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Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате по Dota 2
Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате по Dota 2
По словам президента, игроки доказали, что "наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины". 19.10.2021, Sputnik Узбекистан
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россия
владимир путин
игры
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на The International 10 — главном чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2.По словам Путина, ребята показали на состязании свои лучшие качества: лидерство, сплоченность, сконцентрированность.Президент добавил, что это поединок стал "настоящим испытанием мастерства и характеров".Напомним, что в понедельник в финале матча The International российская команда выиграла со счетом 3:2 у китайской PSG.LGD.Приз за первое место составил 18,2 миллиона долларов. В состав команды Team Spirit входят трое россиян и двое украинцев: Ярослав Найдёнов — Miposhka, Александр Хертек — TORONTOTOKYO, Магомед Халилов — Collapse, Илья Мулярчук — Yatoro, Мирослав Колпаков — Mira.
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владимир путин, игры, чемпионат

Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате по Dota 2

12:04 19.10.2021 (обновлено: 12:07 19.10.2021)
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© AP Photo / Elaine ThompsonПоказ турнира International Dota 2 Championships на экране в Сиэтле. Архивное фото
Показ турнира International Dota 2 Championships на экране в Сиэтле. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Elaine Thompson
По словам президента, игроки доказали, что "наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины".
ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на The International 10 — главном чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2.
"Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!", — отметил глава государства.
По словам Путина, ребята показали на состязании свои лучшие качества: лидерство, сплоченность, сконцентрированность.
Президент добавил, что это поединок стал "настоящим испытанием мастерства и характеров".
"На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины", — заключил российский лидер.
Напомним, что в понедельник в финале матча The International российская команда выиграла со счетом 3:2 у китайской PSG.LGD.
Приз за первое место составил 18,2 миллиона долларов. В состав команды Team Spirit входят трое россиян и двое украинцев: Ярослав Найдёнов — Miposhka, Александр Хертек — TORONTOTOKYO, Магомед Халилов — Collapse, Илья Мулярчук — Yatoro, Мирослав Колпаков — Mira.
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