https://uz.sputniknews.ru/20211019/putin-pozdravil-rossiyskuyu-komandu-team-spirit-s-pobedoy-v-chempionate-po-dota-2-20962920.html

Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате по Dota 2

Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой в чемпионате по Dota 2

По словам президента, игроки доказали, что "наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины". 19.10.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую команду Team Spirit с победой на The International 10 — главном чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2.По словам Путина, ребята показали на состязании свои лучшие качества: лидерство, сплоченность, сконцентрированность.Президент добавил, что это поединок стал "настоящим испытанием мастерства и характеров".Напомним, что в понедельник в финале матча The International российская команда выиграла со счетом 3:2 у китайской PSG.LGD.Приз за первое место составил 18,2 миллиона долларов. В состав команды Team Spirit входят трое россиян и двое украинцев: Ярослав Найдёнов — Miposhka, Александр Хертек — TORONTOTOKYO, Магомед Халилов — Collapse, Илья Мулярчук — Yatoro, Мирослав Колпаков — Mira.

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владимир путин, игры, чемпионат