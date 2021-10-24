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Выборы президента Узбекистана-2021: текстовая трансляция
Президентские выборы в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября 2021 года. На пост главы государства претендуют пять кандидатов: Шавкат Мирзиёев (УзЛиДеп), Максуда Варисова (НДПУ), Бахром Абдухалимов (СДП "Адолат"), Алишер Кадыров ("Миллий тикланиш") и Нарзулло Обломуродов (Экологическая партия).
https://uz.sputniknews.ru/20211024/glava-missii-pa-obse-otmetila-prozrachnost-vyborov-v-uzbekistane-21048214.html
Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане
Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане
За голосованием следят сотни международных наблюдателей — не только от ОБСЕ, но и от СНГ, ШОС, Всемирной организации избирательных органов и других... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T10:25+0500
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выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят прозрачно и организованно, заявила глава мониторинговой миссии ПА ОБСЕ Даниэла де Риддер.Она сообщила, что их миссия разделилась на 42 группы, каждая из которых должна посетить не меньше 10 участков. Они работают в разных городах страны уже два дня.По словам де Риддер, она уже встретилась с представителями ЦИК Узбекистана.На участке в школе №110 де Риддер поговорила с членами комиссии и внимательно осмотрела саму урну.За выборами между тем следят свыше 64,5 тысячи местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран ─ от различных организаций, включая СНГ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.Освещают выборы почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах обеспечат сотрудники МВД, Нацгвардии и Службы госбезопасности республики. Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/stalo-namnogo-udobnee-uzbekistantsy-o-tom-chem-eti-vybory-otlichayutsya-ot-proshlyx-21046511.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы президента

Глава миссии ПА ОБСЕ отметила прозрачность выборов в Узбекистане

10:25 24.10.2021 (обновлено: 10:26 24.10.2021)
© SputnikВ Узбекистане начались выборы президента
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
© Sputnik
За голосованием следят сотни международных наблюдателей — не только от ОБСЕ, но и от СНГ, ШОС, Всемирной организации избирательных органов и других организаций.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Выборы президента Узбекистана проходят прозрачно и организованно, заявила глава мониторинговой миссии ПА ОБСЕ Даниэла де Риддер.
"Выборы хорошо организованы, проходят прозрачно. Мы видим, что представители всех пяти партий присутствуют на участках, могут наблюдать за голосованием".
Даниэла де Риддер
Глава мониторинговой миссии ПА ОБСЕ
Она сообщила, что их миссия разделилась на 42 группы, каждая из которых должна посетить не меньше 10 участков. Они работают в разных городах страны уже два дня.
По словам де Риддер, она уже встретилась с представителями ЦИК Узбекистана.
На участке в школе №110 де Риддер поговорила с членами комиссии и внимательно осмотрела саму урну.
За выборами между тем следят свыше 64,5 тысячи местных наблюдателей и 970 международных из почти 50 стран ─ от различных организаций, включая СНГ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.
Освещают выборы почти 1,7 тысячи журналистов, в том числе 233 представителя зарубежных СМИ. Безопасность на выборах обеспечат сотрудники МВД, Нацгвардии и Службы госбезопасности республики.
Следить за ходом выборов можно в текстовой трансляции Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане начались выборы президента - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.10.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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