсистему автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве, которую полиция может использовать для поиска преступников.