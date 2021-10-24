https://uz.sputniknews.ru/20211024/shavkat-mirziyoev-progolosoval-na-svoem-izbiratelnom-uchastke--video-21051470.html
Шавкат Мирзиёев проголосовал на своем избирательном участке — видео
Шавкат Мирзиёев проголосовал на своем избирательном участке — видео
Действующий глава государства, а также кандидат от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев проголосовал на президентских выборах в Узбекистане. На избирательный участок... 24.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-24T12:27+0500
2021-10-24T12:27+0500
2021-10-24T12:28+0500
узбекистан
шавкат мирзиёев
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голосование
видео
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Выборы президента стартовали в республике в 8.00 по местному времени 24 октября. Также участки открылись в десятках странах мира.Все кандидаты уже отдали свои голоса. Одним из первых на избирательный участок №59 в махалле "Алишер Навои" пришел действующий глава государства и кандидат от Либерально-демократической партии страны Шавкат Мирзиёев. По традиции вместе с ним пришла вся большая семья политика.Узбекистанцы традиционно очень активно голосуют на выборах: только за первый час своим конституционным правом воспользовались свыше 2,4 миллиона избирателей (12,3% от списка).Как голосовал один из кандидатов на главный пост в стране, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211024/vse-pyat-kandidatov-v-prezidenty-uzbekistana-progolosovali-na-vyborax-21050368.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, выборы, голосование
Шавкат Мирзиёев проголосовал на своем избирательном участке — видео
12:27 24.10.2021 (обновлено: 12:28 24.10.2021)
Эксклюзив
Действующий глава государства, а также кандидат от партии УзЛиДеП Шавкат Мирзиёев проголосовал на президентских выборах в Узбекистане. На избирательный участок в Мирзо-Улугбекском районе он пришел вместе со своей большой семьей.
Выборы президента стартовали в республике в 8.00 по местному времени 24 октября. Также участки открылись в десятках странах мира.
Все кандидаты уже отдали свои голоса. Одним из первых на избирательный участок №59 в махалле "Алишер Навои" пришел действующий глава государства и кандидат от Либерально-демократической партии страны Шавкат Мирзиёев. По традиции вместе с ним пришла вся большая семья политика.
Узбекистанцы традиционно очень активно голосуют на выборах: только за первый час своим конституционным правом воспользовались свыше 2,4 миллиона избирателей (12,3% от списка).
Как голосовал один из кандидатов на главный пост в стране, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
.