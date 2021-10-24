https://uz.sputniknews.ru/20211024/glava-missii-pa-obse-otmetila-prozrachnost-vyborov-v-uzbekistane-21048214.html

Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане

Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане

За голосованием следят сотни международных наблюдателей — не только от ОБСЕ, но и от СНГ, ШОС, Всемирной организации избирательных органов и других... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-24T10:25+0500

2021-10-24T10:25+0500

2021-10-24T10:26+0500

выборы президента узбекистана-2021

президентские выборы в узбекистане

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят прозрачно и организованно, заявила глава мониторинговой миссии ПА ОБСЕ Даниэла де Риддер.Она сообщила, что их миссия разделилась на 42 группы, каждая из которых должна посетить не меньше 10 участков. Они работают в разных городах страны уже два дня.По словам де Риддер, она уже встретилась с представителями ЦИК Узбекистана.На участке в школе №110 де Риддер поговорила с членами комиссии и внимательно осмотрела саму урну.За выборами между тем следят свыше 64,5 тысячи местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран ─ от различных организаций, включая СНГ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.Освещают выборы почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах обеспечат сотрудники МВД, Нацгвардии и Службы госбезопасности республики. Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211024/stalo-namnogo-udobnee-uzbekistantsy-o-tom-chem-eti-vybory-otlichayutsya-ot-proshlyx-21046511.html

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президентские выборы в узбекистане, выборы президента